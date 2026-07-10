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Antrenorul din România care a spus NU la 7.000.000 de dolari pe an. Ar fi fost cel mai mare contract pentru un om din fotbalul românesc – peste Cosmin Olăroiu, Mircea Lucescu, Hagi, Mutu sau Drăgușin. Exclusiv

Contract beton oferit unui antrenor român, care a spus NU în cele din urmă. Cine este tehnicianul care putea scrie istorie din punct de vedere al sumei câștigate.
Mihai Dragomir
10.07.2026 | 11:15
Antrenorul din Romania care a spus NU la 7000000 de dolari pe an Ar fi fost cel mai mare contract pentru un om din fotbalul romanesc peste Cosmin Olaroiu Mircea Lucescu Hagi Mutu sau Dragusin Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Antrenorul român care ar fi intrat în istorie dacă accepta o ofertă colosală în această vară. Foto: Sport Pictures.
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Răzvan Lucescu a semnat cu noua echipă pe un salariu uriaș după plecarea de la PAOK. Tehnicianul român a preluat-o pe Al-Sadd din Qatar, însă situația sa actuală putea arăta cu totul diferit. Ce ofertă colosală a refuzat antrenorul înainte să fie prezentat la noul său club.

Răzvan Lucescu putea deveni cel mai bine plătit român din fotbal

Răzvan Lucescu s-a despărțit oficial la mijlocul lunii iunie de PAOK. Antrenorul român a părăsit clubul elen, care îi devenise a doua „casă”, însă nu a stat mult timp fără angajament. La începutul acestei luni, el a fost prezentat oficial la Al-Sadd, din Qatar. Aici, principalul său obiectiv este reprezentat de câștigarea Ligii Campionilor Asiei. Contractul său actual se întinde pe durata a doi ani, iar salariul este de 3.5 milioane de dolari pe sezon, cu opțiune de prelungire pe încă un an.

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Totuși, Răzvan Lucescu putea fi vara aceasta subiectul unei mutări istorice. Mai exact, el putea deveni omul cu cel mai tare contract din istoria fotbalului romanesc. FANATIK a aflat că Lucescu Jr. a avut de la Al-Diriyah, o nou promovată din Arabia Saudită, o oferta de 7 milioane de dolari pe an, însă el a i-a refuzat motivând că nu poate să facă performanță cu ei. Clubul a încheiat stagiunea trecută pe locul 3 în eșalonul secund și au obținut biletele pentru accederea în prima divizie după ce au câștigat play-off-ul de promovare.

El ar fi luat 14 milioane de dolari pe 2 ani, depășind astfel toate recordurile din fotbalul românesc – Cosmin Olăroiu, Iordănescu, Mircea Lucescu, Cristi Chivu, Radu Drăgușin, Gică Hagi. De asemenea, și Al-Shabab, tot din Arabia Saudită, a fost interesată de serviciile sale, oferindu-i românului un salariu de 5,5 milioane.

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Răzvan Lucescu, al treilea cel mai bine plătit antrenor român

Chiar dacă va câștiga mai bine decât a făcut-o la PAOK, Răzvan Lucescu se află doar pe locul 3 în ierarhia celor mai bine plătiți antrenori români. Lider autoritar este Cosmin Olăroiu, care a semnat cu Al Jazira și este remunerat cu 6.000.000 de euro pe sezon. Pe poziția secundă se află Cristi Chivu, care a prelungit cu Inter până în 2028 și va încasa astfel un salariu anual de 3.500.000 de euro, cu 1,5 milioane de euro mai mult decât a câștigat sezonul precedent.

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Pe a 4-a poziție în acest top se află Mirel Rădoi, care a semnat cu Gaziantep în primăvara acestui an. Turcii îi oferă un salariu anual de 1.200.000 de euro. Iar ultima treaptă îi aparține lui Laurențiu Reghecampf, care a ales să se întoarcă la Esperance Tunis, după ce a câștigat două titluri de campion într-un sezon cu Al Hilal Omdurman. Salariul său nu a fost dat publicității, dar presa locală a vorbit de o sumă în jurul a 1.000.000 de euro pe sezon.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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