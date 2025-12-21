Sport

Antrenorul cu care Rapid a bătut-o pe FCSB cu 5-1, sfaturi pentru giuleșteni înainte de derby: „Trebuie să profiți de ură!”

Fostul antrenor de la Rapid, Ioan Andone, a vorbit despre meciul pe care giuleștenii urmează să-l joace împotriva lui FCSB și le-a dat un sfat jucătorilor lui Gâlcă.
Mihai Alecu
21.12.2025 | 12:02
Antrenorul cu care Rapid a bătut-o pe FCSB cu 5-1 știe cum se pot impune giuleștenii în derby-ul de pe Arena Națională. foto: Sport Pictures
Meciul dintre FCSB și Rapid este derby-ul etapei cu numărul 21 din SuperLiga, meci care promite să aducă peste 30.000 de spectatori pe Arena Națională, duminică seară.

Ioan Andone, verdict înainte de FCSB – Rapid

Ioan Andone își aduce aminte de rivalitatea pe care a simțit-o din plin pe când o antrena pe Rapid și spune că ura existentă l-a ajutat să-și capaciteze jucătorii.

“(n.r. Îmi aduc aminte acum de un Rapid – FCSB 5-1, cu dumneavoastră pe bancă. La ce să ne aşteptăm?) Eu cred că se va termina meci egal. Dacă Rapid va pierde, vor avea probleme la anul. Au pierdut cu Galaţiul şi, dacă îi va bate şi FCSB-ul, vor avea probleme. Eu cred că va fi un egal.

(n.r. Dumneavoastră atunci cum aţi gândit meciul şi cum aţi reuşit să câştigaţi la o asemenea diferenţă?) Am avut şi o echipă foarte bună, cu Săpunaru, cu Spadacio, Cesinha, aveam jucători. În poartă cu Bornescu. E şi o ură, am profitat şi de chestia asta, în care toţi spectatorii şi jucătorii se urau cu ăştia de la FCSB. Dacă eşti un antrenor deştept şi ştii ura asta să o îndrepţi pozitiv, să ai agresivitate în teren, dar în limita regulamentului…”, a spus Ioan Andone.

Secretul unei victorii clare cu FCSB

Fostul antrenor spune că e important să nu te mulțumești cu un avantaj minim, iar presiunea pusă pe adversar trebuie să fie continuă, indiferent de scor.

„Să nu te opreşti dacă ai dat un gol, două, să te duci, să le mai dai. Am profitat de asta. Eu ştiam şi eu ce era un Dinamo – Steaua, cum era pe vremuri. Când m-am dus la Rapid mi-a fost mai uşor. Contra lui Dinamo nu era aşa, e un meci de campionat, e Dinamo şi asta e. Dar cu FCSB era nebunie.

Şi atunci am gestionat chestia asta foarte bine. În plus, aveam jucători foarte buni. Îţi trebuie jucători să reuşeşti, pentru că şi FCSB avea o echipă bună atunci”, a mai spus Ioan Andone pentru AS.ro.

Rapid poate termina anul pe primul loc în SuperLiga

Duelul de pe Arena Națională este unul foarte important pentru ambele echipe. Giuleștenii vor termina prima parte a sezonului pe locul 1, în cazul unei victorii, în timp ce echipa lui Elias Charalambous caută să se apropie de locurile de play-off.

În tur, Rapid și FCSB au remizat, 2-2, confruntare spectaculoasă, cu un scenariu plin de dramatism. Oaspeții au avut un avans de două goluri, însă s-au trezit egalați în partea a doua, după o dublă a lui Elvir Koljic. Același atacant a fost aproape chiar de hat-trick, în prelungiri, însă a ratat și scorul a rămas egal, 2-2.

