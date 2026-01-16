Antrenorul FCSB și-a dat demisia la finalul meciului, iar MM Stoica a rămas interzis: “Băi, ești nebun?!”

Bogdan Andone are un sezon foarte bun pe banca lui FC Argeș, piteștenii aflându-se momentan pe locul 5 în Superliga. În primul meci oficial din 2026, FC Argeș primește vizita FCSB-ului, iar Mihai Stoica a rememorat momentul incredibil petrecut în 2019, când Bogdan Andone era antrenorul „roș-albaștrilor”.
Conducătorul echipei care anul trecut a câștigat titlul în România a vorbit despre episodul petrecut în urmă cu câteva sezoane, când după un insucces în cupele europene, Bogdan Andone, cel care era pe banca FCSB-ului, și-a dat demisia la TV, fără ca implicit să discute despre hotărârea luată. De altfel, Mihai Stoica a spus că tehnicianul este un om cuminte, fără reacții ieșite din comun, dar care atunci a acționat impulsiv, din cauza nervilor.
„A plecat de la noi fără să spună. Eram la Giurgiu, ne bătuse Alashkert, dar noi am învins în tur, 3-0, și eram calificați. A venit și ne-a spus ‘mulțumesc pentru tot, eu am plecat’. I-am spus ‘nu pleci, mă, nicăieri’. Păi, nu, că mi-am dat demisia la televizor. Era antrenor principal. Ești sănătos la cap, cum să faci așa ceva? De ce nu ai vrut să vorbim? A acționat impulsiv. Este cel mai cuminte om posibil Bogdan Andone”, a spus MM Stoica la emisiunea MM LA FANATIK. Oficialul campioanei a vorbit recent despre singura condiție pe care FCSB trebuie să o îndeplinească pentru a se lupta pentru un nou titlu.
Bogdan Andone a fost antrenorul celor de la FCSB în 2019, când a stat pe banca echipei pentru 7 partide, până să-și dea demisia. Palmaresul său nu a fost unul deosebit, dar nici de speriat: 4 victorii, 1 egal și 2 înfrângeri. Totuși, returul din dubla contra celor de la Alashkert, disputat la Giurgiu, și pierdut, 3-2, de gruparea „roș-albastră”, l-a făcut pe acesta să nu mai continue la echipă și să anunțe la televizor că-și dă demisia din cauza rezultatului prost obținut.
Bogdan Andone a fost un jucător care a crescut la Corvinul Hunedoara, iar în prima ligă a evoluat pentru mai multe formații. Mijlocașul a fost în curtea celor de la Sportul Studențesc, FC Brașov, Rapid, Oțelul Galați sau Farul Constanța, unde și-a și încheiat activitatea, în 2010. În străinătate a fost în Ungaria, la Ferencvaros, și în Cipru, la Apollon Limassol, AEK Larnaca sau Ermis Aradippou.
Ca tehnician, a activat mai întâi ca „secund” în staff-ul lui Marius Șumudică, la echipe precum Rapid, U Cluj, Al-Shaab și Concordia Chiajna. Mai apoi, ca antrenor principal, le-a pregătit pe Olimpia Satu Mare, Politehnica Timișoara, Metaloglobus, Energeticianul, FCSB, Astra Giurgiu, FC Voluntari, Apollon Limassol și FC Botoșani înainte de a o prelua pe FC Argeș în 2024.
Ajuns la 50 de ani, Andone se bucură acum de probabil cea mai bună perioadă de când a ales meseria de antrenor, a readus-o pe FC Argeș în prima divizie și a făcut din nou-promovată să fie o echipă care se bate pentru locurile de play-off. După primele 21 de etape, piteștenii au 34 de puncte și se află pe locul 5. Rămâne de văzut cum se va descurca echipa în noul an după plecarea brazilianului Caio, fotbalist cu evoluții apreciate în 2025.