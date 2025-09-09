Antrenorul lui Assad Al Hamlawi, mărturii crunte despre conflictul Israel – Palestina. Ce spune Ehab Abu Jazar despre convocările la echipa națională

Conflictul dintre Israel și Palestina este unul deja foarte cunoscut, iar poporul palestinian a avut de suferit pierderi masive de persoane. Assad Al Hamlawi este singurul reprezentant al poporului musulman din SuperLiga, iar antrenorul de la echipa națională a oferit niște mărturii crunte.

Antrenorul lui Assad Al Hamlawi, mărturii crunte despre conflictul Israel – Palestina

În cadrul unui amplu interviu oferit pentru , Ehab Abu Jazar, , a oferit detalii triste despre conflictul Israel – Palestina,

Selecționerul echipei naționale a mărturisit că jucătorii pe care îi convoacă se tem cel mai mult de notificările primite pe telefoane, aceștia putând primi oricând vestea că cineva drag s-a stins din viață. Totodată, Ehab Abu Jabar a transmis că uneori durează ore bune să circule kilometri cu echipa Palestinei, controalele israeliene fiind foarte amănunțite.

„Știi de ce ne temem cel mai mult? De telefoanele noastre. De fiecare dată când ne întoarcem în vestiar, ne este greu să ne uităm la notificări. Acel sunet de alertă, care a devenit o rutină zilnică pentru milioane de oameni, a ajuns o sursă de anxietate: ar putea să ne anunțe că un prieten sau un membru al familiei a murit.

Posturile de control aflate sub control israelian sunt cele mai epuizante opriri pentru palestinieni. Uneori, poate dura între cinci și opt ore să parcurgi un kilometru. Nu e un detaliu minor, ci primul semn care îți arată cât de dificil este să faci parte din echipa națională a Palestinei”, a mărturisit selecționerul.

„Sportul nu mai există aici! Am pierdut peste 250 de oameni, inclusiv secundul meu”

Ehab Abu Jabar a povestit cum sportul a dispărut din Palestina. La capitolul morți, selecționerul a transmis că sunt nu mai puțin de 250 de persoane apropiate care au decedat, inclusiv secundul său, care a fost ucis în timp ce livra ajutoare. Totodată,

„Sportul nu mai există aici. Este paralizat de morți, arestări, puncte de control și dărâmături. Peste 280 de facilități sportive au fost avariate sau rase de pe fața pământului. Unele dintre ele au fost folosite ca centre de detenție pentru interogarea prizonierilor. Campionatul este suspendat de trei ani, iar competițiile de juniori nu mai există. Numărul deceselor legate de sport este de 774: printre victime se numără jucători, membri ai federației și alții. Când trebuie să fac convocările, apelez la jucători din străinătate sau la liberi de contract care se antrenează în alte țări.

Sute, dar niciodată nu ne-am gândit să renunțăm. Am pierdut peste 250 de oameni, inclusiv membri ai familiei, colegi și prieteni, dar ei sunt încă aici. La fel ca jucătorii mei. Însă puține alte povești m-au afectat atât de profund cum a făcut-o moartea lui Hani Al-Masdar, secundul meu.

A fost mâna mea dreaptă în echipa olimpică. Un erou. A fost ucis în timp ce livra ajutoare, călătorind de la nord la sud pentru a sprijini pe cei aflați în nevoie. Suleiman Al-Obeid, «Pelé al Palestinei», fost atacant al echipei naționale, a murit în timp ce stătea la coadă pentru hrană, forțat de război să găsească mâncare pentru el și copiii săi. Contrastul dintre morțile lor spune totul despre tragedia noastră. Unul a murit ajutând pe cei în nevoie. Celălalt pentru că avea nevoie de ajutor. Câtă suferință trebuie să mai vadă lumea înainte ca aceste masacre să se oprească?”, a adăugat antrenorul.

„Italienii ar trebui să țină un moment de reculegere în meciul cu Israel”

Italia și Israel sunt în aceeași grupă în preliminariile pentru Cupa Mondială de anul viitor. Ehab Abu Jazar consideră că „Azzurri” ar trebui să țină un moment de reculegere pentru persoanele ucise în Palestina la startul partidei și că jocul nu ar trebui anulat.

„Le spun italienilor: țineți un minut de reculegere înainte de începerea meciului pentru a onora copiii din Gaza și victimele noastre. Ridicați drapelul palestinian în tribune și cântați imnuri pentru noi, ca un act de solidaritate. Și, în final, nu uitați trecutul: în 1982, Italia a dedicat Cupa Mondială poporului palestinian. Acum avem nevoie de un alt semnal puternic.

Nu spun asta, că Italia nu ar trebui să joace cu Israel în preliminariile Cupei Mondiale. Sper ca acest meci să fie un memento că, în fiecare zi, o națiune este ucisă. Iar cei care o ucid sunt cei care joacă împotriva Azzurrilor.

Sunt jucători în echipă care și-au pierdut mama, tatăl sau fratele. Singurul lucru pe care pot să-l spun este să nu renunțe. Să nu lase ca sacrificiile și suferința să fi fost în zadar. În ciuda ocupației și a masacrelor, suntem un popor care iubește viața. Palestina are o cultură a poeților, artiștilor, gânditorilor și sportivilor. Prin fotbal, vrem să demonstrăm că imaginea pictată de Israel este falsă. Fiecare meci este un test al rădăcinilor noastre, al puterii noastre și al dreptului nostru de a trăi cu demnitate și în siguranță”, a încheiat Ehab Abu Jazar, conform sursei amintite mai sus.