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FC Botoșani pregătește o mutare importantă pe banca tehnică! După despărțirea de Marius Croitoru, Valeriu Iftime caută un antrenor capabil să redreseze echipa și să o scoată din situația complicată în care se află. Din informațiile FANATIK, pe lista patronului moldovenilor a apărut Toni Conceição, tehnicianul portughez care a câștigat două Cupe ale României cu CFR Cluj. Antrenorul este dispus să revină în SuperLiga și ar putea începe o nouă aventură în fotbalul românesc.

Valeriu Iftime caută un nou antrenor pentru FC Botoșani după despărțirea de Marius Croitoru

iar Valeriu Iftime a decis că echipa are nevoie urgentă de o schimbare pentru a evita retrogradarea din SuperLiga și a început căutările pentru un antrenor care să redreseze situația de la club.

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Valeriu Iftime ia în calcul inclusiv varianta unui antrenor străin. Omul de afaceri a recunoscut că și-ar dori un tehnician portughez, după modelul lui Filipe Coelho de la Universitatea Craiova. În ultimii ani, mai mulți antrenori lusitani au ajuns în SuperLiga și au obținut rezultate. Patronul moldovenilor analizează mai multe variante înainte de a lua decizia finală.

Toni Conceição, propus la FC Botoșani! Portughezul este dispus să revină în România

Din informațiile obținute de FANATIK, Toni Conceição este unul dintre antrenorii propuși lui Valeriu Iftime pentru preluarea echipei. Portughezul în vârstă de 64 de ani reprezintă o variantă interesantă pentru banca tehnică a moldovenilor, datorită experienței acumulate în fotbalul românesc.

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Toni Conceição este deschis unei reveniri în România și urmează să poarte o discuție cu Valeriu Iftime. Cele două părți ar putea începe negocierile pentru o eventuală colaborare, iar dacă vor ajunge la un acord, portughezul ar putea deveni noul antrenor al celor de la FC Botoșani. Rămâne de văzut dacă patronul moldovenilor va fi convins de proiectul pe care tehnicianul lusitan îl va propune.

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Toni Conceição a câștigat două Cupe ale României cu CFR Cluj! Ultima dată a antrenat naționala Camerunului

Toni Conceição este un nume cunoscut în fotbalul românesc. Portughezul a avut trei mandate la CFR Cluj, în 2009, 2015-2016 și 2018-2019. A câștigat două Cupe ale României, în 2009 și 2016, precum și Supercupa României, în 2009. În ultimul mandat, a menținut formația din Gruia în fruntea clasamentului, însă a fost demis în februarie 2019, cu câteva luni înainte ca ardelenii să cucerească titlul. În România, le-a mai pregătit pe FC Brașov și Astra.

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Portughezul are și o experiență importantă la nivel internațional. A antrenat în țara natală echipe precum Vitória Setúbal, Belenenses, Moreirense, Olhanense și Penafiel, dar a lucrat și în Arabia Saudită și Cipru. Ultima sa aventură a fost la naționala Camerunului, pe care a condus-o între septembrie 2019 și februarie 2022. A obținut locul al treilea la Cupa Africii pe Națiuni, după ce a pierdut semifinala cu Egipt și a învins Burkina Faso în finala mică. Mai mult, a dus naționala Camerunului la Mondialul din Qatar.