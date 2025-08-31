Antrenorul de la Bologna se teme de FCSB! Ce a spus Vincenzo Italiano

Repartizată în urna a 4-a la tragerea la sorți pentru faza ligii din Europa League, Bologna este una dintre echipele care vor înfrunta campioana României, FCSB, duelul urmând a avea loc la București. Antrenorul formației din Serie A a analizat adversarii din această fază, având cuvinte de laudă despre gruparea „roș-albastră”.

Ce a declarat antrenorul celor de la Bologna despre meciul cu FCSB

Calificată în faza ligii după ce a triumfat în „dubla” din play-off contra lui Aberdeen, . Printre aceștia se numără și o echipă puternică din Serie A, Bologna. Antrenorul italienilor, Vincenzo Italiano, a reacționat după tragerea la sorți și a vorbit și despre FCSB, pe care a numit-o „Steaua București”.

„Este o grupă complicată, cu echipe cu experiență și istorie în competițiile europene. Salzburg a fost un nume obișnuit în cupele europene în ultimii 20 de ani, Celtic a câștigat 55 de titluri și continuă să domine în Scoția. Maccabi Tel Aviv și Steaua București (n.r. FCSB) vin după titluri consecutive în țările lor, Freiburg s-a descurcat bine în Europa în ultimii ani, iar Celta a revenit în competițiile internaționale după ce a fost în semifinalele Europa League în 2017.

Brann este în plin campionat, care a început în aprilie, așa că vor avea ritm de joc, și o mai avem pe Aston Villa, pe care o cunoaștem bine. I-am înfruntat anul trecut în Liga Campionilor și știm cât de puternici și organizați sunt. Vor fi 8 meciuri complicate și va trebui să le gestionăm bine, profitând și de sprijinul suporterilor noștri când jucăm pe Dall’Ara”, a transmis tehnicianul pentru .

Bologna, calificată în Europa League după ce a cucerit Cupa Italiei

Bologna este surpriza plăcută a ultimelor două sezoane din Serie A. În stagiunea 2023-2024, sub comanda lui Thiago Motta, echipa a ocupat locul 5 și s-a calificat în premieră în UEFA Champions League, unde a încheiat faza ligii pe locul 28, după ce a înregistrat o victorie, trei remize și patru înfrângeri.

În sezonul trecut, Bologna a terminat pe locul 9 în campionat, dar a obținut calificarea în Europa League după ce a triumfat în Cupa Italiei. , unicul gol fiind marcat de Dan Ndoye, fotbalist care a părăsit echipa în această vară pentru a semna cu Nottingham Forest.