Antrenorul de la Drita, convins că o elimină pe FCSB din Europa League: „Nu accept un alt rezultat decât victoria”

Antrenorul celor de la Drita, plin de entuziasm înainte de duelul cu FCSB. „Ce a răspuns la întrebarea care e cel mai periculos jucător de la echipa adversă”.
Alex Bodnariu
13.08.2025 | 23:24
Antrenorul de la Drita convins ca o elimina pe FCSB din Europa League Nu accept un alt rezultat decat victoria
Antrenorul de la Drita i-a pus gând rău campioanei României. „Nu accept un alt rezultat decât victoria”

Campioana României, FCSB, va juca joi seara în manșa secundă a dublei cu Drita, din turul trei preliminar UEFA Europa League. Bucureștenii pleacă cu un avantaj de un gol, după victoria cu 3-2 de pe Arena Națională, însă antrenorul echipei din Kosovo vrea, cu orice preț, calificarea în play-off.

FCSB pleacă cu prima șansă la calificare

Roș-albaștrii trec printr-o perioadă dezastruoasă. Începutul de sezon a fost unul de coșmar, însă o calificare în faza principală a UEFA Europa League le-ar mai domoli supărările suporterilor.

Se anunță însă un meci extrem de complicat în Kosovo. Drita a făcut o figură frumoasă la București, a fost aproape de un rezultat pozitiv, însă băieții lui Elias Charalambous au dat drumul la joc în minutele de final ale reprizei secunde.

Ce a declarat antrenorul kosovarilor înainte de Drita – FCSB

Acum, antrenorul celor de la Drita, Zekirija Ramadani, a prefațat partida cu FCSB. Tehnicianul are mare încredere în elevii săi și a dat de înțeles că echipa e pregătită pentru un meci mare. În plus, managerul a fost întrebat care este cel mai bun jucător din lotul campioanei României.

„Cunoscându-mă, nu accept un alt rezultat decât victoria și calificarea. Am lucrat în această săptămână să corectăm greșelile de la precedenta partidă.

Mi-a luat ceva timp să mă recuperez după acea înfrângere, am avut câteva discuții cu jucătorii. Suntem o echipă puternică. Am încredere în jucătorii mei și vom da totul. (n.r. care e cel mai periculos jucător de la FCSB?) N-am putut să evidențiez niciun jucător anume de la echipa adversă.

Am menționat săptămâna trecută că cel mai bun jucător al lor este numărul 10, care este suspendat. Am analizat echipa ca un întreg. E o echipă periculoasă, dar nu pot remarca vreun jucător anume”, a explicat antrenorul celor de la FC Drita, Zekirija Ramadani, la conferința de presă.

