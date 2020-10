Nou-promovata Cadiz a făcut să sară în aer toate biletele pariorilor din întreaga lume sâmbătă după-amiază, când părea victima perfectă la Madrid pentru campioana Real. Singurul semn de întrebare plana asupra diferenţei de scor la care se va impune echipa lui Zinedine Zidane.

La finalul celor 90 de minute fanii Realului au rămas minute în şir pironiţi în faţa micilor ecrane, cu cheful stricat pentru tot restul serii. Echipa lor se făcuse de râs şi pierduse cu 1-0, un gol marcat încă din prima repriză şi pe care Karim Benzema şi coechipierii lui nu au fost în stare să îl anuleze.

Şansa oamenilor lui Zinedine Zidane de a rămâne lideri a fost dată de faptul că şi Barcelona şi Sevilla au fost făcute KO în această rundă în care din TOP 4 doar Atletico Madrid a reuşit să câştige la Vigo.

Discurs halucinant al antrenorului lui Cadiz după victoria cu Real Madrid

Euforia i-a cuprins repede pe oaspeţii din Cadiz şi conferinţa de presă a antrenorului echipei învingătoare, Alvar Cervera, a oferit un adevărat show celor prezenţi.

“Dacă vorbim despre statistici, despre numărul de ocazii, e clar că am fost mai buni, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre posesie. Am câştigat meciul, pentru asta am venit.

Apărarea a funcţionat cel mai bine la Cadiz

Cu siguranţă că ei au controlat mai mult mingea, dar nu le-am permis niciodată să fie confortabili cînd au avut posesia.

Eu cred că, şi este purul adevăr, am câştigat pentru că ne-am apărat bine. Din punct de vedere ofensiv, ei bine, nu am atacat prea bine, le puteam da cinci goluri, dar am marcat doar unul”.

Real Madrid debutează miercuri în grupele Champions League

În această vară Real Madrid nu a făcut nici o achiziţie, un fapt care nu s-a mai petrecut de zeci de ani, semn că şi la un colos de talia clubului spaniol efectele financiare ale pandemiei s-au făcut resimţite.

Acest eşec total neprevăzut îngrijorează în perspectiva debutului în grupele Champions League, care va avea loc miercuri, 21 octombrie, pe teren propriu, în compania campioanei Ucrainei, Şahtior Doneţk.

