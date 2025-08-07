Antrenorul kosovarilor i-a răspuns lui Gigi Becali, care a declarat că „iese din fotbal” dacă Drita învinge FCSB: „Noi nu suntem oameni de afaceri”

Eliminată de Shkendija din Champions League, . Antrenorul kosovarilor, Zekirija Ramadani, a prefațat duelul din prima manșă și i-a oferit o replică dură lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat antrenorul celor de la Drita înainte de partida cu FCSB

Ca și FCSB, Drita și-a început parcursul european din primul tur al UEFA Champions League. Formația din Kosovo a reușit să avanseze în turul 2, după ce a trecut de Differdange (Luxemburg) cu scorul general de 4-2. Apoi, kosovarii au întâlnit un adversar mult mai puternic, FC Copenhaga.

Formația antrenată de Zekirija Ramadani a rezistat onorabil în cele două dispute, însă ambele s-au încheiat cu victorii pentru danezi, 2-0 și 1-0. Așadar, Drita a „coborât” în Europa League, unde o va întâlni pe FCSB, iar tehnicianul nord-macedonean a dezvăluit că a discutat cu reprezentanți ai celor de la Shkendija, echipa care a eliminat gruparea „roș-albastră” din Liga Campionilor.

ADVERTISEMENT

„Eu și antrenorul Shkendijei ne-am luat împreună licența de antrenori. I-am contactat pe cei de la Shkendija după meciurile cu FCSB. Să repetăm succesul lor? De aceea am venit, crezând în victorie. Știu atmosfera, știu ce s-a petrecut pe stadion, le-am transmis jucătorilor la ce să se aștepte.

Cunosc FCSB, istoria sa. Știm și că trece printr-o criză, dar toate echipele din lume au și perioade de criză. Noi nu ne-am pregătit acum pentru o formație în criză, ne-am pregătit pentru cea mai bună FCSB. Vin din nordul Macedoniei de Nord, cunosc bine Shkendija, nu m-a surprins deloc performanța sa. Admit că și la Skopje, și la București, Shkendija a avut noroc că nu a fost pedepsită de FCSB“, a declarat tehnicianul de 47 de ani.

ADVERTISEMENT

Antrenorul de la Drita, replică tăioasă pentru Gigi Becali

Zekirija Ramadani a afirmat că îl respectă pe omologul său, Elias Charalambous, însă tehnicianul nu a gustat deloc afirmația lui . „Îl consider pe antrenorul FCSB un coleg și declarația colegului e foarte profesionistă, a analizat jocul nostru.

ADVERTISEMENT

Noi, ca antrenori, nu putem spune că ne părăsim meseria dacă pierdem, noi nu suntem oameni de afaceri. Dacă au avere mare, afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor“, a transmis antrenorul campioanei din Kosovo.