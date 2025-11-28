Sport
Antrenorul de la Steaua Roșie a descris într-un singur cuvânt victoria cu FCSB

Steaua Roșie a obținut o victorie mare în fața FCSB-ului în Europa League. Ce a spus antrenorul sârbilor la finalul meciului de la Belgrad în care echipa sa jucat mai bine de o oră în inferioritate numerică.
Traian Terzian
28.11.2025 | 10:45
Antrenorul de la Steaua Rosie a descris intrun singur cuvant victoria cu FCSB
Antrenorul de la Steaua Roșie, entuziast după victoria cu FCSB. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
FCSB nu a reușit să profite de omul în plus și a plecat cu mâna goală din capitala Serbiei. Antrenorul de la Steaua Roșie s-a arătat încântat de victorie și a ținut să-și ”înțepe” rivalele de pe plan intern.

Reacția antrenorului de la Steaua Roșie după victoria cu FCSB

După succesul cu 1-0 în fața campioanei României, din etapa a 5-a a grupei unice din Europa League, tehnicianul Vladan Milojevic a precizat că eliminarea lui Tebo Uchenna din minutul 27 nu i-a dat prea mult planurile peste cap.

”Dacă vorbim despre decizii, cu siguranță este vorba despre minutul 27, în care trebuie să reacționezi rapid. Nu a existat nicio dilemă pentru noi, având în vedere că îl aveam pe Handel pe flancul drept, plănuisem să-l introducem la mijlocul terenului.

Doar l-am retras pe Rade Krunic, care a jucat mult timp alături de Milos Veljkovic. Pauza ne-a dat cea mai mare bătaie de cap, pentru că era o întrebare dacă Rade Krunic va continua, pentru că a primit un șut, dar a blocat și a continuat”, a declarat Milojevic, conform sportal.blic.rs.

Cum a descris succesul în fața campioanei României

Tehnicianul formației Steaua Roșie a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi pentru efortul depus în inferioritate numerică și a nu a ratat ocazia de a trimite ”săgeți” către rivalele din Serbia.

”Trebuie să-mi laud echipa, au pregătit meciul genial. Cred că, ca să nu par indecent, aceasta este o mare victorie pentru noi și pentru Serbia, suntem singurul club care aduce puncte Serbiei. Dar chiar dacă ar fi fost orice alt rezultat, publicul ar fi fost fericit pentru că băieții au dat tot ce au mai bun”, a mai spus Vladan Milojevic.

Cum se mai poate califica FCSB în fazele eliminatorii ale Europa League

Înfrângerea suferită la Belgrad micșorează semnificativ șansele campioanei FCSB de a mai prinde fazele eliminatorii ale Europa League. Dacă de Top 8 nu se mai pune problema, mai rămân ceva șanse pentru a intra între primele 24.

Însă, este nevoie ca ”roș-albaștrii” să obțină cel puțin 7 puncte în ultimele trei etape ale grupei pentru a intra în calculele pentru calificarea în play-off. Misiunea este una extrem de dificilă, pentru că urmează jocuri cu adversari dificili.

  • joi, 11 decembrie 2025, ora 22:00: FCSB – Feyenoord
  • joi, 22 ianuarie, ora 22:00: Dinamo Zagreb – FCSB
  • joi, 29 ianuarie, ora 22:00: FCSB – Fenerbahce

Clasament Europa League

După eșecul suferit în deplasare cu Steaua Roșie Belgrad, FCSB a ajuns la patru înfrângeri în grupa de Europa League. Campioana României a rămas doar cu victoria din prima etapă de pe terenul lui Go Ahead Eagles și se află pe locul 31.

Antrenor Steaua Roșie victorie FCSB clasament Europa League

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
