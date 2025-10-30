Antrenorul de la Dumbrăvița menține vii controversele după 0-4 cu Rapid: „Nu m-a interesat rezultatul”

ADVERTISEMENT

CSC Dumbrăvița a fost victimă sigură pe Giulești, acolo unde a pierdut cu 0-4 în fața Rapidului. Florin Fabian, antrenorul bănățenilor, a dat la final o declarație care păstrează izul controverselor.

Florin Fabian, după CSC Dumbrăvița – Rapid 0-4: „Ne-am propus doar să oferim o replică cât mai bună”

CSC Dumbrăvița are ca obiectiv salvarea de la retrogradare din Liga 2. Tocmai de aceea, bănățenii n-au părut că depun prea mult efort în Giulești, acolo unde au fost gazde.

fiind unul dintre cele mai controversate din Multe voci au contestat faptul că Dumbrăvița a fost gazdă în Giulești, CSM Slatina în Gruia și Sănătatea Cluj la Craiova.

„Sincer să vă spun, înainte de meci, nici nu m-a interesat rezultatul. Le-am spus băieților că din această experiență ei trebuie să învețe ceva. Era clară diferența de valoare dintre cele două echipe.

Ne-am propus doar să oferim o replică cât mai bună Rapidului, să încercăm să ne apărăm cât mai organizat, să ieșim pe tranziții pozitive și să încercăm să ajungem cât mai des în treimea adversă.

Din păcate am avut multe probleme medicale și nu am putut să aliniez cea mai bună formulă. Cei care au intrat pe parcurs au avut și ei unele probleme. Intensitatea jocului de la Liga 1 e mult prea mare față de cea de la Liga 2”, a declarat Florin Fabian, după CSC Dumbrăvița – Rapid 0-4.

De ce a acceptat Dumbrăvița să fie gazdă pe Giulești

Antrenorul bănățenilor a explicat de ce Dumbrăvița a acceptat să fie gazdă în Giulești. Rapid a plătit tot ce ține de organizarea partidei, inclusiv deplasarea echipei lui Florin Fabian, care, duminică, 2 noiembrie, are un alt meci la București, cu CSA Steaua.

„Clubul Dumbrăvița a acceptat ce i-a propus Rapidul, pentru că noi nu avem un stadion cu nocturnă, nu avem un stadion care să ofere condiții pentru a se televiza un meci la o asemenea oră.

Clubul nostru a fost de acord de a veni la București și de a sta în București, pentru că duminică (n.r. 2 noiembrie) avem meci la Steaua, în Liga 2.

Echipa noastră a încercat să o ofere o replică celor de la Rapid. E o experiență pentru noi toți și avem numai de învățat din jocul de astăzi (n.r. joi, 30 octombrie)”, a adăugat antrenorul celor de la Dumbrăvița.