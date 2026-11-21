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Ange Postecoglou (61 de ani) a simțit nevoia să îi ia apărarea lui (41 de ani), după ce starul de la Al-Nassr a ratat un penalty vineri seară în meciul pierdut în deplasare cu Al-Ahli, scor 1-3, în cadrul etapei cu numărul 9 din campionatul din Arabia Saudită, la 1-0 pentru echipa lui. Anterior,

Antrenorul lui Cristiano Ronaldo de la Al-Nassr a răbufnit după criticile la adresa starului portughez

În acest context, bineînțeles că Ronaldo a fost destul de aspru criticat după finalul meciului. În mod așteptat de altfel, tehnicianul australian de origine greacă a fost și el întrebat în legătură cu această chestiune. Iar Postecoglou a simțit nevoia să îi ia apărarea lui Cristiano, și nu numai lui, ci tuturor jucătorilor săi, după acest eșec.

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Fostul antrenor de la Celtic sau Tottenham, printre altele, a ținut să își asume el întreaga responsabilitate pentru acest eșec și, în plus, a dorit să îi laude în mod special pe „elevii” săi pentru atitudinea lor de la toate meciurile de până acum. De asemenea, când a venit vorba despre Cristiano Ronaldo, Ange Postecoglou a spus că nu acceptă ca un astfel de fotbalist, care face constant multe sacrificii pentru echipă, să fie criticat după o singură evoluție ceva mai slabă.

Ange Postecoglou a sărit în apărarea lui Cristiano Ronaldo

Mai mult, antrenorul lui Al-Nassr a transmis în acest context chiar că în astfel de situații preferă să fie el cel criticat de presă și fani, dar jucătorii lui să fie lăsați în pace pentru a se putea concentra la maximum la partidele următoare. În plus, Postecoglou chiar l-a contrat la un moment dat, în mod destul de ferm, pe jurnalistul care anterior adresase acea întrebare destul de delicată despre CR7:

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„Cristiano a marcat un hattrick în ultimul meci, chiar dacă nu a avut prea mult timp să se pregătească. Nu e vorba despre jucători, ei dau totul. Sunt persoane fantastice. Responsabilitatea pentru această înfrângere este a mea, bine? Ceea ce ai spus despre Cristiano… Nu poți spune asta. Nu despre cineva care încă dă un exemplu pentru toată lumea. Trebuie să fii atent când spui astfel de lucruri despre jucătorii care și-au construit o carieră făcând toate sacrificiile necesare pentru a continua. Cum am spus, mă poți critica pe mine. Nu e nicio problemă. E în regulă. Dar nu și pe Cristiano”.