Antrenorul de legendă al lui AC Milan îi vede pe rivalii de la Inter favoriți la titlu. Ce a spus despre echipa lui Cristi Chivu: „M-a impresionat”

ADVERTISEMENT

Fabio Capello, unul dintre marii antrenori ai lumii, a fost obiectiv și a spus despre Interul lui Cristi Chivu că este favorită certă la Scudetto. Deși Capello a dominat fotbalul italian alături de AC Milan, echipa românului l-a vrăjit pe legendarul antrenor.

Ce a spus Fabio Capello despre Interul lui Cristi Chivu

Acest sezon de Serie A pare unul extrem de complicat și foarte strâns. După 10 etape, liderul este campioana en-titre, Napoli, cu 22 de puncte, iar celelalte locuri de Champions League sunt ocupate de Inter, AC Milan și AS Roma, toate cu 21 de puncte. În continuare, Bologna, ocupanta locului 5, are 18 puncte, iar Como, de pe locul 7, a adunat 17 puncte. Pe scurt, între locul 1 și 7 există o diferență de doar 5 puncte în acest moment, ceea ce face ca nimeni să nu poată anticipa câștigătoarea acestui sezon.

ADVERTISEMENT

Știind toate aceste lucruri, dar fiind și conștient de faptul că AC Milan are același punctaj cu Inter, El a recunoscut că a rămas impresionat de jocul echipei lui Chivu,

„Dacă mă întrebați cine e favorită la titlu, o să vă spun tot Inter pentru că este echipa care m-a impresionat cel mai mult, chiar dacă la meciul cu Verona a semănat cu Interul de anul trecut: la egal căuta să marcheze, iar când conducea se retrăgea. Contra Veronei am văzut un Inter exasperant de lent, care nu avea acea dorință de a marca al doilea gol. A tras de timp și a pasat de multe ori înapoi la portar”, a spus Capello, la Sky, citat de

ADVERTISEMENT

Ce înseamnă Fabio Capello pentru AC Milan și fotbalul din Italia

Fabio Capello a fost o personalitate importantă și ca jucător, cu meciuri pentru Juventus, Roma și AC Milan, însă cariera sa de antrenor i-a adus adevăratul renume de astăzi. Pe lângă experiențele ca selecționer, de la naționala Angliei și cea a Rusiei, la nivel de club Capello a câștigat Serie A de 5 ori, cu Milan și AS Roma.

ADVERTISEMENT

Italianul a avut pe mână AC Milan între anii 1991 și 1996 și a reușit să facă o echipă redutabilă din formația ce avea în componența sa fotbaliști precum Maldini, Baresi, Marco van Basten, Desailly, Savicevic sau Massaro.

Alături de milanezi, Fabio Capello a câștigat de patru ori Scudetto. În Liga Campionilor, AC Milan a reușit să pună mâna pe trofeu în finala din 94, unde a spulberat-o pe Barcelona cu un 4-0 categoric. De asemenea, italienii au ajuns până în finală atât în sezonul 92/93, cât și în 94/95, însă au fost învinși cu 1-0 de Marseille, prin golul lui Boli, respectiv de Ajax, prin golul lui Patrick Kluivert. În ciuda acestei istorii care îl leagă de formația de pe San Siro, obiectivitatea și profesionalismul său ca antrenor îl fac pe Fabio Capello să spună clar și răspicat că Inter are prima șansă în fața lui AC Milan.

ADVERTISEMENT

Când se joacă Inter – AC Milan

Derby della Madonnina se apropie, iar Cristi Chivu va fi pentru prima dată în fața unui derby de o asemenea magnitudine din postura de antrenor. Până la această partidă mult așteptată, Inter mai are meciuri cu Kairat Almaty în Champions League și cu Lazio în Serie A.

Partida dintre Inter și AC Milan, ce o va avea pe formația lui Cristi Chivu în postura de gazdă, se va juca imediat după pauza dedicată echipelor naționale, mai exact pe 23 noiembrie, de la ora 21:45.