Sport

Antrenorul de la Bologna se teme de FCSB! Ce a spus Vincenzo Italiano

Bologna va întâlni FCSB în grupa de Europa League, iar tehnicianul Vincenzo Italiano a vorbit despre duelul contra campioanei României.
Bogdan Mariș
31.08.2025 | 12:00
Antrenorul de la Bologna se teme de FCSB Ce a spus Vincenzo Italiano
ULTIMA ORĂ
Antrenorul celor de la Bologna, Vincenzo Italiano, a vorbit despre partida cu FCSB din Europa League. FOTO: colaj Fanatik

Repartizată în urna a 4-a la tragerea la sorți pentru faza ligii din Europa League, Bologna este una dintre echipele care vor înfrunta campioana României, FCSB, duelul urmând a avea loc la București. Antrenorul formației din Serie A a analizat adversarii din această fază, având cuvinte de laudă despre gruparea „roș-albastră”.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat antrenorul celor de la Bologna despre meciul cu FCSB 

Calificată în faza ligii după ce a triumfat în „dubla” din play-off contra lui Aberdeen, FCSB a aflat vineri cei opt adversari pe care îi va întâlni în Europa League. Printre aceștia se numără și o echipă puternică din Serie A, Bologna. Antrenorul italienilor, Vincenzo Italiano, a reacționat după tragerea la sorți și a vorbit și despre FCSB, pe care a numit-o „Steaua București”.

„Este o grupă complicată, cu echipe cu experiență și istorie în competițiile europene. Salzburg a fost un nume obișnuit în cupele europene în ultimii 20 de ani, Celtic a câștigat 55 de titluri și continuă să domine în Scoția. Maccabi Tel Aviv și Steaua București (n.r. FCSB) vin după titluri consecutive în țările lor, Freiburg s-a descurcat bine în Europa în ultimii ani, iar Celta a revenit în competițiile internaționale după ce a fost în semifinalele Europa League în 2017.

ADVERTISEMENT

Brann este în plin campionat, care a început în aprilie, așa că vor avea ritm de joc, și o mai avem pe Aston Villa, pe care o cunoaștem bine. I-am înfruntat anul trecut în Liga Campionilor și știm cât de puternici și organizați sunt. Vor fi 8 meciuri complicate și va trebui să le gestionăm bine, profitând și de sprijinul suporterilor noștri când jucăm pe Dall’Ara”, a transmis tehnicianul pentru site-ul oficial al clubului.

Bologna, calificată în Europa League după ce a cucerit Cupa Italiei

Bologna este surpriza plăcută a ultimelor două sezoane din Serie A. În stagiunea 2023-2024, sub comanda lui Thiago Motta, echipa a ocupat locul 5 și s-a calificat în premieră în UEFA Champions League, unde a încheiat faza ligii pe locul 28, după ce a înregistrat o victorie, trei remize și patru înfrângeri.

ADVERTISEMENT
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
Digi24.ro
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost Rusia de integrarea în alianța militară

În sezonul trecut, Bologna a terminat pe locul 9 în campionat, dar a obținut calificarea în Europa League după ce a triumfat în Cupa Italiei. Formația antrenată de Vincenzo Italiano a cucerit trofeul după un succes cu 1-0 în finala contra lui AC Milan, unicul gol fiind marcat de Dan Ndoye, fotbalist care a părăsit echipa în această vară pentru a semna cu Nottingham Forest.

ADVERTISEMENT
Scandal uriaș! Gabi Tamaș s-ar fi luat la bătaie cu un bodyguard și...
Digisport.ro
Scandal uriaș! Gabi Tamaș s-ar fi luat la bătaie cu un bodyguard și ar fi fost ”aruncat în stradă”. Ce a urmat
2.18 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „Peste 2.5 goluri” la meciul CFR Cluj - FCSB.
Cum arată, de fapt, soacra lui Adrian Mutu. Mama soției sale, Sandra, are...
Fanatik
Cum arată, de fapt, soacra lui Adrian Mutu. Mama soției sale, Sandra, are o siluetă de invidiat
Fostul căpitan al lui Dinamo și al naționalei României, scandal șocant cu soția...
Fanatik
Fostul căpitan al lui Dinamo și al naționalei României, scandal șocant cu soția care a cerut ordin de protecție! Stenograme incendiare: „Infidelități și foarte mult alcool” / „S-a legat cu punga la cap să se sugrume”. Exclusiv
De la Rapid direct la clubul din Serie A! Totul este oficial
Fanatik
De la Rapid direct la clubul din Serie A! Totul este oficial
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A eliminat-o pe CFR Cluj din Europa League, iar acum este aproape de...
iamsport.ro
A eliminat-o pe CFR Cluj din Europa League, iar acum este aproape de transferul carierei! Ce club din Anglia pregătește să-i achite clauza de 40.000.000 de euro
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!