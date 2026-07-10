Antrenorul din România care a spus NU la 7.000.000 de dolari pe an. Ar fi fost cel mai mare contract pentru un om din fotbalul românesc – peste Cosmin Olăroiu, Mircea Lucescu, Hagi, Mutu sau Drăgușin. Exclusiv

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Răzvan Lucescu a semnat cu noua echipă pe un salariu uriaș după plecarea de la PAOK. Tehnicianul român a preluat-o pe Al-Sadd din Qatar, însă situația sa actuală putea arăta cu totul diferit. Ce ofertă colosală a refuzat antrenorul înainte să fie prezentat la noul său club.

Răzvan Lucescu putea deveni cel mai bine plătit român din fotbal

. Antrenorul român a părăsit clubul elen, care îi devenise a doua „casă”, însă nu a stat mult timp fără angajament. Aici, principalul său obiectiv este reprezentat de câștigarea Ligii Campionilor Asiei. Contractul său actual se întinde pe durata a doi ani, iar salariul este de 3.5 milioane de dolari pe sezon, cu opțiune de prelungire pe încă un an.

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Totuși, Răzvan Lucescu putea fi vara aceasta subiectul unei mutări istorice. Mai exact, el putea deveni omul cu cel mai tare contract din istoria fotbalului romanesc. FANATIK a aflat că Lucescu Jr. a avut de la Al-Diriyah, o nou promovată din Arabia Saudită, o oferta de 7 milioane de dolari pe an, însă el a i-a refuzat motivând că nu poate să facă performanță cu ei. Clubul a încheiat stagiunea trecută pe locul 3 în eșalonul secund și au obținut biletele pentru accederea în prima divizie după ce au câștigat play-off-ul de promovare.

El ar fi luat 14 milioane de dolari pe 2 ani, depășind astfel toate recordurile din fotbalul românesc – Cosmin Olăroiu, Iordănescu, Mircea Lucescu, Cristi Chivu, Radu Drăgușin, Gică Hagi. De asemenea, și Al-Shabab, tot din Arabia Saudită, a fost interesată de serviciile sale, oferindu-i românului un salariu de 5,5 milioane.

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Răzvan Lucescu, al treilea cel mai bine plătit antrenor român

Chiar dacă va câștiga mai bine decât a făcut-o la PAOK, Răzvan Lucescu se află doar pe locul 3 în ierarhia celor mai bine plătiți antrenori români. Lider autoritar este Cosmin Olăroiu, care a semnat cu Al Jazira și este remunerat cu 6.000.000 de euro pe sezon. Pe poziția secundă se află Cristi Chivu, care a prelungit cu Inter până în 2028 și va încasa astfel un salariu anual de 3.500.000 de euro, cu 1,5 milioane de euro mai mult decât a câștigat sezonul precedent.

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Pe a 4-a poziție în acest top se află Mirel Rădoi, care a semnat cu Gaziantep în primăvara acestui an. Turcii îi oferă un salariu anual de 1.200.000 de euro. Iar ultima treaptă îi aparține lui Laurențiu Reghecampf, care a ales să se întoarcă la Esperance Tunis, după ce a câștigat două titluri de campion într-un sezon cu Al Hilal Omdurman. Salariul său nu a fost dat publicității, dar presa locală a vorbit de o sumă în jurul a 1.000.000 de euro pe sezon.