Antrenorul lui Andrei Rațiu, mesaj emoționant înainte de semifinala din Conference League contra lui Strasbourg: „O fac pentru ei!”

Rayo Vallecano, echipa unde evoluează Andrei Rațiu (27 de ani), se pregătește pentru un meci istoric. Joi seară, de la ora 22:00, gruparea din La Liga va primi vizita celor de la Strasbourg în prima manșă a semifinalelor din Conference League. Antrenorul Inigo Perez (38 de ani) a prefațat duelul de pe stadionul din Vallecas.

Antrenorul lui Andrei Rațiu, mesaj emoționant înainte de semifinala Conference League

„Dubla” cu Strasbourg este prima semifinală europeană din istoria clubului Rayo. La precedenta participare în competițiile continentale, ibericii s-au oprit în sferturile ediției 2000-2001 din Cupa UEFA, fiind învinși de conaționalii de la Alaves. Inigo Perez a vorbit despre duelul contra francezilor.

„Eu sunt antrenorul, dar avem o prietenie foarte puternică, făurită în momente precum ‘dubla’ din sferturi cu AEK. Este un grup de jucători care face parte din istoria clubului. Tot timpul o fac pentru ei și pentru fani”, a transmis tehnicianul, conform site-ului oficial al .

Despre meciul cu Strasbourg a vorbit și căpitanul lui Rayo, . „Suntem un grup excepțional. Vrem să mergem cu un pas mai departe, vrem să ne îmbunătățim și să ne corectăm greșelile. Sperăm că acest vis va dura mult timp”, a spus fotbalistul de 31 de ani.

Ce au declarat cei de la Strasbourg înainte de duelul cu Rayo. Andrei Rațiu va înfrunta un câștigător de Champions League

, Strasbourg ocupă locul 8 în Ligue 1 și are șanse mici la un loc de cupă europeană, așadar parcursul din Conference League are o importanță deosebită. Antrenorul Gary O’Neil a prefațat întâlnirea cu Rayo. „Cunosc bine echipa, dar și pe antrenor. Va fi dificil, dar vom lupta pentru a încerca să adăugăm ceva în palmaresul echipei în acest sezon. Și mă bucur de asta. Nu mi-e frică de eșec. Să vedem ce putem face”, a spus englezul.

La Strasbourg evoluează fostul fundaș al lui Chelsea, Ben Chilwell, care a cucerit UEFA Champions League alături de londonezi în 2021. „Este meritul antrenorului, al jucătorilor, dar și al celor din staff că ne aflăm în poziția în care ne aflăm. Dar, bineînțeles, nu s-a terminat. Am avut norocul de a câștiga un trofeu european și știu că mai avem un drum lung, dar trebuie să muncim în continuare”, a afirmat apărătorul.