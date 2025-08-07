Sport

Antrenorul kosovarilor i-a răspuns lui Gigi Becali, care a declarat că „iese din fotbal” dacă Drita învinge FCSB: „Noi nu suntem oameni de afaceri”

Zekirija Ramadani, tehnicianul celor de la Drita, a vorbit despre duelul cu FCSB din Europa League. Antrenorul i-a oferit o replică tăioasă lui Gigi Becali.
FANATIK
07.08.2025 | 06:30
ULTIMA ORĂ
Zekirija Ramadani, antrenorul celor de la Drita, a prefațat meciul cu FCSB și i-a oferit o replică dură lui Gigi Becali. FOTO: colaj Fanatik

Eliminată de Shkendija din Champions League, FCSB a trecut în Europa League, unde va întâlni în turul 3 preliminar campioana din Kosovo, Drita. Antrenorul kosovarilor, Zekirija Ramadani, a prefațat duelul din prima manșă și i-a oferit o replică dură lui Gigi Becali.

Ce a declarat antrenorul celor de la Drita înainte de partida cu FCSB

Ca și FCSB, Drita și-a început parcursul european din primul tur al UEFA Champions League. Formația din Kosovo a reușit să avanseze în turul 2, după ce a trecut de Differdange (Luxemburg) cu scorul general de 4-2. Apoi, kosovarii au întâlnit un adversar mult mai puternic, FC Copenhaga.

Formația antrenată de Zekirija Ramadani a rezistat onorabil în cele două dispute, însă ambele s-au încheiat cu victorii pentru danezi, 2-0 și 1-0. Așadar, Drita a „coborât” în Europa League, unde o va întâlni pe FCSB, iar tehnicianul nord-macedonean a dezvăluit că a discutat cu reprezentanți ai celor de la Shkendija, echipa care a eliminat gruparea „roș-albastră” din Liga Campionilor.

„Eu și antrenorul Shkendijei ne-am luat împreună licența de antrenori. I-am contactat pe cei de la Shkendija după meciurile cu FCSB. Să repetăm succesul lor? De aceea am venit, crezând în victorie. Știu atmosfera, știu ce s-a petrecut pe stadion, le-am transmis jucătorilor la ce să se aștepte.

Cunosc FCSB, istoria sa. Știm și că trece printr-o criză, dar toate echipele din lume au și perioade de criză. Noi nu ne-am pregătit acum pentru o formație în criză, ne-am pregătit pentru cea mai bună FCSB. Vin din nordul Macedoniei de Nord, cunosc bine Shkendija, nu m-a surprins deloc performanța sa. Admit că și la Skopje, și la București, Shkendija a avut noroc că nu a fost pedepsită de FCSB“, a declarat tehnicianul de 47 de ani.

Antrenorul de la Drita, replică tăioasă pentru Gigi Becali

Zekirija Ramadani a afirmat că îl respectă pe omologul său, Elias Charalambous, însă tehnicianul nu a gustat deloc afirmația lui Gigi Becali, care a declarat că „ar trebui să iasă din fotbal” dacă echipa sa va fi învinsă de Drita. „Îl consider pe antrenorul FCSB un coleg și declarația colegului e foarte profesionistă, a analizat jocul nostru.

Noi, ca antrenori, nu putem spune că ne părăsim meseria dacă pierdem, noi nu suntem oameni de afaceri. Dacă au avere mare, afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor“, a transmis antrenorul campioanei din Kosovo.

