Sport

Antrenorul lui Aberdeen, extrem de hotărât înaintea meciului cu FCSB: „Ăsta este singurul mod de a trece mai departe”

Jimmy Thelin, antrenorul suedez al lui Aberdeen, nu ia în calcul varianta unei eliminări în fața FCSB-ului în play-off-ul din Europa League. Ce a declarat
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.08.2025 | 22:55
Antrenorul lui Aberdeen extrem de hotarat inaintea meciului cu FCSB Asta este singurul mod de a trece mai departe
ULTIMA ORĂ
Jimmy Thelin, antrenorul lui Aberdeen. Foto: Hepta

Tehnicianul scoțienilor a transmis că nu se gândește deloc la scenariul în care echipa sa este eliminată de campioana României în această fază a competiției și astfel ar ajunge în faza principală din Conference League.

Cum a prefațat antrenorul lui Aberdeen meciul tur cu FCSB din play-off-ul Europa League: Singurul mod de a trece mai departe este să câștigăm acest meci. Nu ne gândim la plasele de salvare”

De asemenea, el a punctat că singura modalitate prin care Aberdeen poate spera să o elimine pe FCSB este să câștige acest meci tur de joi seară de pe teren propriu. 

„Ei au ceva experienţă în competiţie. Au unii jucători cu bune calităţi şi un antrenor bun. Este ca un meci de cupă, trebuie să fii concentrat. Ştim că singurul mod de a trece mai departe este să câştigăm acest meci şi acesta este obiectivul nostru.

Când joci, vrei să fii la cel mai bun nivel posibil, iar ţinta noastră este Europa League şi pe acest obiectiv ne concentrăm. Nu ne gândim la plasele de salvare sau la alte lucruri de genul acesta, precum posibilitatea de a juca în Conference League.

Aşteptăm cu nerăbdare meciul. Nu am mai jucat meciuri de play-off până acum, dar ceea ce am auzit despre atmosfera de pe stadionul Pittodrie, despre faptul că au rămas puţine bilete nevândute şi despre meciurile din serile de cupe europene, va fi cu adevărat interesant acest meci. Acum doar aşteptăm lovitura de start, am făcut toate pregătirile şi aşteptăm meciul de mâine.

Ce a spus Jimmy Thelin despre campioana României

Cred că întotdeauna trebuie să te concentrezi asupra evoluţiei echipei tale şi asupra propriului tău plan, dar de asemenea trebuie să fim conştienţi de punctele lor forte şi de cele slabe. (…) Ei (FCSB – n.r.) au unii jucători buni, dar de asemenea au slăbiciuni şi trebuie să fim atenţi la acest lucru, cum să atacăm. Cred că vor fi două meciuri interesante. Începem acasă şi abia aşteptăm meciul.

Mats Knoester s-a antrenat ieri şi azi. Este bine faptul că întreaga echipă este pregătită pentru aceste două meciuri din play-off. Kenan Bilalovic poate juca, dar Marko Lazetic are nevoie de câteva săptămâni să fie pe deplin apt de joc, deci nu vrem să facem ceva greşit acolo, pentru că el tocmai ce a ajuns şi poate că are nevoie de mai multe antrenamente cu echipa înainte de a fi pregătit şi pentru ca în viitor să nu mai aibă alte probleme.

El arată bine, dar trebuie să mai aşteptăm poate o săptămână sau două”, a declarat Jimmy Thelin la conferința de presă, citat de jurnaliștii de la pressandjournal.co.uk. 

2.00 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „Peste 2.5 goluri” la meciul Aberdeen - FCSB
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
