Antrenorul din acte de la CFR Cluj, la ultimul meci oficial! Schimbare radicală din etapa viitoare

CFR Cluj a scos o remiză pe „Ion Oblemenco”, deși Universitatea Craiova a dominat autoritar partida și a tras 11 șuturi pe spațiul porții lui Otto Hindrich. Acesta a fost ultimul meci oficial pentru George Ciorceri ca antrenor principal al clujenilor, deoarece la CFR urmează o schimbare radicală.

George Ciorceri, la ultimul meci pentru CFR Cluj. Daniel Pancu va absolvi licența PRO

Deoarece legea nu o permite, Daniel Pancu nu figurează în acte, momentan, ca antrenorul principal al lui CFR Cluj, deoarece el încă nu deține licența PRO. Din informațiile obținute de FANATIK, fostul selecționer al naționalei U21 va absolvi pe data de 9 decembrie și va avea toate prerogativele de antrenor principal.

Astfel, începând cu următoarea partidă, Daniel Pancu va putea da indicații de pe margine fără nicio limită și va putea veni după meciuri la flash-interviuri pentru a oferi telespectatorilor primele reacții „la cald”.

Ce a spus Daniel Pancu la finalul meciului U Craiova – CFR Cluj 1-1. Care este obiectivul ardelenilor

Daniel Pancu recunoaște că are o echipă de primele șase, Antrenorul lui CFR Cluj ținând cont de distanța până la locul șase și de echipele pe care ar trebui să le depășească:

„Echipa este una foarte bună. Este echipă de primele șase. Sunt și astfel de perioade în istoria cluburilor. Trebuie să fim realiști pentru că riscăm să avem alte probleme. Trebuie să acceptăm situația și locul din clasament. Trebuie să fim atenți la consolidarea jocului acum, în iarnă, lucru ce ne va permite să abordăm jocurile din play-out cu încredere. Dacă spunem că suntem CFR și suntem cei mai buni, vom avea probleme mari.

Probabil că vor pleca jucători foarte importanți în această pauză, dar va trebui să ne descurcăm și să găsim soluții. Noi vom juca toate meciurile la victorie, nu vreau să se interpreteze. Dacă explică un matematician ce parcurs trebuie să avem ca să intrăm în play-off, s-ar putea să se dea inteligența artificială peste cap. E posibil, dar șansele sunt foarte mici. Eu am refuzat de la început să pronunț cuvântul play-off. O echipă cu o victorie în 15 meciuri nu poate să aibă zece victorii în același număr de meciuri. Eu sper să adunăm cât mai multe puncte. Jucăm vineri cu Csikszereda și terminăm la FC Botoșani. Vedem ce se întâmplă în pauza de iarnă”, a spus Daniel Pancu pentru

Ultimele declarații ale lui George Ciorceri în calitate de antrenor principal la CFR Cluj

Deoarece Daniel Pancu nu are în acest moment posibilitatea să vină la flash-interviu, George Ciorceri este cel ce a venit în fața camerelor după remiza de pe „Ion Oblemenco”. Este ultima dată când antrenorul din acte al ardelenilor a făcut acest lucru:

„Noi am arătat forță, determinare. Cu echipele mari ne luptăm altfel, suferim, ne dedicăm. Nu a marcat de mult timp Louis, probabil și-a dorit asta foarte mult. E un fel de bucurie și asta. (n.r. n-a venit nici la flash) Asta nu e problema mea. A dispărut Pancu pe teren, s-a dus să se bucure cu jucătorii, mai ales că era vișiniu și el. Eu sper să ne mobilizăm în continuare. Cu Rapid am câștigat, aici am scos un punct. Cum am zis, mai avem șanse la play-off și ne batem acolo în continuare”, a spus George Ciorceri, conform sursei citate anterior.