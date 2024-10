Antrenorul din SuperLigă a reacționat după ce acționarul a anunțat că pleacă: ”Sper să fie o vorbă aruncată la supărare!” 

Acționarul Ștefan Băcilă a anunțat că se retrage din conducerea ocupantei locului 13 din SuperLiga României, Hermannstadt. El și-a exprimat nemulțumirea față de rezultatele sibienilor din ultimele etape. Elevii lui Marius Măldărășanu au înregistrat două înfrângeri precedate de două remize.

Reacția lui Marius Măldărășanu după ce acționarul Ștefan Băcilă a spus că se retrage de la Hermannstadt

La auzul veștii, Măldărășanu și-a exprimat speranța ca Băcilă să fi vorbit la supărare. El a subliniat că situația clubului nu este ușoară pentru nimeni. Tehnicianul sibienilor a precizat, de asemenea, că închegarea unui club în primul eșalon necesită timp și răbdare.

Marius Măldărășanu a spus același lucru și despre apariția performanțelor. Totuși, tehnicianul s-a ferit să îi ofere un îndemn direct lui Ștefan Băcilă: ”Sper să fie o vorbă aruncată la supărare! (…) Sunt un tip echilibrat și nu dau sfaturi nimănui. Sper ca Ștefan Băcilă să nu ia decizia de a se retrage”.

Referitor la viitorul său la Hermannstadt, Marius Măldărășanu a admis că rezultatele sunt cele care mențin un antrenor pe banca unei echipe. În plus, el a afirmat că finanțatorul Claudiu Rotar nu i-a reproșat înfrângerea cu 1-4 administrată de Petrolul la Ploiești cu două etape în urmă. .

”Nu, nu am avut nici o discuție. Din contră, Claudiu Rotar m-a sunat conștient fiind că am avut ghinion în meciul de la Ploiești. Daca jucam cu Sepsi cum am jucat cu Petrolul, am fi câștigat. Am avut ocazii mari!”, a mai spus Marius Măldărășanu, conform site-ului sibian .

Ștefan Băcilă, necruțător: ”Nu vreau să mai aud de Hermannstadt”

Ștefan Băcilă s-a arătat supărat inclusiv pentru decizia lui Marius Măldărășanu de a le acorda liber elevilor săi de luni, 7 octombrie, până joi, 10 octombrie. Tehnicianul a explicat că într-o situație dificilă este bine pentru psihicul jucătorilor să primească o pauză. El a negat zvonurile apărute în spațiul public, potrivit cărora în vestiarul lui Hermannstadt există dezbinare.

Reacția lui Marius Măldărășanu a venit după ce Băcilă a transmis public că nu mai vrea să audă de Hermannstadt. El a susținut că a investit 200.000 de euro pentru ca salariile să fie plătite la zi. Pe lângă faptul că echipa ocupă locul 13 ce duce la barajul de menținere în Liga 1, acționarul s-a arătat nemulțumit și de atitudinea sibienilor.

”Păi când echipa juca în Liga 2 și erau restanțe de câteva luni, era mult mai multă dăruire. Alte echipe au 4-5 luni restanțe și joacă fotbal. Eu nu vreau să mai aud de FC Hermannstadt, rezultatele vorbesc de la sine. Deci, nu am luat în calcul nicio demitere de antrenor, nicio măsură pentru jucători. Pur și simplu plec eu!”, a declarat Ștefan Băcilă, potrivit .

Hermannstadt se află pe locul 13 în Liga 1 cu 13 puncte acumulate. Echipa lui Marius Măldărășanu a înregistrat trei victorii, patru remize, cinci înfrângeri și un golaveraj de 16-20. Reacția lui Ștefan Băcilă vine în contextul în care sibienii au pierdut ultimele două meciuri din campionat la un scor umilitor: și 1-4 la Ploiești cu Petrolul.