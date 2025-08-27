Antrenorul lui Aberdeen, gata să profite de criza FCSB-ului: „Va fi ca o finală! Am văzut nişte puncte slabe”

FCSB – Aberdeen este un meci cu miză uriaşă pentru ambele formaţii. O calificare în Europa League ar şterge startul dezastruos de sezon al roş-albaştrilor şi i-ar asigura lui Gigi Becali un pot de 5 milioane de euro.

Antrenorul lui Aberdeen, gata să profite de criza FCSB-ului: „Am văzut nişte puncte slabe!”

Antrenorul suedez al scoţienilor, Jimmy Thelin, vrea să strice calculele roş-albaştrilor şi să profite de . Tehnicianul a declarat la conferinţa de presă înaintea meciului că a identificat punctele slabe ale adversarului:

„Cred că de obicei există diferenţe în ceea ce priveşte modul în care o echipă joacă acasă şi modul în care joacă în deplasare. FCSB şi-a arătat calităţile în meciul tur şi cu siguranţă am avut de învăţat din acel joc.

Am văzut însă şi nişte puncte slabe pe care vom încerca să le speculăm mâine. Ambele echipe ştiu miza acestui joc şi vor să câştige. Va fi un meci diferit , dar consider că suntem pregătiţi.

„FCSB are un antrenor bun, dar noi trebuie să credem în noi. Va fi ca o finală”

Ne simţim foarte bine pregătiţi şi . Nu mă gândesc la cine e favorită. Mă gândesc doar la echipa mea şi la calităţile noastre, însă ne respectăm adversarul, care este unul puternic.

FCSB are un antrenor bun, dar noi trebuie să credem în noi. Va fi ca o finală. Nu prea vreau să vorbesc despre jucătorii adversarei acum. FCSB are mulţi jucători buni, dar concentrarea mea este acum la jucătorii mei”, a mai pus Jimmy Thelin.

FCSB are nevoie de o victorie pentru a doua calificare consecutivă în faza principală din Europa League. În cazul unui eşec, roş-albaştri vor evolua în următoarea ediţie din Conference League, dar încasările din cupele europene vor fi mai mici.