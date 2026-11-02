Sport

Antrenorul echipei care a șocat în Champions League a fost la un pas de SuperLigă! Totul a picat în ultima clipă: a urmat retrogradarea

Emanuel Roșu
02.11.2026 | 18:01
Antrenorul echipei care a socat in Champions League a fost la un pas de SuperLiga Totul a picat in ultima clipa a urmat retrogradarea
EXCLUSIV FANATIK
Valdas Dambrauskas, actualul antrenor al lui Sabah, a fost în negocieri cu Sepsi anul trecut. FOTO: Colaj FANATIK
Cariera lui, dar și destinul clubului din România puteau fi cu totul altele dacă părțile ajungeau la un acord! Antrenorul e acum în Champions League, în timp ce Sepsi a trecut printr-o retrogradare și printr-un an în liga secundă.
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Antrenorul lituanian Valdas Dambrauskas (49 de ani) se pregătește cu Sabah pentru etapa a patra din Champions League. O va întâlni miercuri pe Viking, în Norvegia. Până acum, campioana din Azerbaijan a strâns 3 puncte, datorită victoriei contra Slaviei Praga (2-0) din runda a doua a fazei principale. A fost aproape de un rezultat mare și cu Borussia Dortmund, în urmă cu două săptămâni, dar a pierdut până la urmă cu 2-1. Un detaliu necunoscut publicului din România este că Dambrauskas a fost aproape de Sepsi OSK la începutul lui 2025. Înainte să-l angajeze pe Dorinel Munteanu, oficialii echipei din Covasna au avut pe masă „Dosarul Dambrauskas”. Balticul era liber după ce antrenase ultima dată la Omonia, în Cipru, și era deschis la ideea venirii în România. FANATIK vă oferă detaliile în exclusivitate.

Valdas Dambrauskas începuse să adune informații despre campionatul României

După primele schimburi de mesaje cu Sepsi, Dambrauskas a încercat să adune cât mai multe referințe despre SuperLigă, precum și despre club, susțin surse apropiate de acesta pentru FANATIK. Este un semn că lua serios în calcul varianta de a veni în România. Negocierile au fost suspendate după ce Sepsi a prelungit procesul de recrutare. Dambrauskas n-a mai așteptat și s-a dus pentru câteva luni la Diosgyor, în Ungaria, apoi a semnat cu Sabah.

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Lituanianul mai are în CV cluburi ca Hajduk Split și Ludogoreț. Este campion în 3 țări: Azerbaijan, Lituania și Bulgaria. Titlul cu Sabah a fost considerat o surpriză majoră la Baku. Fără să fie favorită la campionat, Sabah a rezistat în disputa cu Qarabag și s-a ales cu trofeul. Parcursul până la Champions League a fost și mai spectaculos. Sabah a depășit 4 tururi preliminare, în care a învins The New Saints din Țara Galilor, KuPS din Finlanda, Aarhus din Danemarca și Hapoel Be’er Sheva din Israel pentru a se duela cu uriași ca Manchester United, Borussia Dortmund, Barcelona, Napoli și Arsenal în Champions League.

Sepsi l-a păstrat pe Suciu, apoi l-a adus pe Dorinel Munteanu. A terminat sezonul în lacrimi după retrogradare

După eșecul tratativelor cu Dambrauskas, Sepsi a ales să continue cu Vali Suciu, pe care l-a concediat rapid pentru a-i face loc lui Dorinel Munteanu, în martie 2025. Dorinel n-a avut impactul dorit, a plecat înainte de finalul campionatului, iar Sepsi a terminat printr-o retrogradare cu totul surprinzătoare.

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Dambrauskas a lucrat 4 luni pentru Diosgyor, timp în care a câștigat 3 meciuri din 12 disputate, înainte să plece la Sabah. De departe, mandatul de la Disgyor a avut cel mai mic procentaj de victorii din cariera lui, doar 25%. La Sabah, are 66,13%. Dembrauskas are o poveste și în afara terenului o poveste care merită spusă.

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Pentru a-și finanța cursurile de la școala de antrenori, a participat la varianta lituaniană a show-ului „Vrei să fii milionar?”. S-a mutat în Anglia, unde a lucrat ca vânzător, livrator de ziare și educator la o grădiniță pentru a face rost de bani pentru fotbal. Deși avea o diplomă de inginer obținută acasă, în Lituania, a ales joburi de necalificat pentru a-și urma visul. A lucrat în academiile lui Fulham, Manchester United și Brentford, înainte să devină antrenorul lui Kingsbury London Tigers, o echipă de amatori din suburbiile capitanei engleze.

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  • 11 este locul ocupat de Sepsi în SuperLigă după 14 etape, în acest sezon.
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Emanuel Roșu
Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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