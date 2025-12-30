Antrenorul din Serie A a ajuns pe masa de operație! Probleme la inimă pentru tehnician

ADVERTISEMENT

Maurizio Sarri a fost supus unei intervenții chirurgicale la inimă, după ce a fost diagnosticat cu o tulburare de ritm cardiac. Antrenorul în vârstă de 66 de ani, care o pregătește pe Lazio, se află în afara oricărui pericol și este așteptat să revină pe bancă în următoarele zile.

Maurizio Sarri, antrenorul celor de la Lazio, a ajuns pe masa de operație

a ajuns pe masa de operație după ce medicii i-au depistat o problemă de ritm cardiac. Maurizio Sarri a fost diagnosticat cu fibrilație atrială, una dintre cele mai frecvente afecțiuni de acest tip în rândul persoanelor active.

Sarri a fost supus unei proceduri de ablație transcateter, Operația a avut loc la Policlinico Tor Vergata și a fost realizată de profesorul Andrea Natale.

Reprezentanții clubului Lazio au anunțat că intervenția a decurs fără complicații, iar antrenorul va relua treptat activitatea alături de echipă în următoarele zile. Sarri ar urma să rămână internat doar 24 de ore, strict pentru monitorizare, înainte de a se întoarce acasă.

Maurizio Sarri, pe bancă la meciul cu Napoli!?

Nu este exclus ca tehnicianul italian să fie prezent pe bancă chiar la următorul meci important al echipei, duelul cu Napoli, formație pe care a pregătit-o în trecut și alături de care a cucerit titlul în Serie A.

Rămâne însă de văzut dacă antrenorul va decide să revină imediat pe banca tehnică sau va prefera să rămână acasă încă câteva zile după externare, pentru a se reface complet. Partida cu Napoli din Serie A este programată pe data de 4 ianuarie.