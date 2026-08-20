Antrenorul lui Ararat e campion mondial și a împărțit vestiarul cu trei români! Care este performanța carierei lui

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Universitatea Craiova – Ararat Armenia este și un duel între doi antrenori portughezi. Filipe Coelho (45 ani) se va confrunta cu Manuel Jorge da Silva Cruz (53 ani), un tehnician format la aceeași școală,

Tulipa a câștigat Mondialul U20, alături de Figo și Rui Costa

Și Coelho și cel poreclit Tulipa au câștigat sezonul trecut primul titlu din cariera lor de antrenor. Portughezul armenilor este mult mai experimentat decât Coelho, fiind antrenor din 2006. El a pregătit echipe mici, precum Estoril, Chaves, Vizela sau Maritimo, dar a fost și la U19, la FC Porto.

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Tulipa a fost unul dintre cei mai promițători fotbaliști portughezi. În 1991, a câștigat Campionatul Mondial U20, într-o echipă formidabilă cu Figo, Rui Costa, Abel Xavier, Joao Pinto și regretatul

Antrenorul acelei echipe a Portugaliei a fost Carlos Queiroz, devenit ulterior unul dintre cei mai renumiți selecționeri din lume. Tulipa a fost rezervă în finala câștigată de lusitani cu Brazilia, intrând în prelungirile meciului.

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Portughezul, coleg cu Ioan Timofte, Stelea și Gabi Popescu

Actualul antrenor al celor de la Ararat Armenia are cunoștințe apropiate în România. În 1996, a fost coleg la Boavista Porto cu Ioan Timofte. Iar în sezonul următor a plecat la Salamanca, unde a împărțit vestiarul cu Bogdan Stelea și Gabi Popescu.

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Fost mijlocaș și junior la FC Porto, el are în CV echipe precum Belenenses, Rio Ave, Pacos Ferreira, Salgueiros, Farense sau Maritimo Funchal. Are peste 300 de meciuri în prima ligă din Portugalia, dar și trei meciuri la naționala mare a Portugalia.

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Coelho și Tulipa nu s-au întâlnit niciodată în cariera lor profesională, făcând parte din generații diferite, dar sunt exponenții școlii de antrenori portugheze, una dintre cele mai apreciate din lume, în acest moment.

La Ararat este o adevărată multinațională

Tulipa a implementat la Ararat un sistem 4-2-3-1 bine organizat. El a declarat public că refuză să își schimbe filozofia în funcție de adversar, dorind ca echipa sa să controleze mereu ritmul meciului prin posesia mingii.

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Portughezul reușit să creeze un grup unit dintr-un lot care arată ca o multinațională, cu jucători din Portugalia, Brazilia, Franța, Grecia, Columbia, Ucraina, Gabon, Senegal sau Ghana. Inițial, el a avut contract pe un an, dar câștigarea titlului a dus la prelungirea acestuia.

”Ne aşteptăm la o dublă dificilă, împotriva unei echipe bune, campioană în sezonul trecut. Este un adversar foarte organizat şi intens, cu jucători cu o forţă fizică impresionantă.

rem să avem posesia, pentru că acesta este unul dintre principiile noastre de joc. Am pregătit echipa pentru un meci competitiv, dar cu control emoţional. Nu trebuie să confundăm competitivitatea cu graba”, a spus antrenorul portughez al armenilor, la conferinţa oficială de presă, dinaintea meciului de azi.