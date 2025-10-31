Antrenorul de la CFR Cluj l-a văzut pe Louis Munteanu în lacrimi după 1-2 cu Dinamo și nu s-a ferit de cuvinte: „Am discutat”

ADVERTISEMENT

A fost supărare mare în tabăra ardeleană după Dinamo – CFR Cluj 2-1. Echipa din Gruia a condus până în ultimele minute ale jocului de pe Arena Națională, însă se întoarce acasă fără nici măcar un punct. Laurențiu Rus cu greu și-a găsit cuvintele la flash-interviu.

CFR, răpusă de Dinamo în ultimele minute

CFR Cluj a făcut un meci bun în fața celor de la Dinamo și chiar părea că poate câștiga partida. Totuși, câinii roșii au revenit pe finalul partidei și au declanșat sărbătoarea pe Arena Națională.

A fost supărare mare în vestiarul celor de la CFR. Atacantul din Gruia pare total dărâmat de situația incredibilă prin care trece echipa sa.

Ce spune antrenorul de la CFR după 1-2 cu Dinamo și după lacrimile lui Louis Munteanu

Laurențiu Rus, antrenorul interimar al celor de la CFR Cluj, a vorbit după meci despre dăruirea pe care au arătat-o elevii săi. El speră că, odată cu pe banca formației din Gruia, lucrurile vor lua o turnură pozitivă.

„Dezamăgirea este foarte mare în acest moment. Cred că ne-am creat ocaziile mai mari. Păcat că nu am reușit să facem 2-0. Pe final am cedat cu aceste greșeli. Jucătorii pun foarte mult suflet, își doresc. Din punct de vedere al atitudinii nu am ce să le reproșez.

E greu să ai alte sentimente, e un moment la cald. Am discutat despre blocajul acesta mental. Creierul dictează tot ce facem în teren. Am încercat să discutăm cu ei, din atitudinea lor pe parcursul meciului am crezut că am scăpat de această seară.

Am luat-o pe acest tobogan descendent. Încercăm să găsim soluții, toți din jurul echipei încearcă să dea sfaturi. Acum vine Pancu, cu energie și cu idei bune, și sper să ieșim din această stare. Din moment ce vedem jucătorii supărați, cred că va găsi luptători în acest vestiar. Situația financiară chiar nu pot eu să o discut”, au fost cuvintele lui Laurențiu Rus, conform