Antrenorul de la Craiova lui Mititelu, declarații halucinante după eliminarea rușinoasă din Cupa României Betano: „Scorul nu este important, a fost un test trecut cu brio”. Video

Dan Vasilică, antrenorul de la , și, în plus, , din aceleași cauze, nu a părut deloc afectat de faptul că formația din Bănie a părăsit rușinos actuala ediție de Cupa României Betano, încă din turul doi. Ba chiar din contră.

Dan Vasilică, antrenorul de la Craiova lui Mititelu, mulțumit după ce echipa sa a fost eliminată din Cupa României Betano de o nou-promovată în Liga 3

El s-a declarat mulțumit de modul în care s-au prezentat tinerii jucători ai oltenilor în partida pierdută cu scorul de 2-3 în fața celor de la Vulturii Fărcășești, grupare proaspăt promovată în Liga 3.

„Aș vrea să le mulțumesc tuturor suporterilor care au venit. Surprinzător, au fost foarte bine organizați, știu că au venit să ne susțină și din Gorj, și din Vâlcea, și din Dolj, ceea ce este un lucru foarte îmbucurător. Au văzut și tinerii care au intrat astăzi, unii chiar copii le-aș spune, ce înseamnă să joci la o echipă unde ai suporteri, unde ai susținere.

Jocul a fost un test al atitudinii, al bărbăției, pentru mulți copii. Dacă îl scoatem din context pe Raicea, cel mai în vârstă avea 22 de ani. În rest au fost foarte mulți copii, de 2008, chiar 2010, cu care am jucat, copii de 15 ani, de 17 ani, și este bine să se formeze și să îi vedem dacă fac față într-un meci oficial, cu presiune.

Ce a spus fostul preparator fizic: „Scorul nu este important când vrei să vezi atitudinea”

Scorul nu este important când vrei să vezi atitudinea, vrei să vezi determinarea. Pentru mine a fost un test pe care l-au trecut cu brio, îi felicit. Felicit și antrenorii de la juniori care i-au format și iată că, chiar dacă au fost astăzi foarte mulți copii veniți de la juniori, au fost crescuți bine și arată că FCU are un proiect, ceea ce este important, nu doar o echipă locomotivă care are o țintă, ci are în spate multe vagoane, multe echipe de juniori.

Sunt antrenori calificați, care formează cum trebuie și iată că atunci când ajung la echipa mare vin cu atitudine, vin cu încredere, jucând pe un teren mai de Liga 4, respectând adversarul și felicitându-l pentru rezultat.

Dar este un teren micuț, teren de Liga 4, denivelat, fără suprafață, cu un adversar arțăgos, de multe ori la limita regulamentului. Și iată că nu s-au lăsat impresionați, chiar dacă erau copii de 15 ani, de 17 ani. S-au luat la trântă cu ei, cum se zice, și îi felicit pentru acest lucru.

(…) În amicale rotești foarte mulți jucători, pui accent pe aspecte poate tactice mai mult. Într-un meci oficial însă totul se schimbă și atitudinea este determinantă. Cu atitudine, cu curaj, cu bărbăție, așa se formează o echipă”, a declarat Dan Vasilică la finalul meciului pentru FCU TV.

Florin Costea, directorul sportiv de la FCU Craiova, a fost în asentimentul tehnicianului

De asemenea, și Florin Costea, directorul sportiv de la clubul din Bănie, a abordat un discurs în aceeași notă după această eliminare a echipei din turul doi din actuala ediție de Cupa României:

„În primul rând vreau să felicit întreaga echipă, să felicit acești copii care au debutat astăzi pentru FC Universitatea Craiova, chiar dacă din păcate am ratat calificarea mai departe.

A fost un meci disputat, s-a văzut lipsa de experiență a unora din păcate, dar eu cred că viitorul arată bine, avem mulți tineri talentați în curte și veți vedea pe viitor progresul lor.

Au jucat foarte mulți tineri, pentru unii a fost primul meci, i-am simțit și puțin emoționați, este normal, dar eu cred că pe viitor vor avea evoluții din ce în ce mai bune și cu siguranță se vor auzi lucruri frumoase despre ei.

Toți mi-au plăcut, toată echipa, nu doar cei tineri, toată echipa a jucat foarte bine din punctul meu de vedere. Au tras cât au putut și veți vedea în continuare o creștere foarte, foarte mare din partea lor”.

Toate rezultatele zilei de miercuri, 6 august, în turul doi din Cupa României Betano:

CSM Săcele – ACS Mediaş 1-3

FC Păușești Otăsău – SCM Râmnicu Vâlcea 0-1

CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia 1-4

Viitorul Livezile – CS Gloria Bistrița 0-4

Avântul Reghin – Sănătatea Cluj 0-8

Viitorul Cluj – SCM Zalău 1-1, 1-1, 6-5 la lovituri de departajare

CSM Sighetu Marmaţiei – Minaur Baia Mare 0-0, 2-0 după prelungiri

Viitorul Arad – Progresul Pecica 2-1

CS Sânandrei Timiș – SSU Politehnica Timișoara 0-2

CS Timişul Şag – CSC Dumbrăviţa 0-3

Jiul Petroşani – Minerul Lupeni 1-0

ACS Muscelul Aro Câmpulung – Kids Tâmpa Braşov 1-0

Vulturii Fărcăşeşti – FCU Craiova 3-2

ACS Oltul Curtişoara – Vediţa Coloneşti 3-0

ACS Axi Adunaţii Copăceni – Cetatea Turnu Măgurele 1-2

FC Pucioasa – AFC Câmpulung Muscel 0-3

Flacăra Moreni – Chindia Târgovişte 1-3

CSO Plopeni – CSO Băicoi 1-1, 1-2 după prelungiri

CS Blejoi – CS Dinamo Bucureşti 1-3

LPS HD Clinceni – Progresul Spartac 2-0

CSL Ştefăneştii de Jos – CS Tunari 1-3

Agricola Borcea – Dunărea Călăraşi 3-1

Progresul Fundulea – SC Popeşti Leordeni 2-3

Victoria Cumpăna – Gloria Băneasa 1-1, 1-2 după prelungiri

Dacia Unirea Brăila – CSM Râmnicu Sărat 4-4, 5-5, 3-5 la lovituri de departajare

Sporting Lieşti – Unirea Braniştea 3-1

Viitorul Onești – CSM Adjud 1-0

CSM Vaslui – FC Bacău 1-3

CSM Paşcani – Ştiinţa Miroslava 4-1

Şoimii Gura Humorului – Bucovina Rădăuţi 3-1