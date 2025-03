Antrenorul din Superliga, șocat! După ce a fost aproape să fie dat afară, acum clubul vrea să-i prelungească contractul: „Mă onorează!”

Hermannstadt și Rapid București se întâlnesc în ultima etapă din sezonul regulat. Sibienii au ratat calificarea în play-off-ul Superligii, iar Marius Măldărășanu a vorbit la conferința de presă despre întâlnirea cu giuleștenii de sâmbătă seară.

Duel de foc pentru Hermannstadt în ultima etapă. Rapid vine la Sibiu

Sibienii nu au făcut un sezon deloc slab, însă punctele pierdute cu echipele aflate mai jos în clasament au cântărit enorm.

Marius Măldărășanu: „Nu am avut nicio propunere nicăieri”

Marius Măldărășanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, a vorbit despre duelul cu giuleștenii. El a lăudat progresul făcut de Rapid sub comanda lui Marius Șumudică și a spus câteva cuvinte și despre situația sa contractuală.

„Este ultima etapă din acest sezon regulat. Jucăm cu Rapidul, o altă echipă din play-off. Îi felicit pentru parcursul pe care l-au avut cu Șumudică, un antrenor cu experiență. Au jucători cu calitate. Pun accent pe contraatac, au jucători explozivi.

Apar fel și fel de discuții. Mă onorează interesul, înseamnă că am făcut treabă bună. Mai e o variantă ca, după patru ani de zile, să am o meritată vacanță. Sunt sigur că Dumnezeu are planul făcut pentru mine.

A fost o discuție cu Nico (n.r. Daniel Niculae) și atât. Nu a fost nicio propunere. Acum câteva săptămâni am spus că nu e corect să discut cu cineva, mai ales că noi aveam șanse. Eram într-o luptă cu Rapid și Sepsi. Vorbim de ele două, că despre ele s-a scris.

După sezonul regulat, normal, voi discuta cu oricine. Nu știi niciodată. Poate cineva vrea să te cunoască și să te pună antrenor peste cinci luni. Sunt lucruri normale. Dar nu am avut nicio propunere nicăieri.

El (n.r. Niculae) se gândește că mă va convinge. Respect foarte mult antrenorii de la echipe. Știu ce e în sufletul antrenorilor când se scrie că un alt antrenor vine la echipa pe care ei o antrenează”, a explicat Marius Măldărășanu.