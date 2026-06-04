Sport

Antrenorul român pe care l-a copiat Hagi la națională. El folosește tactica „tricolorilor” din meciul cu Georgia

De la ce antrenor român s-a inspirat Gică Hagi cu sistemul 3-5-2 în Georgia - România 1-1. Dumitru Dragomir e convins că va deveni o soluție viabilă pentru echipa națională
Cristian Măciucă
04.06.2026 | 18:01
Antrenorul roman pe care la copiat Hagi la nationala El foloseste tactica tricolorilor din meciul cu Georgia
EXCLUSIV FANATIK
Antrenorul din România pe care l-a copiat Hagi la națională. El folosește tactica „tricolorilor” din meciul cu Georgia. FOTO: Fanatik
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România a făcut doar 1-1 în amicalul cu Georgia de la Tbilisi. Dumitru Dragomir a comparat așezarea în teren a „tricolorilor”, 3-5-2, cu sistemul implementat de Cristi Chivu la Inter. Fostul șef LPF e convins că strategia lui Gică Hagi va funcționa pe termen lung.

Dumitru Dragomir susține că Gică Hagi s-a inspirat de la Cristi Chivu

Dumitru Dragomir a pus lupa pe prestația „tricolorilor” din Georgia – România 1-1. „Oracolul de la Bălcești” e convins că sistemul folosit de Gică Hagi, 3-5-2, e potrivit pentru reprezentativa noastră. Fostul președinte LPF a explicat că selecționerul a mizat pe o formulă similară cu cea a lui Cristi Chivu, de la Inter,  în care fundașii laterali au un rol extrem de important în faza ofensivă.

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„Chestia cu 3-5-2 va ține la Hagi. Știi de ce? Ăsta poate să iasă în dreapta mult, Coubiș. A jucat ce a încercat Chivu cu Inter. Exact tactica lui Chivu, cu cinci la mijloc, cu fundașii laterali să fie mai mult mijlocași. Noi avem doi care pot face bine treaba asta: Rațiu și Bancu. Borza e crud încă. Să mai treacă niște meciuri și s-ar putea să joace”, a spus Dragomir.

Laude pentru Louis Munteanu

Dumitru Dragomir l-a lăudat pe singurul marcator al României în amicalul de la Tbilisi, Louis Munteanu. „(n.r. – Și cei trei fundași cine să fie?) Exact cum a început în prima repriză. Coubiș, Drăgușin și Ghiță. (n.r – Coman, vârf?) Mi-a plăcut mai mult Louis Munteanu. Nu că a dat gol, dar cum știe să se demarce…”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

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Cu Cristi Chivu la timonă, Inter Milano a reușit o performanță uriașă. „Nerazzurri” au făcut eventul la finalul sezonului 2025-2026. În ceea ce privește echipa națională a României, următorul test pentru „tricolori” va fi împotriva Țara Galilor. Confruntarea se va disputa pe stadionul „Steaua”, din Ghencea, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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