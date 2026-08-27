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Robert Enke, fostul portar al Barcelonei și al naționalei Germaniei, s-a sinucis în 2009, la doar 32 de ani, aruncându-se în fața unui tren. Colegul său de cameră la Hannover, antrenorul Ricardo Sousa din SuperLiga, a dezvăluit detalii cutremurătoare despre tragedia care l-a marcat: fiica sa, Laura, a murit în timpul unei operații menite să-i restabilească auzul.

a fost coleg de cameră cu Robert Enke, fostul portar al Barcelonei și al naționalei Germaniei, care și-a pus capăt zilelor în 2009, aruncându-se în fața unui tren.

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Ricardo Sousa, coleg de cameră cu regretatul Robert Enke

Ricardo Sousa și Robert Enke au fost colegi la formația germană Hannover pentru doi ani, între iulie 2004 și iulie 2006, înainte ca lusitanul să fie împrumutat la Boavista Porto. Apoi, în vara lui 2007, mijlocașul avea să fie cedat definitiv la Omonia Nicosia.

Sousa și Enke au fost colegi de cameră o perioadă bună și, involuntar, portughezul a fost martorul transformării neamțului dintr-o persoană optimistă, zâmbitoare, într-un tată mereu îngrijorat, mereu trist. Enke l-a ajutat foarte mult pe Sousa în demersul său de a se adapta vieții din Germania. Cei doi s-au înțeles foarte bine, în pofida problemelor personale evidente ale portarului care a jucat și pentru Barcelona.

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„Am avut noroc cu portarul german Robert Enke, colegul meu de cameră, care vorbea deja perfect portugheza, pentru că jucase la Benfica timp de câțiva ani. Petreceam mult timp împreună. Era o persoană liniștită, trăia pentru muncă și familie. Când s-a născut fiica lui, Laura, s-a dus să fie prezent la naștere, iar a doua zi am aflat că nu decursese bine.

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De atunci a devenit o persoană mai tristă, mereu îngrijorată pentru fată. Aceasta a suferit trei operații pe cord. Când, mai bine de un an mai târziu, problema cardiacă a fost practic rezolvată, i-au detectat o problemă cu auzul. Când urmau să o opereze pentru a-i restabili auzul, i-au spus că este o operație fără niciun risc, iar fata a sfârșit prin a muri în timpul operație”, a declarat Ricardo Sousa într-un interviu pentru .

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A fost prezent la botezul Laurei Enke

Ricardo Sousa a fost prezent inclusiv la botezul Laurei, fiica lui Robert Enke, iar relația dintre cei doi a devenit una foarte apropiată. Portughezul susține că fostul portar german i se confesa și că era evident că tragedia prin care trecuse familia sa își pusese amprenta asupra lui.

„Am fost la botezul fetei, am format o legătură puternică de prietenie. Mi s-a confesat de mai multe ori, iar starea lui de spirit nu era cea mai bună, dar nimic nu prefigura ce s-a întâmplat, că va face asta. A fost unul dintre cei mai buni profesioniști cu care am lucrat vreodată în cariera mea”, a completat Ricardo Sousa.

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Tragicul deces al lui Robert Enke

Robert Enke . După o ședință de pregătire, portarul avea programată o întâlnire cu consilierul său, dar nu s-a mai prezentat la ședință. Îngrijorat de situație, consilierul a sunat-o pe soția fotbalistului, Teresa, care a alertat poliția.

Ulterior, autoritățile au descoperit că Enke își parcase mașina în apropierea unei căi ferate din Neustadt, la aproximativ 2,5 kilometri de locuința sa. Portarul s-a aruncat în fața unui tren regional care circula pe ruta Bremen-Hannover.

Robert Enke avea doar 32 de ani și era favorit să apere poarta Germaniei la Campionatul Mondial din 2010. Din exterior, părea că un tip normal, fără griji majore, însă acesta era măcinat de problemele pe care fiica sa le avea. Totul s-a agravat după decesul Laurei.

Tatăl lui Robert Enke, care era psihoterapeut, a dezvăluit că portarul se afla sub tratament psihologic.