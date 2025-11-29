Sport

Antrenorul cu licenţă PRO de la CFR Cluj, acuzații după eşecul la scor cu FC Argeş: „Aşa s-a văzut de pe bancă!”

CFR Cluj a pierdut cu 0-3 meciul cu FC Argeş. George Ciorceri, antrenorul în acte de la vicecampioană, a acuzat la final arbitrajul.
Marian Popovici
29.11.2025 | 19:37
Antrenorul cu licenta PRO de la CFR Cluj acuzatii dupa esecul la scor cu FC Arges Asa sa vazut de pe banca
ULTIMA ORĂ
Antrenorul cu licenţă PRO de la CFR Cluj acuză după eşecul la scor cu FC Argeş: "Aşa s-a văzut de pe bancă!". Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FC Argeş a învins CFR Cluj, scor 3-0, în etapa a 18-a din SuperLiga. Piteştenii au marcat de două ori în finalul primei reprize, Borţa reuşind unul dintre cele mai frumoase goluri ale campionatului.

George Ciorceri, acuză arbitrajul după 0-3 cu FC Argeş: „Se putea da penalty”

La declaraţii din partea celor de la CFR Cluj a venit antrenorul în acte, George Ciorceri. Deţinător al licenţei PRO, Ciorceri a acuzat arbitrajul lui Marian Barbu, spunând că se putea da un penalty şi pentru ardeleni:

ADVERTISEMENT

”Am avut un duș rece, am venit cu mari speranțe, am început jocul bine cu excepția faptului că nu am reușit să marcăm. Noi am avut primele șanse în primele 20 de minute și speram că va fi în continuare așa. Am comis un penalty și jocul s-a schimbat.

Aș zice că FC Argeș a avut noroc cu golul al doilea, un super gol și nu știu de câte ori va mai da așa. Au marcat imediat și în repriza a doua și noi nu ne-am mai putut reveni. Au dovedit spirit, devotament, așa cum am făcut noi etapa trecută.

ADVERTISEMENT
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Digi24.ro
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!

Sperăm că de la meciul următor să fim la fel de determinați cum au fost ei și cum am fost la meciul cu Rapid. Din păcate, nu dovedim același spirit. Cedăm ușor, noi am avut situațiile mai bune de joc în primele 20 de minute și de la golul primit am patinat ușor.

ADVERTISEMENT
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50...
Digisport.ro
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”

Vrem să mergem mai departe în Cupă. Louis Munteanu e bine, din dorința de a face cât mai multe, devine un pic crispat, nesigur. Aș zice că se putea da penalty și la faza lui, așa s-a văzut de pe bancă. Așa zic eu”, a spus George Ciorceri la Digisport.

Când va obţine Daniel Pancu licenţa PRO

George Ciorceri deţine rolul de antrenor principal în acte la CFR Cluj, până când Daniel Pancu o să îşi rezolve situaţia şi va obţine licenţa PRO, pe data de 8 septembrie. Până atunci, Pancone va figura ca „secund” în acte.

ADVERTISEMENT

Eşecul cu FC Argeş este unul dureros pentru CFR Cluj, care are mare nevoie de puncte în încercarea disperată de a prinde play-off-ul. În acest moment, ultima echipă aflată pe loc de play-off, Farul, are cu 7 puncte mai mult decât ardelenii şi un meci în plus.

  • 70 de ani are George Ciorceri
  • 11 e locul ocupat de CFR Cluj
„Centralul” făcut „prost” de Darius Olaru va arbitra Farul – FCSB! Delegare controversată...
Fanatik
„Centralul” făcut „prost” de Darius Olaru va arbitra Farul – FCSB! Delegare controversată și în camera VAR
Alex Băluță și-a stabilit viitorul după plecarea de la Los Angeles FC: „Acum,...
Fanatik
Alex Băluță și-a stabilit viitorul după plecarea de la Los Angeles FC: „Acum, în decembrie”
Veste excelentă pentru Dan Șucu la Genoa! Gazzetta dello Sport: „Blestemul s-a rupt”
Fanatik
Veste excelentă pentru Dan Șucu la Genoa! Gazzetta dello Sport: „Blestemul s-a rupt”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am...
iamsport.ro
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am reușit să îi destabilizez până la schimbarea antrenorului!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!