Antrenorul dorit de Dan Șucu la Rapid a revenit în antrenorat! L-a înlocuit pe Brendan Rodgers la Celtic

Rapid a avut o listă foarte mare de antrenori după ce Cristiano Bergodi a părăsit formația în primăvara lui 2024, iar unul dintre ei a ajuns acum la Celtic, în locul lui Brendan Rodgers. Cum s-a produs această mutare de senzație.

Martin O’Neill, noul antrenor al lui Celtic. Tehnicianul a fost dorit anul trecut la Rapid

Așa cum în locul lui Cristiano Bergodi la Rapid în vara anului trecut. În cele din urmă cel instalat a fost Neill Lennon, însă mandatul nord-irlandezului a fost unul scurt,

La un an și jumătate distanță, Martin O’Neill și-a găsit angajament, în ciuda faptului că nu mai antrenase de mai bine de 6 ani. Interesant este și clubul la care a fost instalat, anume Celtic, campioana en-titre a Scoției.

Ei bine, Martin O’Neill va ocupa doar rolul de antrenor interimar la Celtic, așa cum anunță . Clubul scoțian s-a despărțit de Brendan Rodgers după ultimul eșec din campionat și astfel că a mizat pe un tehnician cu experiență pentru moment.

Cine este Martin O’Neill, antrenorul pe care l-a vrut Rapid

Martin O’Neill (73 ani) este un nume cu o reputație impresionantă în fotbalul european, datorită perioadelor de succes petrecute ca antrenor al echipelor Celtic și Aston Villa. El a fost la cârma formației scoțiene între anii 2001 și 2005.

Ulterior, tehnicianul nord-irlandez s-a mutat în Anglia, unde a condus echipa Aston Villa între anii 2006 și 2010, apoi pe Sunderland, din 2011 până în 2013. În perioada 2013–2018, O’Neill a fost selecționerul naționalei Irlandei, iar mai târziu a avut o scurtă perioadă ca antrenor al formației Nottingham Forest. I-a condus pe ”pădurari” din ianuarie până în iunie 2019 și de atunci nu a mai antrenat la alt club.

Înfrângerea cu Hearts i-a fost fatală lui Brendan Rodgers

Brendan Rodgers era pe banca tehnică a lui Celtic din vara lui 2023, de când înțelegerea sa cu Leicester a ajuns la final. În ciuda trofeelor cucerite în ultimii ani, antrenorul a decis să își înainteze demisia după eșecul cu Hearts, din etapa a 9-a din campionatul Scoției, iar clubul a decis să o accepte, ieșind ulterior cu un comunicat.

„Clubul de fotbal Celtic confirmă că antrenorul Brendan Rodgers și-a înaintat astăzi demisia. Aceasta a fost acceptată de club, iar Brendan va părăsi funcția sa cu efect imediat.

Clubul apreciază contribuția lui Brendan la Celtic în timpul celor două perioade foarte reușite petrecute aici. Brendan părăsește Celtic cu mulțumirile noastre pentru rolul pe care l-a jucat într-o perioadă de succes continuu pentru club și îi dorim mult succes în viitor.

Procesul de numire a unui nou antrenor permanent este în curs, iar clubul va oferi suporterilor mai multe informații în cel mai scurt timp posibil”, s-a arătat în comunicatul emis de Celtic.

De asemenea, în comunicatul oficial, Celtic a anunțat că fostul antrenor din Premier League și ex-tehnician al clubului, Martin O’Neill, va prelua rolul de antrenor interimar, fiind secondat de fostul jucător al echipei, Shaun Maloney.