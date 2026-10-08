Antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB, făcut praf de un fost elev: „Nu știa numele niciunui jucător! Pe străini îi încurca”

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Ianis Zicu (42 de ani) a fost în cărți să fie antrenorul FCSB-ului înainte ca Marius Baciu să fie schimbat cu Laurențiu Reghecampf. În prezent la Metaloglobus, Zicu a primit câteva critici dure de la fostul său elev, Carlos Casap (27 de ani), pe care l-a antrenat la Farul Constanța.

Carlo Casap îl face praf pe Ianis Zicu, antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB

. În cele din urmă, după plecarea lui Marius Baciu de la conducerea roș-albaștrilor, Tot FANATIK a anunțat revenirea antrenorului în vârstă de 51 de ani.

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Revenind la Zicu, actualul antrenor de la Metaloglobus a pregătit-o pe Farul Constanța în prima parte a sezonului 2025-2026, după ce a obținut promovarea cu gruparea din Pantelimon.

Carlo Casap a fost elevul lui Zicu la Farul și a dezvăluit un episod inedit petrecut în primele săptămâni ale antrenorului pe banca echipei de la malul Mării Negre. Fostul campion al României susține că Zicu a ajuns la Farul fără să cunoască foarte bine numele fotbaliștilor din lot. Tehncianul i-ar fi confundat mai ales pe jucătorii străini, iar în anumite situații avea dificultăți chiar și în cazul fotbaliștilor români.

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„A venit Ianis Zicu la Farul. În prima săptămână de antrenamente nu cunoștea niciun jucător. Nu știa numele niciunui jucător. Eu am rămas uimit. Poate nici eu nu îi cunosc pe toți jucătorii, dar stau toată noaptea și mă uit la numele lor. (n.r. – Deci a venit antrenor la echipă și nu știa numele jucătorilor pe care îi avea?) Da. Pe străini îi încurca, iar cu românii se simțea uneori că nu îi striga pe nume. Vorbea așa doar ca să-i facă pe jucători să fie atenți”, a declarat Carlo Casap,

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Ianis Zicu și-a dat demisia de la Farul

Ianis Zicu nu a dus la capăt sezonul trecut pe banca Farului. Antrenorul de 42 de ani a plecat de la formația constănțeană în luna aprilie, într-un moment delicat, după o serie în care echipa bifase o singură victorie și un rezultat de egalitate în șapte partide.

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Farul ajunsese atunci în zona periculoasă a clasamentului și era implicată direct în lupta pentru evitarea retrogradării. După plecarea lui Zicu, conducerea clubului l-a instalat pe Flavius Stoican pe banca „marinarilor”. Mandatul lui Ianis Zicu la formația dobrogeană s-a întins pe 33 de meciuri, perioadă în care a înregistrat 11 victorii, opt remize și 14 înfrângeri.