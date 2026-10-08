Sport

Antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB, făcut praf de un fost elev: „Nu știa numele niciunui jucător! Pe străini îi încurca”

FCSB are un parcurs catastrofal după primele 10 etape din SuperLiga, motiv pentru care Gigi Becali l-a schimbat pe Marius Baciu cu Reghecampf. Patronul a avut însă și o altă variantă de antrenor
Cristian Măciucă
08.10.2026 | 20:41
Antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB facut praf de un fost elev Nu stia numele niciunui jucator Pe straini ii incurca
ULTIMA ORĂ
Antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB, făcut praf de un fost elev: „Nu știa numele niciunui jucător! Pe străini îi încurca”. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Ianis Zicu (42 de ani) a fost în cărți să fie antrenorul FCSB-ului înainte ca Marius Baciu să fie schimbat cu Laurențiu Reghecampf. În prezent la Metaloglobus, Zicu a primit câteva critici dure de la fostul său elev, Carlos Casap (27 de ani), pe care l-a antrenat la Farul Constanța.

Carlo Casap îl face praf pe Ianis Zicu, antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Gigi Becali l-a dorit la FCSB pe Ianis Zicu. În cele din urmă, după plecarea lui Marius Baciu de la conducerea roș-albaștrilor, alesul lui Becali a fost Laurențiu Reghecampf. Tot FANATIK a anunțat revenirea antrenorului în vârstă de 51 de ani.

ADVERTISEMENT

Revenind la Zicu, actualul antrenor de la Metaloglobus a pregătit-o pe Farul Constanța în prima parte a sezonului 2025-2026, după ce a obținut promovarea cu gruparea din Pantelimon.

Carlo Casap a fost elevul lui Zicu la Farul și a dezvăluit un episod inedit petrecut în primele săptămâni ale antrenorului pe banca echipei de la malul Mării Negre. Fostul campion al României susține că Zicu a ajuns la Farul fără să cunoască foarte bine numele fotbaliștilor din lot. Tehncianul i-ar fi confundat mai ales pe jucătorii străini, iar în anumite situații avea dificultăți chiar și în cazul fotbaliștilor români.

ADVERTISEMENT
Putin e Dobby. O rusoaică a făcut un scandal monstru pentru că celebrul...
Digi24.ro
Putin e Dobby. O rusoaică a făcut un scandal monstru pentru că celebrul personaj expus într-o vitrină semăna prea mult cu dictatorul

„A venit Ianis Zicu la Farul. În prima săptămână de antrenamente nu cunoștea niciun jucător. Nu știa numele niciunui jucător. Eu am rămas uimit. Poate nici eu nu îi cunosc pe toți jucătorii, dar stau toată noaptea și mă uit la numele lor. (n.r. – Deci a venit antrenor la echipă și nu știa numele jucătorilor pe care îi avea?) Da. Pe străini îi încurca, iar cu românii se simțea uneori că nu îi striga pe nume. Vorbea așa doar ca să-i facă pe jucători să fie atenți”, a declarat Carlo Casap, în cadrul unui podcast.

ADVERTISEMENT
Radu Naum, după ce a văzut imaginile de la Sibiu: ”Condamnați definitiv și...
Digisport.ro
Radu Naum, după ce a văzut imaginile de la Sibiu: ”Condamnați definitiv și irevocabil”. Ilie Dumitrescu: ”Urât”

Ianis Zicu și-a dat demisia de la Farul

Ianis Zicu nu a dus la capăt sezonul trecut pe banca Farului. Antrenorul de 42 de ani a plecat de la formația constănțeană în luna aprilie, într-un moment delicat, după o serie în care echipa bifase o singură victorie și un rezultat de egalitate în șapte partide.

ADVERTISEMENT

Farul ajunsese atunci în zona periculoasă a clasamentului și era implicată direct în lupta pentru evitarea retrogradării. După plecarea lui Zicu, conducerea clubului l-a instalat pe Flavius Stoican pe banca „marinarilor”. Mandatul lui Ianis Zicu la formația dobrogeană s-a întins pe 33 de meciuri, perioadă în care a înregistrat 11 victorii, opt remize și 14 înfrângeri.

1,44 este cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Oțelul Galați
Cristi Borcea știe cum poate Dinamo să domine SuperLiga: ”E greu pentru orice...
Fanatik
Cristi Borcea știe cum poate Dinamo să domine SuperLiga: ”E greu pentru orice apărare din România”
Liga 2, live etapa 9. Poli Timișoara – CSA Steaua 1-1. Bănățenii au...
Fanatik
Liga 2, live etapa 9. Poli Timișoara – CSA Steaua 1-1. Bănățenii au înscris dintr-un ofsaid evident! Cele două galerii s-au bătut în centrul Sibiului. Video
Ce au declarat Răzvan Lucescu și Cosmin Contra înaintea meciului direct din Qatar
Fanatik
Ce au declarat Răzvan Lucescu și Cosmin Contra înaintea meciului direct din Qatar
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
ULUITOR! Dezvăluire neașteptată a fostului campion al Farului despre Ianis Zicu: 'Asta făcea...
iamsport.ro
ULUITOR! Dezvăluire neașteptată a fostului campion al Farului despre Ianis Zicu: 'Asta făcea cu străinii!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!