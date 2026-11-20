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Gala Sportului Dinamovist 2026 a avut loc vineri, 20 noiembrie 2026. și a fost însoțit de Adrian Rădulescu, premiat la rândul său. Antrenorul tânărului înotător s-a simțit onorat să urce pe scenă al doilea an consecutiv, după care a ținut un discurs important despre pericolul AI în viața tinerilor sportivi.

Adrian Rădulescu, onorat să fie premiat la Gala Dinamo alături de David Popovici

David Popovici în centrul atenției Galei Dinamo. Tânărul înotător român a fost premiat de ministrul de Interne Marian Neacșu și de președintele COSR, Mihai Covaliu, cu titlul de „Sportivul anului” pentru performanțele realizate în 2026. Însă sportivul nu a fost singur, ci alături de Adrian Rădulescu. Antrenorul lui David Popovici a primit, la rândul său, titlul de „Antrenorul anului”. Bucuria de a fi din nou în această ipostază l-a motivat pe tehnician să își dorească să ajungă aici și la edițiile viitoare.

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„Vă mulțumim frumos pentru acest premiu. Eu sunt foarte încântat. Cred că este al doilea an la rând și consecvența este un defect profesional pentru antrenorul de înot. Așa că mă bucur foarte tare că suntem consecvenți. Și sperăm să ne întoarcem și anul viitor și de ce nu și peste doi ani. Am trăit împreună un moment emoționant în care ne-am adus aminte de niște oameni importanți ai sportului dinamovist și ai sportului românesc!”, a spus inițial Adrian Rădulescu.

Antrenorul lui David Popovici, discurs puternic. Ce a spus Adrian Rădulescu despre AI

Antrenorul lui David Popovici, care vorbit în vara acestui an într-un interviu pentru FANATIK despre , a avut ulterior un discurs amplu legat de pericolul impus de AI în sport. În opinia sa, AI trebuie implementat ca un ajutor, nu ca un antrenor cu puteri depline. Cel mai important este, însă, ca tinerii sportivi să nu devină dependenți de tot ceea ce oferă AI și să continue să vină și să practice diverse discipline, extrem de importante în formarea și dezvoltarea lor. „Aș vrea să aduc în discuție un subiect al viitorului. Și, în primul rând, din perspectiva antrenorilor. Mă bucur să văd că vom avea o infrastructură nouă, dar, lansez o provocare antrenorilor din toate disciplinele. Avem de-a face cu o lume în schimbare și inteligența artificială va intra treptat în lumea sportului.

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Nu îmi este frică, personal, că un calculator o să antreneze sportivii, dar, într-o altă perspectivă, ar trebui să ne dea de gândit. În sensul că AI și calculatorul și tot ce se întâmplă pe rețelele sociale ne țin copiii departe de sport. Și ăsta este un subiect important. Mă bucur să văd că se discută despre reglementarea accesului la social media. Și pentru noi, antrenorii… Noi, pe lângă faptul că ne luptăm cu toate celelalte, meditații, robotică, programare pentru copii și așa mai departe… Acum avem încă un lucru cu care va trebui să concurăm. Și trebuie să facem o treabă mai bună. Și sper că, dacă reușim la înot, la canotaj, la haltere, să fim primii, poate vom reuși să găsim o soluție și să ne unim forțele, să reglementăm accesul la AI în favoarea sportului, în favoarea viitorului copiilor noștri. Mulțumim frumos!”, a mai spus Adrian Rădulescu.

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