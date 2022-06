Antrenorul lui David Popovici, reacție după cele două medalii de aur de la Campionatul Mondial: ”Am îndrăznit să visăm, dar ne-am asumat și efortul necesar”

Puștiul de 17 ani va face cunoștință cu cel căruia . Federația Română de Natație și Pentatlon Modern vrea să îl aducă în țară pe americanul Jim Montgomery (67 de ani), primul campion mondial din istorie la 100 și 200 m liber.

Reacția antrenorului lui David Popovici după cele două medalii de aur

Chiar dacă performanța uluitoare , David Popovici este convins de faptul că în viitor va reuși să atragă și mai mult atenția, iar antrenorul Adrian Rădulescu a mărturisit că se aștepta ca elevul său să fie competitiv.

”La o asemenea competiție, nivelul este foarte apropiat. Față de ceilalți concurenți, cred că David a avut mai multă încredere în pregătirea lui. Este o bucurie imensă. Dar să vă spun și un fapt amuzant legat de acest aspect. Mulți străini mi-au spus că nu știau cât de frumos este imnul României și s-au bucurat să-l descopere la această ediție de Mondiale.

Este o confirmare a muncii sale și a întregii echipe. Noi am îndrăznit să visăm, dar ne-am asumat și efortul necesar. M-am așteptat să fie competitiv, dar ne-am focusat pe obiectivele de timp. Dacă le îndeplineam fără medalie, noi eram încântați.

Îl văd zilnic pe David la antrenamente și cunosc pregătirea pe care o face. În serii și în semifinale am fost destul de ocupat pentru că am filmat cursele pentru analiză. La finale însă am coborât în tribuna de pe plaja bazinului. Aș fi stat liniștit pe scaun pe parcursul curselor, dar toți din fața mea se ridicaseră și eu nu mai vedeam ce se întâmplă”, a declarat Rădulescu, pentru al FRNPM.

David Popovici, comparat cu Johnny Weissmuller

Adrian Rădulescu, în vârstă de 32 de ani, este omul care are un merit extrem de mare în reușitele lui David Popovici. Alături de preparatorii fizici Dragoș Luscan și Valentin Grigoraș, el a alcătuit o echipă imbatabilă la această ediție a Campionatului Mondial.

La doar 17, David Popovici este deja un superstar internațional, după ce a luat două titluri mondiale. Presa din străinătate , căruia i-a pus cele mai sofisticate porecle.

Titlurile mondiale cucerite la Budapesta i-au făcut pe jurnaliștii englezi să-i aducă elogiul suprem, , în timp ce italienii l-au numit pe tânărul înotător ”Ultimul Tarzan al înotului”.

Înotătorul român are un , iar mama lui a făcut un curs anti-doping astfel încât David să nu rişte să ia niciun medicament interzis. Chiar şi când se confruntă cu o banală răceală, părinţii lui Popovici sună la ANAD pentru a cere confirmări că medicamentele pe care urmează să le ia sunt aprobate.