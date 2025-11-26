Sport

Antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad, pus în fața declarațiilor lui Gigi Becali. Cum a răspuns

Antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad, întrebat direct despre declarațiile lui Gigi Becali înaintea meciului cu FCSB de joi seară din Europa League. Cum a răspuns Vladan Milojevic
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.11.2025 | 16:34
Antrenorul de la Steaua Rosie Belgrad pus in fata declaratiilor lui Gigi Becali Cum a raspuns
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali și antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad la conferința de presă. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Tehnicianul sârb a fost interpelat cu privire la faptul că patronul de la FCSB obișnuiește să anunțe în spațiul public primul 11 pentru următorul meci chiar și cu câteva zile înainte de disputarea partidei. De asemenea, lui Milojevic i s-a mai transmis și că omul de afaceri român a dat recent de înțeles că nu ar fi chiar foarte interesat de jocul de la Belgrad, în contextul în continuare destul de complicat din campionat pentru echipa sa.

Cum a comentat antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad declarațiile lui Gigi Becali înainte de meciul direct cu FCSB din Europa League

Antrenorul Stelei Roșii nu a dorit să intre într-o polemică din această perspectivă. El a spus că respectă toate declarațiile adversarilor, dar, pe de altă parte, a punctat și că este tentat să nu creadă în totalitate această abordare a lui Becali și nici informațiile prezentate de el vizavi de posibila formulă de start.

ADVERTISEMENT

„Respect pe toată lumea și toate declarațiile adversarilor. Nu luăm asemenea declarații de bune în totalitate, nu am nimic negativ de spus despre proprietarul echipei adverse, nu mă înțelegeți greșit, nici nu știu dacă supăr pe cineva dacă spun adversarul Stelei.

Prefer să nu comentez, mă concentrez pe echipa mea. Au jucători foarte buni, individualități bune, și că vor face tot ce vor putea pentru a câștiga, ca noi de altfel”, a declarat Vladan Milojevic la conferința de presă premergătoare meciului Steaua Roșie Belgrad – FCSB. 

ADVERTISEMENT
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de...
Digi24.ro
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și cum se obține ETA

Probleme serioase de lot pentru Steaua Roșie Belgrad înaintea duelului cu FCSB

Nici Steaua Roșie nu se află chiar în cel mai bun moment din punct de vedere al formei înainte de acest meci cu FCSB. În ultima etapă de campionat, echipa din Belgrad a pierdut în mod extrem de surprinzător în deplasare cu Javor, scor 0-1. În plus, sârbii se confruntă în prezent și cu probleme destul de mari de lot din cauza unor accidentări suferite de jucători importanți.

ADVERTISEMENT
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă...
Digisport.ro
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală

„Ultimul meci pe care l-am jucat în campionat și l-am pierdut ne-a afectat, pentru că am jucat bine. Pe de altă parte, Steaua Roșie ia mereu următorul meci ca pe o prioritate. Mă aștept la o reacție din partea jucătorilor mei. Vom juca în fața suporterilor noștri, cred că va fi un număr mare de spectatori.

(n.r. Despre situațiile medicale ale lui Nemanja Radonjic și Marko Arnautovic) Am avut probleme serioase cu accidentările, a trebuit să folosim jucători de la echipa de tineret. Încă nu știm dacă ne vom putea baza pe anumiți jucători”, a mai spus Vladan Milojevic.

ADVERTISEMENT
1.83 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „Ambele echipe înscriu - Da” la meciul Steaua Roșie Belgrad - FCSB
Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, schimbat după 20 de minute la...
Fanatik
Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, schimbat după 20 de minute la debut! Ce s-a întâmplat după
Echipa din România care a trecut trei tururi şi apoi a luat 7...
Fanatik
Echipa din România care a trecut trei tururi şi apoi a luat 7 goluri de la Arsenal: “L-au alergat în vestiar: Te-ai apucat tu să dai gol, să îi enervezi pe ăștia”
Ruben Amorim, reacție uluitoare după scandalul monstruos din Premier League: „Sper că și...
Fanatik
Ruben Amorim, reacție uluitoare după scandalul monstruos din Premier League: „Sper că și jucătorii mei se vor certa între ei”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
ATAC la rupere împotriva unui candidat la Primăria Capitalei: 'Ce tupeu are! O...
iamsport.ro
ATAC la rupere împotriva unui candidat la Primăria Capitalei: 'Ce tupeu are! O fi de la vaca nebună'
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în...
viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Transformare radicală a liceelor, de anul viitor. Sindicatele sunt revoltate: „vor preda nepalezii”
Jurnalul.ro
Transformare radicală a liceelor, de anul viitor. Sindicatele sunt revoltate: „vor preda nepalezii”
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice...
adevarul.ro
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea....
unica.ro
O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea. Fetița de 10 ani a ajuns la spital în stare gravă, cu multiple plăgi. Care ar fi fost motivul din spatele gestului îngrozitor al femeii
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în...
Observatornews.ro
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Afacerile din care a făcut avere milionarul român care şi-a susţinut lucrarea de...
as.ro
Afacerile din care a făcut avere milionarul român care şi-a susţinut lucrarea de licenţă la 43 de ani
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director...
Libertatea.ro
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director ANM: „Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică”
Monitorul Miniștrilor by NewsVibe. Săptămâna 19 – 25 noiembrie 2025. Vezi cine conduce...
informat.ro
Monitorul Miniștrilor by NewsVibe. Săptămâna 19 – 25 noiembrie 2025. Vezi cine conduce topul
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt...
RTV.NET
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt căutați de Poliție, după ce au agresat un bărbat pe stradă. Soția lui, Diamanatul Roz, a fost reținută!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!