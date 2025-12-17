ADVERTISEMENT

Antrenorul lui AEK Atena, Marko Nikolić, a tras un semnal de alarmă înaintea duelului decisiv cu Universitatea Craiova, din Conference League. Tehnicianul sârb a recunoscut la conferința de presă că formația olteană poate crea mari probleme dacă adversarul își pierde concentrarea și a ținut să laude faza de atac.

Marko Nikolić, antrenorul lui AEK Atena, a analizat-o în detaliu pe Universitatea Craiova

Întrebat despre următoarea adversară din Conference League, Nikolić a părut, oarecum, speriat de „sclipirile“ oltenilor și a lăudat organizarea lor din teren, precum și faza excelentă de contraatac.

„Este o echipă care poate provoca momente neplăcute adversarului. Am urmărit-o. Au dezvoltat un proiect excelent, care a evoluat. Și-au schimbat antrenorul, dar nu și sistemul de joc. Cunosc câțiva dintre jucătorii pe care îi au. Este o echipă bine organizată fără minge, puternică pe contraatac. Joacă într-un mod specific, pe care îl putem contracara, însă dacă îți pierzi atenția, te poate pedepsi“, a spus Marko Nikolić, la conferința de presă.

Răzvan Marin, șanse mari de a fi titular în AEK – Universitatea Craiova

Nikolić, la conferința de presă, nu a dorit să-și dezvăluie planurile în privința disponibilității lui Relvas și Moukoudi, subliniind totodată că Craiova este o echipă periculoasă care necesită atenție sporită. De asemenea, acesta a lăsat de înțeles că Răzvan Marin se va regăsi, cel mai probabil, în primul „11“.

„Mai avem două meciuri înainte de Crăciun. Echipa se află într-o formă foarte bună, cu 11 victorii în 12 meciuri și egalul cu Shamrock. Acest egal nu ne iese din minte. Am reușit să ne calificăm în faza următoare, însă este important să câștigăm mâine pentru a obține calificarea directă în optimile de finală. Partida nu va fi una ușoară, avem câteva absențe. Jucătorii trebuie să se unească precum un pumn.

Ne așteptăm la un stadion plin, cu intensitate și o atmosferă pozitivă. Jucăm împotriva unei echipe serioase. Poate există impresia că nu este așa, însă vom avea o misiune foarte dificilă. Este o echipă care joacă cu trei fundași centrali și este bună pe contraatac și la posesia mingii. Meciul este 50-50 și trebuie să avem concentrare maximă, atenție și energie, valorificând fotbalul nostru bun pentru a ne bucura de el. Mâine nu este o sărbătoare sau un carnaval, ci se va da o luptă. Răzvan este într-o stare foarte bună încă de la început, apoi a existat un recul firesc, iar acum și-a revenit. Există o mare probabilitate să înceapă titular“, a mai punctat antrenorul lui AEK, citat de .

Cei doi titulari care sunt apți de joc după ce au lipsit cu Hermannstadt

Potrivit informațiilor FANATIK, Vladimir Screciu și Oleksandr Romanchuk sunt apți de joc pentru jocul de la Atena, decisiv pentru calificarea oltenilor în play-off-ul Conference League. Cei doi au depășit problemele medicale care i-au ținut pe bară la Sibiu și sunt pregătiți, din toate punctele de vedere, de disputa din Grecia.

Altfel, din delegația Universității Craiova care a făcut deplasarea la Atena face parte și Tudor Băluță. Mijlocașul defensiv nu are, însă, nicio șansă să fie pe teren după . A ales, totuși, să fie alături de colegii săi pentru a-i sprijini moral.

AEK Atena – Universitatea Craiova se va putea vedea la TV

Odată ce încep meciurile din faza grupelor competițiilor europene, difuzarea lor în direct revine posturilor TV care au cumpărat drepturile de transmisie de la UEFA. Prin urmare, situația nu mai este aceeași ca în tururile preliminare, când cluburile gazdă aveau libertatea de a alege cui să ofere aceste drepturi.

Astfel, duelul de pe stadionul OPAP Arena din Atena dintre AEK și Universitatea Craiova, programat joi, 18 decembrie, de la ora 22:00, se va putea vedea în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Oltenii au o șansă importantă să se califice în primăvara europeană. Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să obțină cel puțin un punct din deplasarea de la Atena. În caz contrar, calculele se complică.

Ce șanse are Universitatea Craiova să treacă de „Faza Ligii”

Universitatea Craiova a strâns 7 puncte din primele 5 partide disputate până acum în grupa unică din Conference League. Oltenii au debutat în faza ligii cu un eșec, 0-2 în Polonia cu Rakow, după care au remizat pe teren propriu, 1-1, contra armenilor de la Noah. Ulterior au urmat două victorii, 1-0 în deplasare cu Rapid Viena și 1-0 pe teren propriu cu Mainz. În ultimul duel, cel cu Sparta Praga, „trupa lui Coelho a cedat pe final.

, sunt în proporție de 96% calificați în primăvara europeană, iar cu un egal vor fi siguri de prezența în faza următoare a competiției. Partida cu AEK se anunță a fi una pe viață și pe moarte.

În cazul în care va pierde, Universitatea se califică dacă doar una dintre Lincoln, KuPS și Zrinjski face maxim un egal, iar Breidablik nu câștigă. Zrinski are cel mai ușor meci, acasă cu ultima clasată Rapid Viena. De partea cealaltă, Lincoln întâlnește în deplasare Legia Varșovia, echipă eliminată.