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Radu Drăgușin (24 de ani) a acuzat o problemă medicală în timpul meciului Fiorentina – Pisa, fiind schimbat la pauză. Antrenorul său, Paolo Vanoli, a dezvăluit înainte de meciul cu Napoli că fundașul român a avut o problemă musculară, peste care a trecut. Vestea este una excelentă pentru selecționerul României, Gică Hagi, care l-a numit pe Drăgușin în lotul pentru cele 4 meciuri din Liga Națiunilor.

Antrenorul Fiorentinei a făcut anunțul despre Radu Drăgușin

Schimbarea de antrenor a avut un efect imediat la Fiorentina. Fabio Grosso a fost demis după cele trei eșecuri consecutive suferite în startul sezonului, iar sub comanda noului antrenor, Paolo Vanoli, formația viola a obținut două victorii, 4-2 cu Venezia în campionat și 3-0 cu Pisa în Cupa Italiei. Pentru echipa lui Radu Drăgușin urmează un meci foarte complicat, contra vicecampioanei Napoli.

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Fundașul român a acuzat o în meciul cu Pisa și a părăsit terenul la pauză, însă antrenorul său a confirmat că nu a fost vorba despre ceva grav. „Drăgușin a simțit o ușoară tensiune musculară, dar totul este în regulă”, a afirmat Paolo Vanoli la conferința de presă, conform . Drăgușin a fost convocat de pentru cele 4 meciuri pe care România le va disputa în Liga Națiunilor.

Paolo Vanoli a prefațat meciul cu Napoli

Antrenorul Fiorentinei a vorbit despre meciul contra lui Napoli, care se va disputa duminică, de la ora 13:30. „Această echipă trebuie să privească spre viitor. Napoli e o echipă puternică, care a câștigat titlul în urmă cu două sezoane. Va fi un meci complicat, va trebui să avem curaj.

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Au un lot numeros și puternic, care se va lupta pentru Scudetto. Trebuie să fim atenți la foarte mulți jucători, deoarece pot decide meciul. Îl admir enorm pe De Bruyne și cred că ar putea fi o mare problemă pentru noi: are clasă, atacă spațiile, dictează ritmul jocului, are personalitate”, a afirmat Paolo Vanoli.