Antrenorul Farului știe cum poate să o bată pe FCSB în etapa viitoare din SuperLiga!

Farul Constanța a reușit să smulgă un punct din deplasarea cu Oțelul Galați în etapa a 17-a. Cristi Sava, antrenorul principal al „marinarilor” pe hârtie, a tras câteva concluzii după meci și a spus apoi cum poate bate FCSB în runda următoare.

Concluziile antrenorului de la Farul după 2-2 cu Oțelul

Farul Constanța este una dintre echipele care luptă să prindă play-off-ul, mai ales după ce sezonul trecut a ratat acest obiectiv. Fosta campioană a României a oferit spectacol în etapa 17 pe terenul Oțelului.

Cristi Sava consideră că echipa lui arată că este demnă să fie în primele 6 la finalul sezonului regulat și a mai spus că elevii săi puteau să ofere lovitura decisivă Oțelului și chiar să câștige meciul.

„A fost un meci pentru play-off. Noi suntem mulțumiți și cu un egal, chiar dacă voiam să câștigăm cele 3 puncte. Jocul a fost unul echitabil. Am avut și noi și ei faze de poartă. Am păstrat cele două puncte față de ei și suntem mulțumiți. Cred că a fost un meci frumos, cu faze de poartă de ambele părți.

Am avut o ocazie la 1-1, ne-au dat ei 2-1, meciul a fost împărțit. Eu zic că da, arătăm ca o echipă de play-off. Putem întoarce scorul la 2-2 dacă eram mai concentrați!”, a spus inițial Cristi Sava.

Secretul unei victorii cu FCSB. Antrenorul Farului știe cum poate învinge campioana

Pentru Farul urmează meciul de pe teren propriu cu FCSB, echipa care a remizat, de asemenea, în etapa 17 (1-1 cu Petrolul). Cristi Sava a spus cum poate să învingă campioana en-titre.

„În faza defensivă nu am stat cum trebuie, la meciul cu FCSB trebuie să fim mai atenți pe faza defensivă”, a mai declarat antrenorul Farului după 2-2 cu Oțelul.

Cât s-a terminat FCSB – Farul în meciul tur

FCSB și Farul s-au întâlnit devreme în acest sezon. Pe 26 iulie, în Ghencea, David Miculescu deschidea scorul în minutul 2. Totul părea că se îndreaptă către un succes al bucureștenilor, dar

Larie a marcat de la punctul cu var în minutul 59 și, la doar 10 minute apoi, Ștefan Târnovanu a văzut cartonașul roșu după proteste la arbitrul George Găman.