Antrenorul din SuperLiga care l-a impresionat pe patronul FCSB. „Îți dai seama după cum vorbește”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Într-o intervenție în direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali recunoaște că Daniel Pancu l-a impresionat în ultima perioadă prin discursurile sale. Cu toate acestea, Gigi Becali avertizează că nu e suficient un antrenor bun, dacă nu are jucători valoroși sub comanda sa.

Gigi Becali l-a lăudat pe Daniel Pancu, fiind impresionat de antrenorul celor de la Rapid București

„Rapidu cu Pancu o să aibă cuvânt de spus. Pancu e un antrenor bun, foarte bun”, a remarcat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. De aceeași părere este și Gigi Becali, faimos pentru că în ultimele sezoane este patronul antrenor al echipei sale, deci nu vorbește deseori la superlativ despre alți antrenori.

ADVERTISEMENT

„Pancu, eu, nu știu cât de mult. , nu zic de unde le scoate. Fotbal știe mult de tot, cum vorbește despre fotbal, filosofia fotbalului o știe. Rar găsești așa ca el. Dar, acuma depinde și ce echipă ai.

După cum vorbește îți dai seama. ”, a declarat Gigi Becali. De altfel, Horia Ivanovici a povestit o întâmplare cu Daniel Pancu în prim plan, care arată cât de dedicat este meseriei antrenorul din Giulești.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici a povestit cum Daniel Pancu merge la stadion la 6:30 pentru a pregăti antrenamentele

„L-am sunat aseară pe Pancu să vorbim, era târziu pe la 22. Nu mi-a răspuns. Azi dimineață pe la 7 și puțin fac ochi, mă pregăteam de o nouă zi. Când mă uit pe telefon la 6:50 mesaj de la Pancu. Neața, ce faci?

ADVERTISEMENT

Îl sun și eu pe om, la 7:30. Ce faci mă, n-ai somn? Cum adică? Eu sunt la bază. La 6.30 eram la bază. Așa vin mereu. Eu în jur de 6:30, maxim 7:00 eu sunt la bază. Am venit și mai devreme că avem meciul ăsta important cu Dinamo”, a povestit Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, jurnalistul și moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA e convins că Rapidul a dat lovitura cu Daniel Pancu, pentru că este impresionant să vezi un antrenor din România care își respectă meseria în așa mod. „Rapidul are antrenor, Bă, când te duci la 6:30. Eu am un obicei, noaptea îmi pun telefonul pe silent, poa’ să sune și Nicușor. N-am niciun fel de problemă”, a completat Ivanovici.