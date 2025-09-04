Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Antrenorul înlocuit de Mirel Rădoi pe banca Craiovei rupe tăcerea: „Nu a fost o experiență plăcută! Am rămas dezamăgit!”

Un fost tehnician de la Universitatea Craiova a dat cărțile pe față după de a fost înlocuit cu Mirel Rădoi. Ce a spus despre perioada petrecută la clubul din Bănie.
Mihai Dragomir
04.09.2025 | 17:16
Antrenorul inlocuit de Mirel Radoi pe banca Craiovei rupe tacerea Nu a fost o experienta placuta Am ramas dezamagit
EXCLUSIV FANATIK
Fostul antrenor al Universității Craiova a spus totul despre demiterea de la echipa din Bănie. Cum a comentat episodul. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Universitatea Craiova a avut mai mulți antrenori în ultimele sezoane, puțini reușind să ducă la capăt un sezon întreg. Laszlo Balint, a cărui numire la Oțelul Galați din primăvara acestui an a fost anunțată de FANATIK, a vorbit despre scurta sa aventură de la echipa din Bănie.

ADVERTISEMENT

Laszlo Balint regretă perioada scurtă petrecută la Universitatea Craiova. Ce a spus despre mandatul eșuat

Laszlo Balint devenea antrenorul oltenilor în vara anului 2o22, dar avea să fie demis după doar 2 luni. Soarta lui fusese pecetluită după eșecul din partida tur a turului 3 din Conference League cu Zoria Lugansk (scor 0-1).

Locul său pe banca tehnică a fost luat ulterior de Mirel Rădoi, despre care FANATIK aflase că a fost adus la insistențele lui Sorin Cârțu. Acum, după 3 ani de la acel episod, Laszlo Balint a dat cărțile pe față.

ADVERTISEMENT

„Am rămas cu acea dezamăgire!”

„Nimic nu e întâmplător, așa a fost să fie la acel moment, o perioadă în care transferurile au întârziat, eram cumva în cursă pentru calificare, dacă vă aduceți aminte, atunci Mirel a venit după mine și a reușit să ducă echipa până în play-off-ul Conference League, unde a pierdut la penalty-uri calificarea. Într-adevăr un debut nu tocmai bun în prima ligă, dar repet, pentru mine a fost o experiență, am spus-o și la momentul respectiv, a fost o experiență bună, din care am avut foarte mult de învățat.

E drept că am rămas cu acea dezamăgire, aș fi ipocrit să spun că da, ce fericit sunt sau ce împăcat sunt că am fost demis la două luni sau ceva de genul, nu mai știu exact. Dar… E clar că nu e o situație plăcută, însă am spus, eu consider că am avut foarte mult de învățat din acea experiență”, a spus inițial antrenorul Oțelului.

ADVERTISEMENT
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din...
Digi24.ro
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs

Laszlo Balint, impresionat de Ștefan Bană, underul împrumutat de la Universitatea Craiova

„Este într-un moment bun (n.r. – Ștefan Bană), până la urmă… de la Oțel au plecat două jucători foarte buni către Universitatea Craiova, pe lângă Stevanovic și Samuel Teleș. Amândoi au contribuit la rezultatele echipei. Legat de Ștefan Bană, când am auzit că există această posibilitate să îl aducem le-am transmis celor din conducere să facem toate eforturile pentru a-l aduce.

ADVERTISEMENT
Imagini neverosimile: un bărbat de 40 de ani a bătut un copil până...
Digisport.ro
Imagini neverosimile: un bărbat de 40 de ani a bătut un copil până l-a băgat în spital! Agresorul a rupt tăcerea

Este un copil cu calități foarte bune, un copil cu potențial, cuminte, serios, își vede de treabă. Mă bucur că a fost convocat la U21, unde sper să facă o figură frumoasă. Ne bazăm mult pe el, îi dăm încredere, îl sprijinim și iată că în 8 etape are 3 assist-uri și 2 goluri marcate. A înțeles foarte rapid ce îmi doream și dă randament”, a mai spus Laszlo Balint la FANATIK SUPERLIGA.

Antrenorul înlocuit de Mirel Rădoi pe banca Craiovei rupe tăcerea

„Cea mai bună tripletă din țară!”. Dani Coman dezvăluie secretele care au dus...
Fanatik
„Cea mai bună tripletă din țară!”. Dani Coman dezvăluie secretele care au dus FC Argeș pe loc de play-off în SuperLiga
Adi Mutu, replică fabuloasă pentru șefii fostei sale echipe: „Puteți să schimbați 700...
Fanatik
Adi Mutu, replică fabuloasă pentru șefii fostei sale echipe: „Puteți să schimbați 700 de antrenori, tot o victorie o să aveți!”
Cu cine se bate Craiova la titlu în SuperLiga? Sorin Cârțu, verdict ferm...
Fanatik
Cu cine se bate Craiova la titlu în SuperLiga? Sorin Cârțu, verdict ferm despre arbitraje și rivalele FCSB și CFR Cluj
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Bombă! Unde s-a transferat Nicolas Popescu. Echipa a fost renegată de Gică Popescu:...
iamsport.ro
Bombă! Unde s-a transferat Nicolas Popescu. Echipa a fost renegată de Gică Popescu: 'Au luat-o extratereștrii?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!