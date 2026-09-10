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Ismail Kartal, antrenorul lui Fenerbahce, a demisionat din funcție într-o conferință de presă ținută la doar câteva minute după remiza cu AS Roma în prima etapă din Champions League.

Ismail Kartal a demisionat de la Fenerbahce după remiza cu AS Roma

Fenerbahce, echipa care a făcut transferuri impresionante în această vară, a debutat în cu o remiză acasă cu AS Roma. Ismail Kartal, aflat la al patrulea său mandat la conducerea formației din „Semilună”, a decis să demisioneze după rezultatul de 1-1 înregistrat.

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În vârstă de 65 de ani, el se afla la cârma echipei turce doar de trei luni și avea contract până în vara anului viitor. Anunțul deciziei sale a fost făcut inițial de jurnalistul Fabrizio Romano, presa turcă scriind la rândul său pe seama subiectului. „De la începutul sezonului până astăzi, antrenamentele și cantonamentele pe care le-am desfășurat cu jucătorii mei… Președintele și antrenorii noștri au încercat să ne ajute în orice fel. Au fost zile minunate. Începând de azi seară, îi felicit pe jucătorii mei și demisionez din funcție. Am luat această decizie pentru a deschide calea clubului meu. Am demisionat cât timp calea este încă liberă, fără nicio intenție de a mă mai întoarce vreodată”, au fost cuvintele lui Ismail Kartal, citat de

🚨🟡🔵 BREAKING: Fenerbahçe manager Ismail Kartal has resigned after 1-1 draw against Roma. “I stepped down from my duties this evening. I made this decision to clear the way for my club. I resigned while the path is still clear, with no intention of ever returning”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Președintele lui Fenerbahce l-a contrazis: „Până când voi pleca, Ismail Kartal este antrenorul nostru!”

La scurt timp, în urma declarațiilor făcute de antrenorul turc, Președintele lui Fenerbahce a reacționat. Aziz Yıldırım a transmis, prin intermediul , că Ismail Kartal rămâne în funcție. „Ismail Kartal este încă la conducere. Clubul ar trebui să îl susțină pe antrenorul nostru. Până când voi pleca, Ismail Kartal este antrenorul lui Fenerbahçe. Niciunul dintre noi nu știa. De ce? A devenit un obicei în comunitatea Fenerbahçe; nimeni nu susține valorile comunității.

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Fenerbahçe a devenit țapul ispășitor doar pentru că s-a calificat în Liga Campionilor. Circulă o atitudine de genul: «De ce s-a calificat Fenerbahçe?». Fanii lui Fenerbahçe care comentează pe rețelele de socializare sau la televizor, cei care transmit pe YouTube, s-au bucurat pentru că Fenerbahçe s-a calificat în Liga Campionilor. Dar de atunci și până acum, ei spun: «De ce s-au calificat? Echipa este slabă etc.»” Am spus că ne vom califica în Liga Campionilor și am făcut-o.” Cu cine am făcut-o? Cu İsmail Kartal! Nu noi am făcut-o, l-am susținut!”, a spus, printre altele, președintele lui Fener.

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Șumudică îl făcuse praf pe Ismail Kartal după un meci în Turcia

Marius Șumudică, care , și Ismail Kartal au avut un conflict verbal în ianuarie 2024, când tehnicianul român o antrena pe Gaziantep, iar Kartal era tot pe banca celor de la Fenerbahce. Trupa antrenorului turc se impunea atunci cu 1-0, iar el se plângea de calitatea terenului echipei adverse.

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„Șumi” l-a taxat imediat după meci. „Antrenorul İsmail trebuie să vorbească despre fotbal. Am jucat și noi pe același teren. Dacă İsmail Kartal dorește, poate trimite o scrisoare federației și hai să jucăm toate meciurile pe terenul lor. Aici trebuie să se vorbească despre fotbal. Acesta este terenul nostru, dar, dacă dorește, putem juca pe orice teren dorește. Vom merge și la Sivas și vom juca. Terenul va fi rău și acolo și dacă pierdem puncte, va fi aceasta o scuză pentru noi? Respect toți antrenorii, dar Ismail Kartal trebuie să ne respecte pe noi și terenul nostru”, spunea antrenorul român.