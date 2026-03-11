Antrenorul lui Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano a surprins pe toată lumea! Ce a spus înaintea meciului cu Samsunspor din Conference League

ADVERTISEMENT

Inigo Perez, antrenorul lui Andrei Rațiu la Rayo Vallecano, a prefațat meciul pe care echipa spaniolă urmează să îl joace joi seară în deplasare cu Samsunspor în turul optimilor de finală din Conference League.

Inigo Perez crede că Rayo Vallecano nu este favorită înaintea dublei cu Samsunspor din optimile Conference League

Deși formația sa joacă într-un campionat mult mai puternic decât cel din Turcia, tehnicianul spaniol a apreciat că gruparea din La Liga nu pleacă nicidecum cu prima șansă la calificarea mai departe înaintea acestei duble manșe.

„Sunt o echipă foarte complexă și puternică. Trebuie să ne concentrăm pe noi înșine. Principalul lucru este să ne adaptăm rapid. Europa este diferită de meciurile din campionat și trebuie să fim deschiși la orice surprize.

Acest meci mă umple de entuziasm. E un sentiment imens de entuziasm, mai ales că sunt alături de acest grup de jucători. Venim dintr-o călătorie pe care doar noi o cunoaștem.

Nu cred că există vreun scenariu sportiv în care Rayo să fie favorită. La acest meci cu atât mai puțin. Toate slăbiciunile structurale pe care le avem înseamnă că trebuie să fim mereu umili și să avem capacitatea de a ne susține între noi. Nivelul este practic identic, iar acum este prima repriză a unei faze pe care va trebui să o jucăm bine, știind că returul este în Vallecas, dar joi este primul pas”, a spus Inigo Perez, citat de jurnaliștii spanioli de la

Probleme de lot pentru Rayo Vallecano înaintea acestui meci tur cu Samsunspor

De asemenea, cu aceeași ocazie, antrenorul lui a mai vorbit și despre atmosfera care este așteptată în tribune la această partidă din Turcia. Nu în ultimul rând, Perez a transmis că se confruntă cu anumite probleme de lot înaintea :

„(n.r. Despre atmosfera așteptată în Turcia) Echipa trebuie să fie pregătită, mai ales că tocmai am jucat la Sevilla, unde stadionul este un adevărat cazan pentru adversari. Jucătorii sunt obișnuiți cu acest tip de atmosferă.

În Conference, există situații pe care nu le putem controla la fel de bine ca în campionat. Sunt mai imprevizibile. Am văzut asta în faza principală și ne-am descurcat. Joi va fi un cazan, dar ăsta poate fi și un lucru bun.

Mai mulți jucători au probleme medicale. Zilele trecute a venit rândul lui Pathe. Nu a mers la Sevilla pentru că starea lui de sănătate este cel mai important lucru. Avem un antrenament care servește întotdeauna drept punct de referință pentru starea jucătorilor, pentru a ne anunța dacă au vreun disconfort.

Ca antrenor, trebuie să iei decizii legat de cine începe și cine nu joacă. Este mereu dureros pentru mine să las pe cineva pe dinafară”.