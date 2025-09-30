Antrenorul echipei de pe podium, reacţie surpriză după victorie: “Nu mă gândesc la play-off! Ce s-a întâmplat cu Sepsi e o lecţie!”

FC Botoșani a învins Metaloglobus cu 2-0 în și a urcat, pentru moment, pe locul 2 în clasament. Leo Grozavu a vorbit în direct despre ultimul rezultat obținut, dar și despre ceea ce crede în perspectiva prezenței în play-off.

ADVERTISEMENT

Calculele de play-off ale celor de la FC Botoşani TC

Echipa patronată de Valeriu Iftime traversează în această primă parte de sezon o formă fantastică, mai ales după victoria cu 3-1 în fața FCSB-ului în etapa precedentă, când, după meci, Leo Grozavu este însă precaut și nu visează încă la prezența în primele 6 echipe ale campionatului la final de sezon regular.

„Nu vreau să mă entuziasmez prea tare. În fotbal sunt perioade și perioade, momente foarte bune, după care… E greu la o echipă ca Botoșani să menții o constanță pe toată perioada campionatului. Trebuie să profităm cât mai mult de forma bună prin care trecem și să facem cât mai multe puncte, pentru că vor conta. Nu este interzis să visezi, să gândești.

ADVERTISEMENT

Personal, ca orice antrenor, mă gândesc să iau campionatul. Îți dorești să câștigi competiția, dar trebuie să fii realist. Acum, trebuie să ne gândim să câștigăm cât mai multe puncte până la pauza de iarnă. După, vine iar o perioadă scurtă de pregătire, când trebuie să fim foarte, foarte atenți. Ceea ce s-a întâmplat anul trecut cu Sepsi mi-a dat foarte mult de gândit. Sunt convins că echipele titrate își vor reveni!”, a spus Leo Grozavu la FANATIK SUPERLIGA.

Exemplul celor de la Sepsi, dat în vestiar: “Nu vrem să păţim ca ei”

Sepsi OSK a retrogradat surprinzător sezonul trecut, după ani la rând în care a luptat pentru a fi prezentă între primele echipe din SuperLiga. Covăsnenii au luat calea Ligii 2 după un retur de sezon dezastruos. Leo Grozavu încă nu își explică cum a reușit să cadă atât de grav fosta sa echipă.

ADVERTISEMENT

„Le-am spus și jucătorilor mei de foarte multe ori să nu se relaxeze pentru că avem exemplul de anul trecut. Nu avem un lot neapărat echilibrat, cât este omogen. N-am făcut foarte multe transferuri.

ADVERTISEMENT

Am încercat să facem transferuri doar pe posturile unde credeam că avem probleme sau am considerat că e necesar să completăm. Nu e ușor să aduci jucători valoroși la Botoșani”, a mai spus Leo Grozavu.

Hervin Ongenda, transformare spectaculoasă în acest sezon: “Este mult mai implicat, mai disciplinat”

Hervin Ongenda și FC Botoșani au o lungă poveste în spate. Fotbalistul este îndrăgit la echipa moldavă, . Deși prestațiile sale nu erau cele mai bune înaintea acestui sezon, se pare că jucătorul a ieșit din nou la rampă în actuala stagiune sub bagheta lui Leo Grozavu, care l-a lăudat în direct.

ADVERTISEMENT

„Ongenda, îmi este greu să spun la ce nivel este. Pentru mine, ca antrenor, îmi pare mult mai motivat, mult mai disciplinat și mult mai dedicat muncii de echipă. Îl știm cu toții ca individualitate, dar când se pune în slujba echipei beneficiem cu toții. Are calitate și poate ridica nivelul echipei ofensiv, dar acum face și treaba defensivă. Contează foarte mult!”, a mai spus antrenorul moldovenilor.

Anestis, portar de top în SuperLiga: “Ne bucurăm că avem jucători interesanţi”

Giannis Anestis, portarul grec care a semnat cu FC Botoșani sezonul trecut, a făcut minuni până acum în poarta moldovenilor. Leo Grozavu crede că atât elenul cât și ceilalți străini din lotul său pot face pasul către echipe mari dacă continuă să muncească.

„Ne bucurăm că avem jucători interesanți. Sunt jucători interesanți pentru campionatul României, chiar și pentru echipele mai bune. Au calitate, îi văd la antrenament. Doar de ei depinde dacă vor să ajungă la un anumit nivel. Talentul trebuie dublat de muncă!”, a precizat Leo Grozavu.

“Victoria cu FCSB a fost o normalitate!” Leo Grozavu explică de ce a fost Botoşani favorită

După 1-0 acasă sezonul trecut, FC Botoșani a bifat o nouă victorie cu FCSB pe teren propriu. De data aceasta, echipa moldavă a învins cu 3-1 și a prestat un fotbal încântător. Leo Grozavu consideră că succesul echipei sale nu a fost o întâmplare.

„FC Argeș este o surpriză, chiar Slobozia, cu un buget nu foarte stufos face rezultate. De partea cealaltă, toți se așteptau ca FCSB, CFR și U Cluj să fie mai sus. Victoria cu FCSB a fost normală la momentul respectiv. I-am prins într-un moment în care starea lor mentală nu era la cel mai înalt nivel, de aceea am și profitat. Au jucători la un nivel foarte bun individual, din punct de vedere colectiv au probleme!”, a spus Leo Grozavu.

Leo Grozavu laudă FCSB pentru parcursul în cupele europene: “Ce facem? Ajungem în Europa şi spunem că ne pregătim pentru campionat?

„Mă bucur că FCSB s-a trezit, în primul rând că au câștigat în Europa. E foarte importantă și reprezentarea europeană pentru țara noastră. FCSB aduce puncte, avem o altă imagine. E important să facă rezultate. Un an de zile ne batem să ajungem acolo.

Când ajungem acolo, ce facem? Ne pregătim pentru campionat? Etalonul acela ar trebui să fie. Dacă trecem de cei care joacă în Europa devenim și noi mai competitivi. Dacă rămânem cu orgoliile noastre din țară, batem pasul pe loc!”, a concluzionat Leo Grozavu la FANATIK SUPERLIGA.