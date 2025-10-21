Antrenorul de la Bologna, internat în spital chiar înaintea meciului cu FCSB din Europa League!

ADVERTISEMENT

Probleme pentru cei de la Bologna, care vor veni la București fără antrenorul Vincenzo Italiano, după ce acesta a fost internat în spital.

Vincenzo Italiano, internat în spital cu 48 de ore înainte de meciul dintre FCSB și Bologna

Anunțul a fost făcut de către clubul din peninsulă – iar acum presa notează că tehnicianul va fi nevoit să stea sub supravegherea medicilor pentru următoarele 5 zile. Astfel, el va rata cu siguranță meciul cu FCSB, și ar putea să revină pe banca tehnică pentru confruntarea celor de la Bologna din campionat, contra Fiorentinei, de duminică, ora 19:00.

„Vincenzo Italiano a fost internat în departamentul de pneumologie (condus de profesorul Stefano Nava) din cadrul Policlinicii Sant’Orsola-Malpighi (condusă de profesorul Stefano Nava) din cauza unei pneumonii de etiologie probabil bacteriană (fără legătură cu COVID-19), necesitând terapie antibiotică specifică.

Antrenorul va rămâne spitalizat timp de aproximativ cinci zile. Situația sa clinică se îmbunătățește lent în prezent; vor urma actualizări în zilele următoare. Întregul club îi transmite lui Vincenzo cele mai bune urări de însănătoșire rapidă”, stă scris în

Cine va conduce Bologna la meciul cu FCSB în absența lui Vincenzo Italiano

În locul lui Vincenzo Italiano pe banca tehnică, pentru , va fi asistentul său, Daniel Niccolini. Cei doi colaborează încă din 2017, fiind împreună la Arziganano, Trapani, Spezia și Fiorentina, înainte de a ajunge la Bologna. Niccolini are 42 de ani, licență UEFA Pro și este un nume apreciat în Italia, fiind deseori deschis la dialog cu presa.

Acum va avea în față un test important, partida cu campioana României, una din care speră să iasă cu capul sus. Conform ultimelor informații, se pare că Arena Națională nu va fi plină, suporterii de la după înfrângerea cu Metaloglobus. Cu 2 zile înainte de meci s-au vândut 23.000 de bilete, iar estimările ar fi că în jur de 30.000 de oameni o să fie pe stadion la ora partidei.

Situația FCSB-ului în Europa League

FCSB începe a treia etapă a grupei principale din Europa League cu 3 puncte în clasament. Campioana României a bătut, 1-0, pe Go Ahead Eagles, însă a pierdut al doilea meci, acasă, contra celor de la Young Boys Berna. Pe lângă meciul cu Bologna, trupa bucureșteană mai are de jucat cu Basel, Steaua Roșie, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

De cealaltă parte, cei de la Bologna vin la București cu doar 1 punct în clasament. Italienii au pierdut, 1-0, cu Aston Villa, și au remizat acasă, 1-1, cu Freiburg. Totuși, din informațiile venite din „cizmă”, echipa care va fi pregătită de la Niccolini nu se va baza pe toți titularii și o să aibă în teren fotbaliști care au evoluat mai puțin în acest sezon. Chiar și așa, lotul bogat va permite alinierea unui prim 11 care va face partida să fie una dificilă pentru FCSB.