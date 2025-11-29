Antrenorul cu licenţă PRO de la CFR Cluj, acuzații după eşecul la scor cu FC Argeş: „Aşa s-a văzut de pe bancă!”

ADVERTISEMENT

FC Argeş a învins CFR Cluj, scor 3-0, în etapa a 18-a din SuperLiga. Piteştenii au marcat de două ori în finalul primei reprize .

George Ciorceri, acuză arbitrajul după 0-3 cu FC Argeş: „Se putea da penalty”

La declaraţii din partea celor de la CFR Cluj a venit antrenorul în acte, George Ciorceri. a acuzat arbitrajul lui Marian Barbu, spunând că se putea da un penalty şi pentru ardeleni:

”Am avut un duș rece, am venit cu mari speranțe, am început jocul bine cu excepția faptului că nu am reușit să marcăm. Noi am avut primele șanse în primele 20 de minute și speram că va fi în continuare așa. Am comis un penalty și jocul s-a schimbat.

Aș zice că FC Argeș a avut noroc cu golul al doilea, un super gol și nu știu de câte ori va mai da așa. Au marcat imediat și în repriza a doua și noi nu ne-am mai putut reveni. Au dovedit spirit, devotament, așa cum am făcut noi etapa trecută.

Sperăm că de la meciul următor să fim la fel de determinați cum au fost ei și cum am fost la meciul cu Rapid. Din păcate, nu dovedim același spirit. Cedăm ușor, noi am avut situațiile mai bune de joc în primele 20 de minute și de la golul primit am patinat ușor.

Vrem să mergem mai departe în Cupă. Louis Munteanu e bine, din dorința de a face cât mai multe, devine un pic crispat, nesigur. Aș zice că se putea da penalty și la faza lui, așa s-a văzut de pe bancă. Așa zic eu”, a spus George Ciorceri la Digisport.

Când va obţine Daniel Pancu licenţa PRO

George Ciorceri deţine rolul de antrenor principal în acte la CFR Cluj, până când Daniel Pancu o să îşi rezolve situaţia şi va obţine licenţa PRO, pe data de 8 septembrie. Până atunci, Pancone va figura ca „secund” în acte.

Eşecul cu FC Argeş este unul dureros pentru CFR Cluj, care are mare nevoie de puncte în încercarea disperată de a prinde play-off-ul. În acest moment, ultima echipă aflată pe loc de play-off, Farul, are cu 7 puncte mai mult decât ardelenii şi un meci în plus.