Antrenorul din România care a fost la nunta lui Diogo Jota, în stare de șoc: ”Am stat împreună. Sunt devastat”

Diogo Jota și fratele său Andre Silva . Bun prieten cu fotbalistul de la Liverpool, un antrenor din România mărturisit că a participat la nunta acestuia.

Un antrenor din România care a fost la nunta lui Diogo Jota, devastat de moartea acestuia

Revenit pe banca tehnică a echipei Poli Iași după retrogradarea în Liga 2, portughezul Tony da Silva a fost șocat la aflarea veștii că prietenul său Diogo Jota și-a pierdut viața și a vorbit despre relația excelentă pe care a avut cu conaționalul său.

”Eu sunt încă devastat. Când Diogo și-a început cariera, am stat împreună în cantonament la Pacos de Ferreira, era tot timpul cu mine în cameră. Un copil deosebit, plin de ambiție, de vis. Chiar acum 10-12 zile eram toți ca prieteni la nunta lui, avea o familie extraordinară, a lăsat trei copii.

N-am cuvinte să explic. Chiar astăzi (n.r. – joi, 3 iulie) eram la antrenament când am primit vestea asta, dimineața, și n-am ce să spun… sunt devastat! Era o persoană extraordinară, era umil, n-am cuvinte. N-am putut s-o sun pe soția lui, am vorbit cu mama… foarte greu, foarte greu pentru mine”, a declarat Tony, pentru .

Tony da Silva i-a fost alături lui Diogo Jota la nuntă

Tehnicianul formației Poli Iași a explicat motivele pentru care Diogo Jota a ales să nu zboare cu avionul spre Anglia și a povestit că în urmă cu 2 săptămâni a fost prezent la .

”Din când în când, viața e foarte rea, foarte grea. El a avut niște probleme de sănătate, a fost operat acum câteva săptămâni și, cum nu era refăcut sută la sută, doctorul i-a zis să nu meargă cu avionul și… mai mult ce să spun? Dumnezeu să-l ierte, să fie lângă el. Și fratele lui era tânăr, a jucat în liga a doua din Portugalia.

N-am avut o relație cu fratele lui așa cum am avut cu Diogo. Eu mă gândesc la soția lui, la părinți, la copiii lui. Avea trei copii foarte frumoși. Am fost la nuntă acum câteva zile, pe 22. O nuntă fantastică, niciodată nu ne-am putut gândi la asta. Niciodată!”, a spus Tony sa Silva.