Sport

Antrenorul de la CFR Cluj l-a văzut pe Louis Munteanu în lacrimi după 1-2 cu Dinamo și nu s-a ferit de cuvinte: „Am discutat”

CFR Cluj se întoarce fără puncte în Gruia după meciul cu Dinamo de pe Arena Națională. Cum explică antrenorul ardelenilor eșecul în fața echipei lui Kopic.
Alex Bodnariu
31.10.2025 | 23:32
Antrenorul de la CFR Cluj la vazut pe Louis Munteanu in lacrimi dupa 12 cu Dinamo si nu sa ferit de cuvinte Am discutat
ULTIMA ORĂ
Louis Munteanu a plâns imediat după înfrângerea cu Dinamo, iar antrenorul lui CFR Cluj a reacționat. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

A fost supărare mare în tabăra ardeleană după Dinamo – CFR Cluj 2-1. Echipa din Gruia a condus până în ultimele minute ale jocului de pe Arena Națională, însă se întoarce acasă fără nici măcar un punct. Laurențiu Rus cu greu și-a găsit cuvintele la flash-interviu.

CFR, răpusă de Dinamo în ultimele minute

CFR Cluj a făcut un meci bun în fața celor de la Dinamo și chiar părea că poate câștiga partida. Totuși, câinii roșii au revenit pe finalul partidei și au declanșat sărbătoarea pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

A fost supărare mare în vestiarul celor de la CFR. Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi în fața reporterilor la flash-interviu. Atacantul din Gruia pare total dărâmat de situația incredibilă prin care trece echipa sa.

Ce spune antrenorul de la CFR după 1-2 cu Dinamo și după lacrimile lui Louis Munteanu

Laurențiu Rus, antrenorul interimar al celor de la CFR Cluj, a vorbit după meci despre dăruirea pe care au arătat-o elevii săi. El speră că, odată cu venirea lui Daniel Pancu pe banca formației din Gruia, lucrurile vor lua o turnură pozitivă.

ADVERTISEMENT
Ce-a căutat directorul CIA la Bruxelles. Mesajul șefului spionilor americani pentru europeni
Digi24.ro
Ce-a căutat directorul CIA la Bruxelles. Mesajul șefului spionilor americani pentru europeni

„Dezamăgirea este foarte mare în acest moment. Cred că ne-am creat ocaziile mai mari. Păcat că nu am reușit să facem 2-0. Pe final am cedat cu aceste greșeli. Jucătorii pun foarte mult suflet, își doresc. Din punct de vedere al atitudinii nu am ce să le reproșez.

ADVERTISEMENT
De nicăieri! Sârbii l-au făcut ”praf” pe Mutu: ”Dacă tăceai, filosof rămâneai”
Digisport.ro
De nicăieri! Sârbii l-au făcut ”praf” pe Mutu: ”Dacă tăceai, filosof rămâneai”

E greu să ai alte sentimente, e un moment la cald. Am discutat despre blocajul acesta mental. Creierul dictează tot ce facem în teren. Am încercat să discutăm cu ei, din atitudinea lor pe parcursul meciului am crezut că am scăpat de această seară.

Am luat-o pe acest tobogan descendent. Încercăm să găsim soluții, toți din jurul echipei încearcă să dea sfaturi. Acum vine Pancu, cu energie și cu idei bune, și sper să ieșim din această stare. Din moment ce vedem jucătorii supărați, cred că va găsi luptători în acest vestiar. Situația financiară chiar nu pot eu să o discut”, au fost cuvintele lui Laurențiu Rus, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Louis Munteanu a izbucnit în plâns după Dinamo – CFR Cluj 2-1: „Nu...
Fanatik
Louis Munteanu a izbucnit în plâns după Dinamo – CFR Cluj 2-1: „Nu îmi imaginam…”. Foto
Cum a trăit Daniel Pancu din tribune derby-ul Dinamo – CFR Cluj. Fanatik...
Fanatik
Cum a trăit Daniel Pancu din tribune derby-ul Dinamo – CFR Cluj. Fanatik a urmărit timp de 90 de minute fiecare reacție a antrenorului. Foto
Incident șocant în Ilfov! Un copil de doar 12 ani a înjunghiat un...
Fanatik
Incident șocant în Ilfov! Un copil de doar 12 ani a înjunghiat un bărbat în curtea casei în timp ce colinda de Halloween
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Ilie Năstase i-a lăsat mască pe toți! Ce s-a întâmplat la prima înfățișare...
iamsport.ro
Ilie Năstase i-a lăsat mască pe toți! Ce s-a întâmplat la prima înfățișare în procesul de divorț cu Ioana
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!