Antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad, pus în fața declarațiilor lui Gigi Becali. Cum a răspuns

Tehnicianul sârb a fost interpelat cu privire la faptul că patronul de la FCSB obișnuiește să anunțe în spațiul public primul 11 pentru următorul meci chiar și cu câteva zile înainte de disputarea partidei. De asemenea, lui Milojevic i s-a mai transmis și că omul de afaceri român a dat recent de înțeles că nu ar fi chiar foarte interesat de jocul de la Belgrad, în contextul în continuare destul de complicat din campionat pentru echipa sa.

Cum a comentat antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad declarațiile lui Gigi Becali înainte de meciul direct cu FCSB din Europa League

Antrenorul Stelei Roșii nu a dorit să intre într-o polemică din această perspectivă. El a spus că respectă toate declarațiile adversarilor, dar, pe de altă parte, a punctat și că este tentat să nu creadă în totalitate această abordare a lui Becali și nici informațiile prezentate de el vizavi de posibila formulă de start.

„Respect pe toată lumea și toate declarațiile adversarilor. Nu luăm asemenea declarații de bune în totalitate, nu am nimic negativ de spus despre proprietarul echipei adverse, nu mă înțelegeți greșit, nici nu știu dacă supăr pe cineva dacă spun adversarul Stelei.

Prefer să nu comentez, mă concentrez pe echipa mea. Au jucători foarte buni, individualități bune, și că vor face tot ce vor putea pentru a câștiga, ca noi de altfel”, a declarat Vladan Milojevic la conferința de presă premergătoare

Probleme serioase de lot pentru Steaua Roșie Belgrad înaintea duelului cu FCSB

Nici Steaua Roșie nu se află chiar în cel mai bun moment din punct de vedere al formei înainte de acest meci cu FCSB. În ultima etapă de campionat, În plus, sârbii se confruntă în prezent și cu probleme destul de mari de lot din cauza unor accidentări suferite de jucători importanți.

„Ultimul meci pe care l-am jucat în campionat și l-am pierdut ne-a afectat, pentru că am jucat bine. Pe de altă parte, Steaua Roșie ia mereu următorul meci ca pe o prioritate. Mă aștept la o reacție din partea jucătorilor mei. Vom juca în fața suporterilor noștri, cred că va fi un număr mare de spectatori.

(n.r. Despre situațiile medicale ale lui Nemanja Radonjic și Marko Arnautovic) Am avut probleme serioase cu accidentările, a trebuit să folosim jucători de la echipa de tineret. Încă nu știm dacă ne vom putea baza pe anumiți jucători”, a mai spus Vladan Milojevic.