Antrenorul FCSB și-a dat demisia la finalul meciului, iar MM Stoica a rămas interzis: “Băi, ești nebun?!”

Bogdan Andone are un sezon foarte bun pe banca lui FC Argeș, piteștenii aflându-se momentan pe locul 5 în Superliga. În primul meci oficial din 2026, FC Argeș primește vizita FCSB-ului, iar Mihai Stoica a rememorat momentul incredibil petrecut în 2019, când Bogdan Andone era antrenorul „roș-albaștrilor”.

Bogdan Andone, plecare fulger de la FCSB! Mihai Stoica a povestit episodul care l-a șocat

Conducătorul echipei care anul trecut a câștigat titlul în România a vorbit despre episodul petrecut în urmă cu câteva sezoane, când după un insucces în cupele europene, Bogdan Andone, cel care era pe banca FCSB-ului, și-a dat demisia la TV, fără ca implicit să discute despre hotărârea luată. De altfel, Mihai Stoica a spus că tehnicianul este un om cuminte, fără reacții ieșite din comun, dar care atunci a acționat impulsiv, din cauza nervilor.

„A plecat de la noi fără să spună. Eram la Giurgiu, ne bătuse Alashkert, dar noi am învins în tur, 3-0, și eram calificați. A venit și ne-a spus ‘mulțumesc pentru tot, eu am plecat’. I-am spus ‘nu pleci, mă, nicăieri’. Păi, nu, că mi-am dat demisia la televizor. Era antrenor principal. Ești sănătos la cap, cum să faci așa ceva? De ce nu ai vrut să vorbim? A acționat impulsiv. Este cel mai cuminte om posibil Bogdan Andone”, a spus MM Stoica la emisiunea MM LA FANATIK.

Bogdan Andone a fost antrenorul celor de la FCSB în 2019, când a stat pe banca echipei pentru 7 partide, până să-și dea demisia. Palmaresul său nu a fost unul deosebit, dar nici de speriat: 4 victorii, 1 egal și 2 înfrângeri. Totuși, returul din dubla contra celor de la Alashkert, disputat la Giurgiu, și pierdut, 3-2, de gruparea „roș-albastră”, l-a făcut pe acesta să nu mai continue la echipă și să anunțe la televizor că-și dă demisia din cauza rezultatului prost obținut.

Cariera lui Bogdan Andone. Antrenorul secund care a devenit un „principal” de succes în SuperLiga

Bogdan Andone a fost un jucător care a crescut la Corvinul Hunedoara, iar în prima ligă a evoluat pentru mai multe formații. Mijlocașul a fost în curtea celor de la Sportul Studențesc, FC Brașov, Rapid, Oțelul Galați sau Farul Constanța, unde și-a și încheiat activitatea, în 2010. În străinătate a fost în Ungaria, la Ferencvaros, și în Cipru, la Apollon Limassol, AEK Larnaca sau Ermis Aradippou.

Ca tehnician, a activat mai întâi ca „secund” în staff-ul lui Marius Șumudică, la echipe precum Rapid, U Cluj, Al-Shaab și Concordia Chiajna. Mai apoi, ca antrenor principal, le-a pregătit pe Olimpia Satu Mare, Politehnica Timișoara, Metaloglobus, Energeticianul, FCSB, Astra Giurgiu, FC Voluntari, Apollon Limassol și FC Botoșani înainte de a o prelua pe FC Argeș în 2024.

Ajuns la 50 de ani, Andone se bucură acum de probabil cea mai bună perioadă de când a ales meseria de antrenor, a readus-o pe FC Argeș în prima divizie și a făcut din nou-promovată să fie o echipă care se bate pentru locurile de play-off. După primele 21 de etape, piteștenii au 34 de puncte și se află pe locul 5. Rămâne de văzut cum se va descurca echipa în noul an după .

