România a câștigat grupa E de la Campionatul European din Germania, o grupă din care au mai făcut parte Belgia, Slovacia și Ucraina.

Antrenorul favorit să-l înlocuiască pe Edi Iordănescu, mesaj clar după eliminarea României de la EURO 2024!

Lui Edward Iordănescu i s-a încheiat contractul pe banca naționalei imediat după fluierul final din meciul România – Olanda. Răzvan Burleanu, președintele FRF, rămâne acum să-l convingă să rămână la cârma tricolorilor.

În cazul în care Edward Iordănescu nu va accepta oferta propusă de șeful Federației Române de Fotbal, , așa cum a anunțat FANATIK zilele trecute.

Adrian Mutu, fost selecționer al României U21, a urmărit toate partidele tricolorilor de la EURO 2024 și a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor. Ba chiar la finalul meciului cu Olanda a ținut să transmită un mesaj special.

„Hai, România” a scris „Briliantul” la o postare cu o poză pe care scria: „Capu’ sus, băieți! Mândru de voi”. Imaginea a strâns pe contul său de Facebook peste 8.500 de aprecieri și sute de comentarii.

Mutu a avut un mesaj și înaintea meciului dintre România și Olanda: „Haideți băieți, suntem toți alături de voi! Baftă diseară! Doamne ajută”.

Edward Iordănescu, mesaj cu subînțeles!

Edward Iordănescu a reușit ca selecționer al României să bifeze a treia ieșire din grupe a României la un Campionat European, însă nu e convins că va rămâne pe banca tricolorilor. Totuși, .

„Pentru mine, lucrurile sunt clare, sunt mândru de tot ce am realizat aici. Cred că această echipă națională poate crește. Am nevoie de odihnă, în ceea ce mă privește, am dormit câte 3-4 ore în fiecare noapte.

Apoi voi discuta cu Federația, dar și cu familia mea. Nu știu ce va fi, o spun cu sinceritate.În acest moment, familia mea are mai multă nevoie decât are echipa națională.

Au fost ani cu multă muncă, sacrificii, momente foarte grele. Nu a fost ușor, mai ales pentru familia mea. Vom vedea ce vom decide”, a declarat Edward Iordănescu la Pro TV.