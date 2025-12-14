Antrenorul fotbalistului din SuperLiga, acuzat de rasism și sexism! Afirmații uluitoare la conferința de presă: „E negru, dar va fi alb”

ADVERTISEMENT

Hugo Broos (73 de ani), selecționerul Africii de Sud, a fost acuzat de rasism și sexism după mai multe afirmații incredibile pe care le-a făcut într-o conferință de presă cu referire la un fotbalist și la impresara acestuia. Sud-africanii se pregătesc în această perioadă pentru Cupa Africii pe Națiuni, iar în lot se află și fundașul celor de la FCSB, Siyabonga Ngezana.

Antrenorul fotbalistului din Superliga, acuzat de rasism și sexism

Selecţionerul Africii de Sud a fost extrem de nervos după ce fundașul Mbekezeli Mbokazi (20 de ani) a sosit cu întârziere la națională înainte de Cupa Africii pe Națiuni, iar acesta a făcut mai multe afirmații incredibile la conferința de presă. „Nu sunt încântat cu ce a făcut.

Voi vorbi cu el după antrenament, vă asigur că el este un tip negru acum, dar va ieși alb din biroul meu, pentru că nu pot accepta asta. Sunt foarte, foarte nervos din cauza atitudinii lui”, a declarat Hugo Broos, conform .

Apoi, olandezul a lansat un atac și la adresa impresarei Basia Michaels, care îl reprezintă pe Mbokazi: „Femeia aceea mică, agenta lui, crede că știe fotbal. Face ce fac mulți impresari, se gândește doar ‘Cât de mult pot obține?’ ”.

Reacție dură după comentariile selecționerului

Un partid din guvernul sud-african a cerut Comisiei pentru Drepturile Omului din Africa de Sud să înceapă o investigație cu privire la afirmațiile selecționerului. „Aceste remarci, dacă sunt confirmate, constituie afirmații rasiale sugestive și sexiste care înjosesc demnitatea persoanelor în cauză și subminează valorile constituționale care guvernează toate instituțiile publice, inclusiv structurile sportive naționale”, a transmis partidul United Democratic Movement (Mișcarea Democrată Unită).

Președintele organizației politice, Nqabayomzi Kwankwa, a condamnat la rândul său declarațiile lui Hugo Broos: „Nu putem avea o situație în care un selecționer, care ar trebui să fie o figură unificatoare, face afirmații pe care noi le considerăm extrem de rasiste”.

Siyabonga Ngezana, convocat pentru Cupa Africii

Rămâne de văzut cum va evolua acest scandal în următoarele săptămâni, ținând cont și de faptul că naționala Africii de Sud va debuta pe 22 decembrie la Cupa Africii, cu un meci contra Angolei. Mai apoi, va mai întâlni Egiptul, pe 26 decembrie, și Zimbabwe, pe 29 decembrie, în grupa B.

În lotul convocat pentru turneul final se află și fundașul celor de la FCSB, Siyabonga Ngezana.