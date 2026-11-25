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Antrenorul lui Brighton, Fabian Hurzeler şi jucătorul Jack Hinshelwood au prefaţat confruntarea cu Universitatea Craiova din Conference League. Reporterii FANATIK au fost prezenţi la conferinţa de presă, una în care adversarii au vorbit în termeni laudativi despre olteni.

Fabian Hurzeler a remarcat doi jucători de la Universitatea Craiova

Fabian Hurzeler, antrenorul revelaţiei din Premier League, a declarat că echipa lui are mare respect pentru Universitatea Craiova, echipă de la care a remarcat extremele şi pe Assad Al Hamlawi, :

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„Când pierdem, totul e greșit, când câștigăm, totul e bine. Avem un nivel de intensitate ridicat pe care îl cer tuturor jucătorilor. Cel mai important meci e cu Craiova. E o echipă bună, au 7 puncte ca noi, sunt pe primul loc și joacă un fotbal bun.

Nu ne stă gândul acum la Newcastle, ci la Craiova. E impresionant cum joacă Craiova, nu trebuie să îi subestimăm, au un stil de joc modern. Ne așteptăm la un joc deschis. Joacă în 3, cu 2 șesari. Extremele sunt foarte bune, atacantul e foarte bun. Sunt foarte buni și cu mingea la ei, și fără minge.

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Nu există presiunea suporterilor. Sunt la curent cu numărul fanilor olteni, înțeleg că e aproape sold out stadionul cu totul. S-au vândut rapid cele 2000 de bilete pentru Craiova. Cea mai bună echipă să câștige”, a spus antrenorul lui Brighton la conferinţa de presă.

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Jucătorii lui Brighton au lăudat Craiova: „O echipă foarte puternică, pe val”

Jack Hinshelwood a declarat că Universitatea Craiova este o echipă puternică şi Brighton trebuie să fie tentă. Jucătorul e impresionat de forma pe care o arată oltenii şi spune că echipa lui trebuie să joace la nivel înalt:

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„Suntem pe locul 2 în Premier League și fără înfrângere în Conference. Suntem un adversar împotriva căruia e dificil să joci și să câștigi. În Conference e diferit de Premier League. Echipele se închid împotriva noastră, e mai dificil de desfăcut adversarul, de asta am făcut 0-0 cu Jablonec și am învins greu la Getafe.

Am început fotbalul la 8 ani, la Brighton. Acum jucăm în Europa, sunt norocos să joc pentru actuala echipă a lui Brighton. I-am analizat de 3 zile. Va fi un test greu, am văzut că , e o echipă foarte puternică, pe val, un adversar care sigur nu ne va ierta la prima greșeală pe care o facem. Trebuie să fim foarte atenți.

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Nu știu dacă vor juca închis sau va fi un meci deschis, dar e clar că au încredere în ei, au o formă excelentă și trebuie să jucăm la un nivel înalt pentru a nu avea surprize”, a spus Hinshelwood”, a spus Hinshelwood.