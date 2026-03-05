Sport

Antrenorul dat afară de Gigi Becali după 7 meciuri, aproape de contractul vieții: ”Nu ne vom opune”

Unul dintre antrenorii care nu a rezistat prea mult criticilor lui Gigi Becali la FCSB, ar putea prinde un contract excepțional. Despre cine este vorba și unde ar putea ajunge.
Traian Terzian
05.03.2026 | 16:15
Antrenorul dat afara de Gigi Becali dupa 7 meciuri aproape de contractul vietii Nu ne vom opune
Antrenorul ”mazilit” rapid de Gigi Becali, contract extraordinar în străinătate. Sursă foto: colaj Fanatik
Gigi Becali a ratat play-off-ul în acest sezon cu FCSB, iar principalul ”vinovat” pentru acest lucru este Bogdan Andone. După extraordinara performanță reușită cu FC Argeș, tehnicianul are șansa să prindă un contract fabulos.

Dat afară de Gigi Becali, antrenorul revelației din SuperLiga are pe masă un contract uluitor

Sunt șanse foarte mari ca Bogdan Andone să plece de la FC Argeș la finalul actualului sezon, el primind o ofertă excelentă din străinătate. Antrenorul este dorit de formația Genk, iar președintele piteștenilor, Dani Coman, a confirmat interesul belgienilor.

”Vă dați seama că ne dorim să continuăm cu Bogdan Andone și de la vară, mai ales că are contract cu noi, dar în acest moment nu sunt sigur că acest lucru se va și întâmpla. Nu vă pot confirma numele echipei, dar este adevărat că el este dorit de o echipă foarte bună din Belgia.

Bogdan a fost foarte corect cu mine și mi-a comunicat acest lucru. Dacă el își dorește să plece la vară, atunci noi nu ne vom opune, pentru că el ne-a ajutat pe noi foarte mult să obținem rezultate extraordinar de bune”, a declarat Coman, pentru prosport.ro.

Oferta, mult superioară față de ce încasează la actuala sa echipă

Oficialul grupării din Trivale a explicat că nu se poate opune plecării lui Andone, deoarece acesta ar urma să câștige mult mai mult în Belgia, dar a precizat că o decizie definitivă se va lua la finalul sezonului.

”Omenește nici nu ne putem opune ca el să meargă într-un loc unde financiar ar putea să câștige foarte bine și mult mai mult decât la FC Argeș. Ăsta e cursul vieții. Bogdan Andone merită o asemenea ofertă.

Este un antrenor foarte bun. Însă, vom vedea la sfârșitul sezonului regulat ce decizie va lua Bogdan. Noi trebuie să ne concentrăm acum doar pe meciurile viitoare și nimic mai mult”, a mai spus Dani Coman.

Cel mai bun sezon al carierei

Bogdan Andone a realizat în acest sezon cea mai mare performanță din cariera sa de antrenor, reușind să o ducă pe FC Argeș în play-off-ul SuperLigii. Nou promovata și-a asigurat locul în Top 6 cu o etapă înainte de sezonul regulat și a lăsat-o pe dinafară pe campioana FCSB.

Mai mult decât atât, piteștenii au obținut și calificarea în semifinalele Cupei României. Trupa lui Bogdan Andone a învins dramatic Gloria Bistrița, scor 3-2 după prelungiri, și va întâlni în penultimul act, pe teren propriu, formația U Cluj.

Performanța de a încheia peste FCSB este și o răzbunare pentru Bogdan Andone. El s-a aflat pe banca ”roș-albaștrilor” la începutul sezonului 2019-2020, dar a fost dat afară după doar o lună. În acest timp a condus echipa în 7 partide, înregistrând 4 victorii, un rezultat de egalitate și 2 înfrângeri.

