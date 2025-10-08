Antrenorul din România care își alerga jucătorii până la epuizare! Mărturii rare din cantonamentele feroce pe care le făcea: „Porneam televizorul şi adormeam cu el aprins”

Alex Pop a vorbit despre cantonamentele feroce ale lui Dorinel Munteanu pe care le-a trăit la Oțelul Galați. Jucătorul lui Dinamo susține că perioada respectivă a fost dificilă, însă toată suferința fizică a meritat.

Alex Pop, dezvăluiri din cantonamentele feroce ale lui Dorinel Munteanu

La FANATIK DINAMO, despre cantonamentele lui Dorinel Munteanu de la Vatra Dornei. Jucătorul lui Dinamo susține că perioada a fost una foarte grea din punct de vedere fizic și că în fiecare zi erau câte 3 antrenamente.

Deși era greu, Pop susține că toată lumea ducea până la capăt fiecare antrenament. Cel mai important lucru mărturisit de fostul jucător de la Oțelul Galați este că zilele petrecute la Vatra Dornei dădeau roade în campionat.

„A fost groaznic în cantonamente. După ele eram bine fizic și tot. Se vedea acest lucru și toată lumea vorbea de Oțelul cum alerga și cum făcea pressing din primul până în ultimul minut.

Din punct de vedere fizic eram top în perioada respectivă, în campionat. În cantonament era groaznic. Stăteam câte 7-8 zile în la Vatra Dornei, aveam și 3 antrenamente pe zi uneori”, a declarat Alex Pop.

Cum arăta o zi din cantonamentul de la Vatra Dornei pentru jucătorii de la Oțelul Galați

Alexandru Pop, actualmente fotbalist în Ștefan cel Mare, a povestit cum decurgea o zi din cantonamentul Oțelului Galați la Vatra Dornei. O zi de pregătire se încheia abia la 8 seara și nu de puține ori jucătorii adormeau cu televizorul aprins, din cauza oboselii.

„O zi cu 3 antrenamente începea la 7 dimineața în care aveam 45 de minute de alergare ușoară prin Vatra Dornei. Fără să mâncăm. O numeau oxigenare. Apoi veneam la hotel, făceam duș, mâncam și aveam o oră-o oră jumătate odihnă. Apoi aveam antrenament de bucăți sau pante.

Ne întorceam, odihnă și apoi antrenament pe teren. Ultimul antrenament era gata pe la 7-8 seara. Veneam să mâncăm, apoi porneam televizorul şi adormeam cu el aprins. Eram rupți de obosiți. A fost cea mai grea pregătire cu Dorinel Munteanu”, .

Cum se simțeau elevii lui Dorinel Munteanu după cantonamentul de 8 zile și care a fost secretul echipei

Fostul elev al lui Dorinel Munteanu la Oțelul Galați a dezvăluit că jucătorii aveau o binemeritată pauză după cantonamentul intens de la Vatra Dornei. Ultima oară la Sepsi, Dorinel Munteanu pune foarte mult preț pe pregătirea fizică.

„În ultima zi, aveam acea alergare de dimineață, mâncam și apoi mergeam acasă. Apoi urmau 2-3 zile libere. Când ne întorceam spre Galați era așa o ușurare și o liniște pentru că eram bine și că am scăpat. Dorinel Munteanu trăgea tare de noi.

Știa cât de importantă este pregătirea și că ea ne ținea tot anul. Era cu gura pe noi la alergări, în sala de forță, pe teren. Toți trăgeau de ei și terminau antrenamentele în ritmul lor, fiecare cum putea. Nu renunța nimeni, erau caractere. A fost unul dintre secretele echipei din acea perioadă. De acolo am mers doar în sus”, a mărturisit jucătorul lui Dinamo.

Motivul pentru care Dorinel Munteanu a plecat de la Galați: „Făcea tot posibilul să fim plătiți”

Dorinel Munteanu a reușit să câștige titlul alături de Oțelul Galați. De asemenea, „Neamțul” a reușit să îi readucă pe moldoveni pe prima scenă a fotbalului românesc tocmai din liga a 3-a. La finalul anului 2024, Dorinel Munteanu a semnat rezilierea cu clubul gălățean.

„Mai erau întârzieri la salarii. Dorinel Munteanu ne promitea mereu și se zbătea mereu pentru noi cu banii. Făcea tot posibilul să fim plătiți. Erau întârzieri cu banii de la sponsorii principali. Nu depindea de el. I se promitea că primim banii în data de, dar întârziau. Acesta a fost și motivul pentru care a lăsat echipa”, a mai spus Alex Pop.

Ce mesaj i-a transmis Dorinel Munteanu lui Alex Pop după transferul la Dinamo

La scurt timp după ce a lăsat Oțelul și a semnat cu Dinamo, Alex Pop a fost felicitat de Dorinel Munteanu. În prezent, cel mai selecționat fotbalist din istoria naționalei României este liber de contract după despărțirea de Sepsi, 28 aprilie 2024.

„M-a felicitat pentru că am semnat cu Dinamo. A spus că se bucură pentru mine, pentru progresul meu și pentru transfer și mi-a transmis mult succes. Mi-a zis să rămân același băiat muncitor în continuare”, a dezvăluit Pop la FANATIK DINAMO.