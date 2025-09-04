Antrenorul înlocuit de Mirel Rădoi pe banca Craiovei rupe tăcerea: „Nu a fost o experiență plăcută! Am rămas dezamăgit!”

Universitatea Craiova a avut mai mulți antrenori în ultimele sezoane, puțini reușind să ducă la capăt un sezon întreg. Laszlo Balint, , a vorbit despre scurta sa aventură de la echipa din Bănie.

Laszlo Balint regretă perioada scurtă petrecută la Universitatea Craiova. Ce a spus despre mandatul eșuat

Laszlo Balint devenea antrenorul oltenilor în vara anului 2o22, dar avea să fie demis după doar 2 luni. Soarta lui fusese pecetluită după eșecul din partida tur a turului 3 din Conference League cu Zoria Lugansk (scor 0-1).

Locul său pe banca tehnică a fost luat ulterior de Mirel Rădoi, despre care . Acum, după 3 ani de la acel episod, Laszlo Balint a dat cărțile pe față.

„Am rămas cu acea dezamăgire!”

„Nimic nu e întâmplător, așa a fost să fie la acel moment, o perioadă în care transferurile au întârziat, eram cumva în cursă pentru calificare, dacă vă aduceți aminte, atunci Mirel a venit după mine și a reușit să ducă echipa până în play-off-ul Conference League, unde a pierdut la penalty-uri calificarea. Într-adevăr un debut nu tocmai bun în prima ligă, dar repet, pentru mine a fost o experiență, am spus-o și la momentul respectiv, a fost o experiență bună, din care am avut foarte mult de învățat.

E drept că am rămas cu acea dezamăgire, aș fi ipocrit să spun că da, ce fericit sunt sau ce împăcat sunt că am fost demis la două luni sau ceva de genul, nu mai știu exact. Dar… E clar că nu e o situație plăcută, însă am spus, eu consider că am avut foarte mult de învățat din acea experiență”, a spus inițial antrenorul Oțelului.

Laszlo Balint, impresionat de Ștefan Bană, underul împrumutat de la Universitatea Craiova

„Este într-un moment bun (n.r. – Ștefan Bană), până la urmă… de la Oțel au plecat două jucători foarte buni către Universitatea Craiova, pe lângă Stevanovic și Samuel Teleș. Amândoi au contribuit la rezultatele echipei. Legat de Ștefan Bană, când am auzit că există această posibilitate să îl aducem le-am transmis celor din conducere să facem toate eforturile pentru a-l aduce.

Este un copil cu calități foarte bune, un copil cu potențial, cuminte, serios, își vede de treabă. Mă bucur că a fost convocat la U21, unde sper să facă o figură frumoasă. Ne bazăm mult pe el, îi dăm încredere, îl sprijinim și iată că în 8 etape are 3 assist-uri și 2 goluri marcate. A înțeles foarte rapid ce îmi doream și dă randament”, a mai spus Laszlo Balint la FANATIK SUPERLIGA.