Antrenorul lui Aberdeen i-a răspuns lui Gigi Becali! Cum l-a numit presa din Scoția pe patronul de la FCSB

Suedezul Jimmy Thelin, antrenorul celor de la Aberdeen, a reacționat după ce Gigi Becali a dezvăluit obiectivul îndrăzneț al celor de la FCSB: câștigarea Europa League.
Bogdan Mariș
28.08.2025 | 19:40
Jimmy Thelin, antrenorul celor de la Aberdeen, i-a răspuns lui Gigi Becali. FOTO: colaj Fanatik

Aberdeen joacă pe terenul FCSB-ului joi seară, de la ora 21:30, în manșa secundă a play-off-ului din Europa League. După 2-2 în prima manșă din Scoția, campioana României este favorită la calificarea în grupă, iar patronul Gigi Becali a anunțat că obiectivul echipei este câștigarea trofeului. Jimmy Thelin, antrenorul scoțienilor, a reacționat după afirmațiile omului de afaceri.

Antrenorul lui Aberdeen i-a răspuns lui Gigi Becali

Aberdeen își propune să revină în grupele Europa League după aproape două decenii. Ultimul sezon în care formația din Scoția a atins acest nivel a fost 2007-2008, când competiția încă purta numele de Cupa UEFA. Pentru a îndeplini acest obiectiv, formația antrenată de Jimmy Thelin trebuie să se impună pe Arena Națională contra campioanei României, FCSB.

Înainte de returul programat joi, de la ora 21:30, Gigi Becali a afirmat că formația „roș-albastră” are un obiectiv extrem de ambițios în Europa League: câștigarea trofeului, care ar asigura și un loc în următorul sezon de UEFA Champions League. Antrenorul suedez al lui Aberdeen a reacționat după declarațiile latifundiarului.

„Nu am nimic de spus despre asta, nu am citit ce a declarat. El crede în echipa sa și în clubul său, iar asta este în regulă din punctul meu de vedere. Și eu am încredere în clubul meu și în jucători. Avem destulă forță pentru a ne ridica la nivelul acestui meci”, a declarat Jimmy Thelin, conform Daily Record.

Cum l-a numit presa din Scoția pe Gigi Becali înainte de returul dintre FCSB și Aberdeen

Publicația scoțiană l-a criticat pe Gigi Becali după ce acesta a declarat că își dorește ca FCSB să câștige Europa League, în timp ce răspunsul diplomat al lui Jimmy Thelin a fost văzut într-un mod pozitiv. „Jimmy Thelin își arată adevărata față cu un răspuns elegant la declarația arogantă a patronului de la FCSB”, a fost titlul oferit de britanici.

„Încrezătorul Becali a declarat înainte de meciul de pe Arena Națională că echipa sa ar fi câștigat deja „dubla” contra lui Aberdeen. Acesta se gândește la drumul spre trofeul Europa League”, au transmis cei de la Daily Record. În sezonul trecut, FCSB s-a oprit în faza optimilor de finală, unde a cedat cu scorul general de 1-7 contra lui Olympique Lyon.

