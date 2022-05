Antrenorul dat afară de conducere iese la atac după retrogradarea lui Dinamo: „100% aș fi salvat echipa, ei duc clubul spre faliment!”. Exclusiv

în premieră în Casa Pariurilor Liga 2. , în timp ce Dario Bonetti consideră că există un singur vinovat: conducerea clubului.

Dario Bonetti, declarații explozive după retrogradarea lui Dinamo: „Au adus 54 de jucători ca să meargă în Liga 2?!”

a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK după retrogradarea lui Dinamo și a identificat cei care trebuie să răspundă pentru cea mai mare rușine din istoria clubului: „Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat, dar asta este situația acolo. Responsabilitatea și vina principală nu este a jucătorilor și a antrenorului, ci a celor care au condus proiectul tehnic în acest sezon”.

Dinamo a avut nu mai puțin de cinci antrenori în acest sezon și a folosit 54 de jucători, iar Dario Bonetti consideră că politica de transferuri a fost una falimentară. Tehnicianul italian a fost cel care a început sezonul pe banca lui Dinamo, a fost dat afară după eșecul cu FCSB din tur (0-6 pe Arena Națională), iar până la Dusan Uhrin au mai fost demiși Sorin Colceag, Mircea Rednic și Flavius Stoican.

„Au schimbat foarte mulți jucători și antrenori dar fără rezultate. Pentru ce aduci 54 de jucători? Ca să retrogradezi? Asta e problema la Dinamo! Vinovați sunt cei care au ales jucătorii. Ăsta este rezultatul acestor decizii.

Nu credeam că Dinamo ar putea să retrogradeze și când am fost antrenor. Dacă conducerea mi-ar fi urmat sfaturile, sunt sigur 100% că Dinamo ar fi jucat și în sezonul viitor în prima ligă. Eu am încercat să fac tot ce mi-a stat în putere cu jucătorii pe care i-am avut, dar nu am fost lăsat. Nu era greu să aduc jucători de valoare”.

Dario Bonetti se teme că Dinamo nu va promova în sezonul viitor în Liga 1: „Actualii conducători duc clubul spre faliment!”

Antrenorul italian nu se mai gândește să o antreneze pe Dinamo și consideră că „alb-roșiii” trebuie să își schimbe conducerea dacă vor să revină peste un an în Casa Pariurilor Liga 1: „Nu știu ce șanse are Dinamo să promoveze, pentru că nu știu cine conduce proiectul. Dar este clar că trebuie să schimbe conducerea. Actualii conducători duc clubul spre faliment! Eu nu mă mai gândesc să mă întorc la Dinamo. Sunt angrenat într-un alt proiect”.

Bonetti este convins că dacă ar fi avut mai mult timp și ar fi putut să își implementeze strategia și să își aducă jucătorii pe care îi dorește, Dinamo nu ar mai fi retrogradat: „Sunt sigur că aș fi putut face lucrurile diferit. Repet, dacă cei din conducerea clubului mi-ar fi urmat strategia și mi-ar fi adus jucătorii pe care i-am cerut, sunt convins că lucrurile ar fi stat diferit”.

După italian, pe banca lui Dinamo s-au perindat pe rând Sorin Colceag, Mircea Rednic, Flavius Stoican și Dusan Uhrin, însă Bonetti a explicat că niciunul dintre ei nu putea să facă lucrurile diferit: „Vina nu este însă a antrenorului. Problema este cine a ales jucătorii, să fie foarte clar! Antrenorii au fost victime. Prea mulți oameni care nu se pricep la fotbal vorbesc acolo. Asta este realitatea dură!”.

Dario Bonetti îl consideră pe Nicolae Badea salvarea lui Dinamo: „Sper să se întoarcă și să dirijeze proiectul”

Dario Bonetti a vorbit la superlativ despre Nicolae Badea, pe care îl consideră singurul capabil să scoată Dinamo din groapă: „Sper ca în sezonul viitor Nicolae Badea să se întoarcă și să dirijeze proiectul. Numai cu oameni serioși și puternici Dinamo poate reveni acolo unde îi este locul. E un om extraordinar și cel mai important om care poate salva echipa. Este un dinamovist adevărat și are capacitatea să conducă Dinamo. Ai nevoie de experiență și bani pentru a fi capabil să redresezi situația. Nu este Concordia Chiajna, e vorba de Dinamo”.

Italianul e sincer și spune că nu a putut face mai mult cu lotul pe care l-a avut la dispoziție: „Eu am avut o echipă foarte tânără și am făcut șase în opt puncte. Era foarte greu să obținem mai mult în aceste condiții. Echipa a jucat destul de bine și am pierdut meciuri în primul datorită greșelilor individuale”.

În final, Bonetti a transmis și un mesaj pentru suporteri și a mărturisit că rămâne în programul DDB: „Eu sunt în continuare membru în programul DDB și sper că suporterii vor rămâne alături de echipă. Nu am cuvinte pentru ei în aceste momente grele. Doar îmi pare foarte rău și Dinamo ar fi putut rămâne în Liga 1 dacă s-ar fi ales jucătorii potriviți. Nu era ceva greu de realizat. Pentru ce au adus 54 de jucători? Să retrogradeze?!”, a declarat Dario Bonetti, în exclusivitate pentru FANATIK.