Sport

Antrenorul din Serie A a ajuns pe masa de operație! Probleme la inimă pentru tehnician

Un renumit antrenor italian se confruntă cu probleme cu inima! Tehnicianul a fost operat și așteaptă să revină pe banca tehnică. Cum a decurs intervenția.
Alex Bodnariu
30.12.2025 | 17:20
Antrenorul din Serie A a ajuns pe masa de operatie Probleme la inima pentru tehnician
ULTIMA ORĂ
Un celebru antrenor a ajuns pe masa de operație. Ce probleme de sănătate are
ADVERTISEMENT

Maurizio Sarri a fost supus unei intervenții chirurgicale la inimă, după ce a fost diagnosticat cu o tulburare de ritm cardiac. Antrenorul în vârstă de 66 de ani, care o pregătește pe Lazio, se află în afara oricărui pericol și este așteptat să revină pe bancă în următoarele zile.

Maurizio Sarri, antrenorul celor de la Lazio, a ajuns pe masa de operație

Tehnicianul din Serie A a ajuns pe masa de operație după ce medicii i-au depistat o problemă de ritm cardiac. Maurizio Sarri a fost diagnosticat cu fibrilație atrială, una dintre cele mai frecvente afecțiuni de acest tip în rândul persoanelor active.

ADVERTISEMENT

Sarri a fost supus unei proceduri de ablație transcateter, o metodă modernă folosită pentru corectarea impulsurilor electrice anormale ale inimii. Operația a avut loc la Policlinico Tor Vergata și a fost realizată de profesorul Andrea Natale.

Reprezentanții clubului Lazio au anunțat că intervenția a decurs fără complicații, iar antrenorul va relua treptat activitatea alături de echipă în următoarele zile. Sarri ar urma să rămână internat doar 24 de ore, strict pentru monitorizare, înainte de a se întoarce acasă.

ADVERTISEMENT
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24.ro
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin

Maurizio Sarri, pe bancă la meciul cu Napoli!?

Nu este exclus ca tehnicianul italian să fie prezent pe bancă chiar la următorul meci important al echipei, duelul cu Napoli, formație pe care a pregătit-o în trecut și alături de care a cucerit titlul în Serie A.

ADVERTISEMENT
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât...
Digisport.ro
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”

Rămâne însă de văzut dacă antrenorul va decide să revină imediat pe banca tehnică sau va prefera să rămână acasă încă câteva zile după externare, pentru a se reface complet. Partida cu Napoli din Serie A este programată pe data de 4 ianuarie.

Simona Halep, din nou îndrăgostită! Fotografia misterioasă postată de fostul număr 1 WTA....
Fanatik
Simona Halep, din nou îndrăgostită! Fotografia misterioasă postată de fostul număr 1 WTA. Galerie Foto
Nu vrea să audă de retragere! Împlinește 59 de ani și a semnat...
Fanatik
Nu vrea să audă de retragere! Împlinește 59 de ani și a semnat un nou contract: „Haideți să scriem istorie”
O glorie a lui Dinamo, umilită de Ionuț Negoiță: „I-a oferit un apartament,...
Fanatik
O glorie a lui Dinamo, umilită de Ionuț Negoiță: „I-a oferit un apartament, dar apoi a aflat că nu e al lui! A izbucnit în plâns”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Un român a ajuns în locuiască în Coreea de Sud și a rămas...
iamsport.ro
Un român a ajuns în locuiască în Coreea de Sud și a rămas efectiv șocat de ceea ce i s-a întâmplat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!