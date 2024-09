Antrenorul letonilor recunoaşte că RFS n-a avut nicio şansă cu FCSB: “O echipă agresivă! Au fost foarte periculoşi”

FCSB a început ca din tun Europa League. şi au obţinut una dintre cele mai convingătoare victorii din prima etapă a competiţiei, fiind pe locul secund în clasament.

Antrenorul letonilor recunoaşte că RFS n-a avut nicio şansă cu FCSB

Antrenorul letonilor, Viktors Morozs, a recunoscut la final superioritatea roş-albaştrilor. Chiar dacă RFS a avut câteva momente bune, tehnicianul a declarat că adversarii au jucat cu o viteză în plus:

“Felicitări pentru FCSB, a meritat victoria. Nu am făcut cel mai bun meci al nostru. Au profitat de toate greșelile noastre, noi am făcut multe erori. Nu am avut încredere în noi.

În câteva momente ale meciului am jucat de la egal la egal. Dar ei au fost periculoși. FCSB este o echipă foarte agresivă în ofensivă. Folosesc foarte bine spaţiile, au controlat balonul.

Sunt sigur că jucătorii mei pot juca mai bine, dar uneori trebuie să ne adaptam la această viteză și să ne pregătim mai bine mental. Cred că în partea secundă nu am început greu, dar la prima lor şansă au marcat“, a spus Morozs la final.

Presa letonă: “RFS, a suferit o înfrângere grea în fața FCSB-ului”

Presa din Letonia a scris despre superioritate FCSB-ului în această confruntare, titrând faptul că echipa letonă a suferit o înfrângere grea în faţa a peste :

„Campioana letonă la fotbal, RFS, a suferit o înfrângere grea în fața FCSB-ului. A fost primul meci al echipei din Riga în faza principală din Europa League.

RFS a primit un gol rapid în minutul 8, după o greșeală a portarului Fabrice Ondoa. Roberts Savalnieks i-a pasat portarului, dar acesta i-a permis lui Daniel Bîrligea să se apropie și să trimită ulterior mingea în colțul din dreapta al porții.

Clubul român a marcat la scurt timp pentru 2-1, în urma unui contraatac. Vlad Chiricheș l-a găsit cu o pasă în suprafața de pedeapsă pe Marius Ștefănescu, iar fotbalistul de atac de la FCSB a făcut 2-1.

În repriza a doua, scorul a ajuns la 3-1, după ce Florin Tănase i-a pasat lui Darius Olaru. Același Olaru a șutat sub transversală din mijlocul suprafeței de pedeapsă, după o fază bună de joc a gazdelor, și a urcat scorul la 4-1.

Antrenorul Viktors Morozs a încercat să schimbe cursul jocului, după ce a făcut 4 schimbări pe final de joc, însă fără rezultat. RFS a încercat să atace, dar RFS nu a reușit să aibă ocazii de gol periculoase”, au scris letonii de la .